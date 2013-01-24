Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Запасные части и Аксессуары  

 

В данном разделе вы сможете найти аксессуары для товаров из категории Все для матери и ребенка

Для точного подбора необходимого аксессуара может потребоваться модель вашего продукта

Модель продукта указана на задней панели устройства и может выглядеть, например так, SCF330/20. Для бутылочек и молокоотсосов см. на странице с описанием продукта либо выполните поиск по названию продукта

 
Номер модели указан на задней панели устройства
Поиск аксессуара по номеру модели вашего продукта - наиболее простой и точный метод

Выполните поиск по номеру продукта.

Ключевые слова для поиска
Рекомендуемые результаты

    К сожалению, детали и аксессуары для данного продукта не найдены.

    Проверьте правильность введенного номера модели. Номер модели состоит из букв и цифр, например RQ1250/17 и HD7870/60.

    Если поиск по номеру модели не дал результатов, обратитесь в контактный центр.

    Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

    Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

    Показать продукты Скрыть продукты

    Найдено более 1 продукта.

    Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

    Изображение продукта

    Описание продукта

    Номер модели

    Назад к списку всех продуктов
    Поиск по номеру модели

    Выберите группу аксессуаров

    *Suggested retail price
    **Specifications shown are not applicable to all products within each range.