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    Шнековая
    соковыжималка      

    Технология MicroMasticating:
    до 90 %* больше сока из
    фруктов, овощей и ягод

    Шнековые
    соковыжималки

    Центробежные соковыжималки

     

    Шнековые
    соковыжималки

    Центробежные соковыжималки

    Шнековая соковыжималка

    Технология MicroMasticating:
    до 90 %* больше сока из фруктов, овощей и ягод

    Шнековая соковыжималка Philips

    Максимум питательных веществ в каждом стакане сока

    Шнековая соковыжималка Philips Avance
     HR1947/30

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    Инновационная технология MicroMasticating от Philips раскрывает клетки фруктов и овощей, обеспечивая максимальную экстракцию питательных веществ. Благодаря широкой камере подачи время подготовки ингредиентов сокращается. После приготовления сока все детали можно просто промыть водой.
    Приготовление сока из любых плодов, в том числе бананов и манго, а так же зелени и орехов
    Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления
    Меньше времени на подготовку благодаря в два раза более широкой камере подачи
    Компактный размер
    Уникальный дизайн без сита — очистка за 1 минуту
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    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Придумывайте любые сочетания сока даже из плодов, с которыми не справляются стандартные приборы

    masticating
    Step 1

    Технология MicroMasticating

     

    Фрукты и овощи состоят из множества клеток, которые содержат сок, витамины и другие жизненно важные питательные вещества. Инновационная технология Philips MicroMasticating раскрывает клетки, что обеспечивает максимальную экстракцию сока (до 90 %*) из ваших любимых плодов и минимум отходов.

    Step 2

    Компактная конструкция

     

    Конструкция соковыжималки шириной 11 см была оптимизирована таким образом, чтобы вы могли хранить ее на рабочей поверхности и она всегда была готова к использованию. Соковыжималка занимает мало места как во время использования, так и при хранении: все детали встроены в прибор, поэтому дополнительные емкости не требуются.

    Step 3

    Технология QuickClean: 

     

    быстрая очистка за 1 минуту

    Удобный дизайн со съемными гладкими деталями обеспечивает быструю очистку соковыжималки под краном. Благодаря отсутствию острых краев волокна и частицы плодов смываются водой за несколько секунд.

      • drop-stop icon

        Cистема "капля-стоп“

         

        Благодаря встроенной системе "капля-стоп" Вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Просто нажмите на нижнюю часть отверстия соковыжималки, и подача сока прекратится.

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      • soft fruits and vegetablesicon

        В два раза более широкая камера подачи

         

        Увеличенная камера подачи обеспечивает простое приготовление соков. Благодаря новой функции вы сможете готовить полезные соки намного быстрее, поскольку на подготовку уходит меньше времени.

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      • drop-stop icon

        Технология MicroMasticating

         

        Фрукты и овощи состоят из множества клеток, которые содержат сок, витамины и другие жизненно важные питательные вещества. Инновационная технология Philips MicroMasticating раскрывает клетки, что обеспечивает максимальную экстракцию сока (до 90 %*) из ваших любимых плодов и минимум отходов.

        Купить
      • pre clean icon

        Функция предварительной очистки

         

        Функция предварительной очистки — это специальная программа, которая очищает внутренние поверхности прибора и одновременно способствует экстракции сока до последней капли. Извлеките максимальную пользу из фруктов и овощей, сократите количество отходов.

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        Компактная конструкция

         

        Конструкция соковыжималки шириной 11 см была оптимизирована таким образом, чтобы вы могли хранить ее на рабочей поверхности и она всегда была готова к использованию. Соковыжималка не занимает много места как во время использования, так и при хранении: все детали встроены в прибор, поэтому дополнительные емкости не требуются.

        Купить
      • compact design icon

        Отсутствие сита

         

        Благодаря уникальному дизайну без использования сита сок беспрепятственно поступает в стакан через специальный фильтр, который удаляет ненужные волокна. Он прост в очистке, поэтому нет необходимости использовать щеточку.

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        Отделение для хранения  

         

        Все небольшие съемные детали соковыжималки, такие как поддон, толкатель и кувшин для сока, можно хранить в контейнере для мякоти. Таким образом, все детали будут храниться в одном надежном месте, и вам не придется искать их перед приготовлением.

