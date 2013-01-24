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Кофемашины Philips

Капельные кофеварки Philips

 

"Как приготовить кофе дома?" В течение десятилетий большинство людей отвечали на этот вопрос одинаково: "С помощью капельной кофеварки". Для них аромат свежесваренного фильтрованного кофе — один из самых ярких моментов дня.

Для многих кофе — одна из основ, а способ его приготовления — семейная традиция. Попробуйте традиционный способ приготовления превосходного кофе с капельными кофеварками Philips и насладитесь вкуснейшим фильтрованным кофе во многих вариациях

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HD7761

Кофемашина Grind & Brew co встроенной кофемолкой HD7767/00

Вкусный кофе начинается со свежих кофейных зерен, которые перемалываются с помощью встроенной кофемолки
Значок кофейного зерна
Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе
Значок кофейного зерна
Функция "капля-стоп" позволяет наслаждаться кофе еще до окончания процесса приготовления
Значок кофейного зерна
Поворотный держатель фильтра позволяет легко наполнять кофемашину кофе
Значок кофейного зерна
Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств
Значок кофейного зерна
Система выбора крепости кофе
Значок кофейного зерна
9 степеней помола для приготовления кофе по вашему вкусу
Значок кофейного зерна
Регулируемое время поддержания температуры
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Café Gourmet

Уникальная технология приготовления кофе для создания фильтрованного кофе с насыщенным ароматом
HD5408/20
Значок кофейного зерна
Уникальный принцип прямого приготовления горячего фильтрованного кофе с интенсивным ароматом
Значок кофейного зерна
Оптимальная температура заваривания для насыщенного вкуса и превосходного аромата
Значок кофейного зерна
Функция Aroma Twister обеспечивает наилучшие вкусовые характеристики кофе благодаря оптимальному распределению потока воды
Значок кофейного зерна
Функция "капля-стоп" позволяет наслаждаться кофе еще до окончания процесса приготовления
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Термокувшин Gaia

Традиционный дизайн, вкусный и горячий кофе
HD7546/20
Значок кофейного зерна
Термокувшин из нержавеющей стали поддерживает температуру кофе
Значок кофейного зерна
Термокувшин оснащен интеллектуальной крышкой для сохранения аромата
Значок кофейного зерна
Насыщенный аромат кофе благодаря концентрированному потоку воды
Значок кофейного зерна
Функция "капля-стоп" позволяет наслаждаться кофе еще до окончания процесса приготовления
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Кофемашины
Grind & Brew

Именно так, как вы любите
HD7697/90
Значок кофейного зерна
Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе
Значок кофейного зерна
Функция выбора крепости для приготовления мягкого или крепкого кофе
Значок кофейного зерна
Кувшин 1,2 литра с функцией подогрева
Значок кофейного зерна
Двойной контейнер для кофейных зёрен поможет создать собственное сочетание вкуса
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Коллекция Daily

Превосходный вкус кофе
HD7462/21
Значок кофейного зерна
Функция "капля-стоп" позволяет наслаждаться кофе еще до окончания процесса приготовления
Значок кофейного зерна
Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств
Значок кофейного зерна
Автоматическое отключение через 30 минут в целях безопасности.
Значок кофейного зерна
Компактный размер, кувшин 1,2 л
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Коллекция
Mini Daily

HD7892/64
Значок кофейного зерна
Функция "капля-стоп" позволяет наслаждаться кофе ещё до окончания процесса приготовления
Значок кофейного зерна
Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств
Значок кофейного зерна
Компактный размер, кувшин 0,6 л
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Значок категории кофе

Все капельные кофеварки Philips

 

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К обзору продуктов

Небольшая капельная кофеварка с большим потенциалом


Для многих из нас кофе — ежедневная традиция. Чашечка кофе утром или в течение дня, и, в конце концов, кофе становится нашим постоянным спутником. Наши капельные кофеварки позволяют быстро и легко приготовить до 1,2 л свежего кофе оптимальной температуры.

После этого кофе будет оставаться теплым во встроенном стакане или термокувшине. Вы сможете насладиться вкуснейшим кофе даже через несколько часов после его приготовления. Наши капельные кофеварки созданы для того, чтобы максимально раскрыть аромат молотого кофе, независимо от того, какой тип кофе вы предпочитаете. Кроме того, они компактны и идеально вписываются в интерьер кухни.

 

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Обзор капельных кофеварок

Уникальные функции капельных кофеварок Philips

Выбор крепости кофе
Выбор крепости кофе

Выбор крепости кофе

 

Теперь вы можете выбирать насыщенность аромата кофе с помощью дискового переключателя на программируемой кофемашине. Он контролирует распределение воды при приготовлении кофе, направленный поток придает фильтрованному кофе более интенсивный вкус, а рассеянный поток, равномерно смачивая молотый кофе, создает более мягкий и нежный вкус.

Показать кофемашины с функцией выбора крепости кофе
Герметичный контейнер для зёрен
AromaLock

AromaLock

 

Отличительной особенностью термокувшина капельной кофеварки является сохранение аромата после приготовления. Кофе дольше сохраняет свежесть, аромат и насыщенный вкус.

Показать капельные кофеварки с термокувшином

Различные версии капельных кофеварок


Даже капельная кофеварка Philips начального уровня из коллекции "Daily" обеспечивает превосходный вкус кофе благодаря функции Aroma Twister, которая равномерно смешивает кофе, поступающий в процессе приготовления, с кофе, уже находящимся в кувшине, создавая однородный аромат.


Однако есть одна тенденция, которая набирает популярность даже среди ценителей фильтрованного кофе: кофе из свежемолотых кофейных зерен. Поэтому капельная кофеварка "Grind&Brew" со встроенной кофемолкой уже несколько лет является частью нашей линейки. Благодаря встроенной кофемолке эта кофемашина готовит ароматный кофе из свежих кофейных зерен, оставляя по вкусовым качествам позади кофе, приготовленный традиционным способом.

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Обзор капельных кофеварок

Капельные кофеварки для вас

HD7769/00

Grind & Brew

HD7769/00

Кофемашина
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HD7459/20

Daily collection

HD7459/20

Кофеварка
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HD7434/20

Mini Daily collection

HD7434/20

Кофеварка
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Тип кофе
  • Зерновой и молотый кофе
  • Молотый кофе
  • Молотый кофе

Настройки крепости кофе
  • Настройка крепости с помощью ручки
  • Отсутствует
  • Отсутствует

Встроенная кофемолка
  • Есть
  • Отсутствует
  • Отсутствует

Система Капля-стоп*
  • Есть
  • Есть
  • Есть

Автоматическое выключение
  • Есть, от 30 минут до 2х часов
  • Есть, через 30 минут
  • Отсутствует

Очистка
  • В посудомоечной машине
  • В посудомоечной машине
  • В посудомоечной машине

Кувшин
  • Стеклянный, 1,2л, Aroma twister
  • Стеклянный, 1,2л, Aroma twister
  • Стеклянный, 0,6л, Aroma twister

* Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления

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Уход и аксессуары

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Заварной кофе: как правильно приготовить?


Принцип работы капельных кофеварок очень прост: предварительно молотый кофе помещается в соответствующий фильтр и варится при помощи нагретой воды. Конечно, вы можете наблюдать, как горячий кофе медленно капает в кувшин, но на что следует обратить внимание во время приготовления, чтобы удивить друзей и родных, когда они попробуют кофе?

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