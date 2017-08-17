Используя фильтр AquaClean, вы можете приготовить до 5000 чашек* кофе без очистки от накипи. Каждый фильтр обеспечивает приготовление до 625 чашек кофе! Фильтр AquaClean (CA6903) предотвращает скопление накипи, позволяя вам каждый раз наслаждаться чашечкой свежего кофе. Совместим со всеми моделями кофемашин с наклейкой AquaClean на резервуаре для воды.

*На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.