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Климатический комплекс Philips 2в1: увлажнитель и очиститель воздуха в одном приборе

Увлажнитель и очиститель воздуха в одном приборе

Климатический комплекс Philips 2 в 1

Series 3000
AC3829/10

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Series 2000i
AC2729/51

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Климатический комплекс Philips  2 в 1

Позаботьтесь о том, чем вы дышите!

1. Очищает воздух от загрязняющих частиц, вредных газов, аллергенов и бактерий

2. Автоматически поддерживает заданный уровень влажности

3. Предоставляет отчет в реальном времени о качестве воздуха и уровне влажности

4. Бесшумная работа не потревожит во время сна

 

5. Управление с помощью мобильного приложения CleanHome+

 

Очиститель воздуха для помещений большой площади

4-х уровневая система фильтрации

 

  • Фильтр предварительной очистки: улавливает крупные частицы, такие как волосы, шерсть животных, пух, пыль.
     
  • Угольный фильтр улавливает вредные газы и неприятные запахи.
     
  • Фильтр NanoProtect эффективно задерживает загрязняющие частицы размером до 0,003 микрон, включая частицы пыли, плесени, пылевых клещей и бактерии. 
     
  • Увлажняющий фильтр NanoCloud обеспечивает равномерное увлажнение и повышает скорость увлажнения

Визуальные отчеты о качестве воздуха в помещении

Уровень содержания аллергенов

 

Датчик с технология AeraSense отслеживает содержание аллергенов в помещении и отображает потенциально опасный уровень по шкале от 1 до 12.

Уровень PM2.5

 

Датчик с технологией AeraSense отслеживает и отображает содержание PM2.5 в режиме реального времени. PM2.5 могут оседать в лёгких, сосудах и голове оказывая негативное влияние на здоровье человека.

Отзывы и видеообзоры о климатическом комплексе Philips 2 в 1

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AC3821
Обзор: Климатический комплекс Philips AC3821 - очистка и увлажнение воздуха
AC3821
Обзор на климатический комплекс 2в 1 Phillips AC3821
AC3821
Климатический комплекс 2 в 1 Philips AC3821. Мой опыт использования.
AC3821
Обзор климатического комплекса Philips AC3821
AC3821
Климатический комплекс Philips 3821, опыт использования
AC3821
Краткий обзор климатического комплекса Phillips AC3821

Сравнительная таблица климатических комплексов Philips 2 в 1

Климатический комплекс 2 в 1

AC3829/10

Климатический комплекс 2 в 1

AC3829/10
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Климатический комплекс 2 в 1

AC3821/10

Климатический комплекс 2 в 1

AC3821/10
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Климатический комплекс 2 в 1

AC2729/51

Климатический комплекс 2 в 1

AC2729/51
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Климатический комплекс 2 в 1

AC2721/10

Климатический комплекс 2 в 1

AC2721/10
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Отзыв клиента

средняя оценка 4.8 / 5
средняя оценка 4.8 / 5
средняя оценка 5 / 5
средняя оценка 5 / 5

ADR производительность очищения ( м³/ч)
  • 310
  • 310
  • 250
  • 250

Производительность увлажнения (мл/ч)
  • 600
  • 600
  • 500
  • 500

Управление со смартфона
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Нет

Размер комнаты
  • 37
  • 37
  • 30
  • 30

Объем контейнера для воды
  • 3,5
  • 3,5
  • 3
  • 3

Количество режимов
  • Автоматический
  • Удаление аллергенов
  • Бесшумный
  • Увлажнение выкл
  • Скорость вращения вентилятора 1,2,3,Турбо
  • Автоматический
  • Удаление аллергенов
  • Бесшумный
  • Увлажнение выкл
  • Скорость вращения вентилятора 1,2,3,Турбо
  • Автоматический
  • Удаление аллергенов
  • Бесшумный
  • Увлажнение выкл
  • Скорость вращения вентилятора 1,2,3,Турбо
  • Автоматический
  • Удаление аллергенов
  • Бесшумный
  • Увлажнение выкл
  • Скорость вращения вентилятора 1,2,3,Турбо

Индикация на дисплее
  • Световая (цветом) и цифровая
  • Световая (цветом) и цифровая
  • Световая (цветом) и цифровая
  • Световая (цветом) и цифровая

Гарантия
  • 2 года
  • 2 года
  • 2 года
  • 2 года

1)Удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером 0,003 мкм (в 800 раз меньше, чем PM2.5 и меньше, чем мельчайший известный вирус)

* Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).

2)Удаляет мельчайшие частицы размером 0,003 мкм (в 800 раз меньше, чем PM2.5 и меньше, чем мельчайший известный вирус)

* Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).

3) Удаляет 99,9% вирусов (в том числе вирус гриппа H1N1)

*  Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м3 содержался вирус гриппа рода А (H1N1).