4 РУ № РЗН 2013/813 от 20.05.2019
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5 РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
*По результатам исследования “Baby Index -2018” компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления
**По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления
* На основании он-лайн исследования потребительскойудовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015.
* На основании он-лайн исследования потребительскойудовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015.