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Детские товары для новорожденных и  малышей постарше

Первые этапы развития малыша с Philips Avent

Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Детские товары для новорожденных (0-6 мес.)

Детские товары для начинающих: бутылочки, интеллектуальная видеоняня, пустышки, молокоотсосы
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Товары для детей постарше: кормление питье прибор для приготовления питания
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Молокоотсосы и уход за грудью

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Детские чашки-непроливайки

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Начальные и детские подарочные наборы

Наши продукты растут с вашим малышом 

Благодаря продуманному дизайну вы можте комбинировать разные продукты между собой

Philips Avent совместимые детали бутылочки чашки-непроливайки молокоотсосы

Нет универсального правила, как растить малыша, но Philips Avent готов поддержать вас на этом пути

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Bскармливанию Philips Avent

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Бренд № 1 — рекомендовано мамами

 

4 РУ № РЗН 2013/813 от 20.05.2019

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

5 РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

 

*По результатам исследования “Baby Index -2018” компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления

**По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления


* На основании он-лайн исследования потребительскойудовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015. 
* На основании он-лайн исследования потребительскойудовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015. 
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