"Как приготовить кофе дома?" В течение десятилетий большинство людей отвечали на этот вопрос одинаково: "С помощью капельной кофеварки". Для них аромат свежесваренного фильтрованного кофе — один из самых ярких моментов дня.

Для многих кофе — одна из основ, а способ его приготовления — семейная традиция. Попробуйте традиционный способ приготовления превосходного кофе с капельными кофеварками Philips и насладитесь вкуснейшим фильтрованным кофе во многих вариациях Узнать большеЗакрыть