1)Удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером 0,003 мкм (в 800 раз меньше, чем PM2.5 и меньше, чем мельчайший известный вирус)
* Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).
2)Удаляет мельчайшие частицы размером 0,003 мкм (в 800 раз меньше, чем PM2.5 и меньше, чем мельчайший известный вирус)
* Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).
3) Удаляет 99,9% вирусов (в том числе вирус гриппа H1N1)
* Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м3 содержался вирус гриппа рода А (H1N1).