         

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      • storage icon

        От мягких фруктов до твердых овощей  

         

        Готовьте вкусные и полезные соки из мягких фруктов и твердых овощей. Придумывайте любые сочетания и используйте соковыжималку даже для экстракции сока из плодов с высоким содержанием крахмала, с которыми не справляются стандартные приборы, — например, из бананов или манго.

         

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      • storage icon

        Зелень и орехи

         

        Теперь в соковыжималке можно обрабатывать зелень и орехи. Они богаты клетчаткой и являются прекрасными ингредиентами, из которых получаются вкусные и полезные напитки. Ростки пшеницы, шпинат и многие другие полезные продукты можно добавлять к сокам, обрабатывая их с помощью технологии MicroMasticating. Вы также можете добавлять некоторые виды орехов, например миндаль для приготовления миндального молока.

         

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      Выберите продукт, который подойдет именно вам

       

      Освежающие соки или густые смузи? Чтобы сделать правильный выбор, нужно ответить всего на несколько вопросов.

      Мои любимые напитки:

      Освежающий прозрачный смузи

      Сок без мякоти или с небольшим количеством мякоти

      Густой смузи с однородной консистенцией

      Сок с мякотью, миндальное молоко 

      Густой и сытный смузи

      Смузи и коктейли

      Мне нравятся:

      Смузи из фруктов и овощей

      Твердые фрукты и овощи

      Смузи из фруктов, овощей и листовой зелени с большим количеством витаминов

      Мягкие фрукты и овощи, зелень и орехи 

      Результат: Центробежная соковыжималка

      с центрифугой

      Соковыжималки с центрифугой Philips Avance Collection

       

      Полезный сок с мякотью или без

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      Результат: шнековая соковыжималка

      Шнековая соковыжималка

      Шнековая соковыжималка
      Philips Avance Collection

       

      Шнековые соковыжималки Philips:
      максимум сока с мякотью, разнообразие фруктов и овощей, быстрая очистка!

      Показать все продукты

      Дополнительная информация

      Мне нравятся:

      Смузи из фруктов и овощей

      Фрукты и овощи

      Смузи из фруктов, овощей и листовой зелени с большим количеством витаминов

      Фрукты, овощи и листовая зелень с большим количеством витаминов

      Фрукты и овощи, орехи и лед

      Фрукты и овощи, орехи и лед

      Экстракция максимального количества питательных веществ — это:

      Очень важно

      Важно

      Не имеет особого значения

      Результат: блендер

      Блендеры

      Блендеры Philips Avance

      Благодаря нескольким скоростям для обработки твердых и мягких ингредиентов наши блендеры готовят более полезные смузи с однородной консистенцией.

      Режим измельчения льда доступен не для всех моделей. Проверяйте характеристики продуктов.
      Блендер Innergizer

      Блендеры Philips Viva

      Идеально подходит для колки льда и измельчения орехов благодаря мощному электродвигателю и качественному ножевому блоку.

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      Дополнительная информация

      Результат: блендер

      Блендер

      Коллекция Philips Avance

      Блендер

       

      Благодаря нескольким скоростям для обработки твердых и мягких ингредиентов наши блендеры готовят более полезные смузи с однородной консистенцией.

      Режим измельчения льда доступен не для всех моделей. Проверяйте характеристики продуктов.

      Показать изделия

      Дополнительная информация

      Результат: высокоскоростной блендер Innergizer

      Высокоскоростной блендер Innergizer

      Коллекция Philips Avance

      Высокоскоростной блендер Innergizer

       

      Идеально подходит для колки льда и измельчения орехов благодаря мощному электродвигателю и качественному ножевому блоку.

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      Шнековая соковыжималка подходит не только для приготовления сока из привычных фруктов и овощей!
       

       

      Теперь можно не ограничивать себя и смело экспериментировать с новыми сочетаниями вкусов, добавляя в ваш рацион ягоды, зелень и даже орехи! Наша подборка поможет Вам познакомиться с интересными рецептами, которые можно воплотить на своей кухне с помощью шнековой соковыжималки Philips!

       