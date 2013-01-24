Шнековая соковыжималка подходит не только для приготовления сока из привычных фруктов и овощей!

Теперь можно не ограничивать себя и смело экспериментировать с новыми сочетаниями вкусов, добавляя в ваш рацион ягоды, зелень и даже орехи! Наша подборка поможет Вам познакомиться с интересными рецептами, которые можно воплотить на своей кухне с помощью шнековой соковыжималки Philips!