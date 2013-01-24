Гигиеничное увлажнение



Технология NanoCloud добавляет в воздух микроскопические молекулы воды путем естественного испарения. Эти молекулы настолько малы, что переносят на 99 % меньше бактерий, чем ведущие ультразвуковые увлажнители воздуха, в то же время предотвращая появление чрезмерно влажных участков и белой пыли.