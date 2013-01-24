Инновационная технология MicroMasticating от Philips раскрывает клетки фруктов и овощей, обеспечивая максимальную экстракцию питательных веществ. Благодаря широкой камере подачи время подготовки ингредиентов сокращается. После приготовления сока все детали можно просто промыть водой.
Cистема "капля-стоп“
Благодаря встроенной системе "капля-стоп" Вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Просто нажмите на нижнюю часть отверстия соковыжималки, и подача сока прекратится.