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Philips Avent
Школа современных мам и пап

 

Говорим с экспертами о беременности, родах и уходе за малышом первого года жизни.

 

Наверно ни одна мама и ни один папа не смогут забыть момент, когда они впервые увидели своего новорожденного малыша. Такими же бесценными становятся и его первая улыбка, первое гуление, первый шаг. Быть родителем одновременно очень интересно и увлекательно, но и сложно, ведь бывают моменты, когда вам кажется, что все идет не так.

 

Именно в таких ситуациях, когда вам требуется поддержка и советы профессионалов, вы всегда можете обратиться к Philips Avent. Мы уже много десятилетий работаем с лучшими специалистами сферы здравоохранения и стараемся создавать продукты в помощь маме и для здорового развития малыша. Каждый день мы поддерживаем миллионы родителей, помогая им кормить и успокаивать малышей, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. Philips Avent – любимая марка российских мам и бренд №1 по выбору педиатров.

 

Philips Avent будет с вами, чтобы вы могли насладиться каждым моментом родительства.

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