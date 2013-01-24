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Philips No1 для RCA

Персональный уход для мужчин  

Philips – бренд №1 в мире по продажам электрических бритв
Воспользуйтесь нашим руководством ниже, чтобы найти подходящие устройство.
Нравится ли вам гладкое бритье или ухоженная борода. Наши устройство помогут вам добиться любого желаемого результата.

Открой для себя наш полный ассортимент устройств для мужского бритья и груминга

Электробритвы

Гладкое бритье никогда не было таким простым

Электробритвы
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OneBlade

Подравнивание, создание контуров и бритье щетины любой длины

OneBlade
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Машинки для Стрижки

Стригите волосы любой длины, не выходя из дома

Машинки для Стрижки
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Триммеры для Бороды

Профессионально ухаживайте за бородой любой длины

Триммеры для Бороды
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Триммеры для Тела

Подстригайте и сбривайте волосы любой длины ниже шеи

Триммеры для Тела
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Универсальные триммеры

Много- функциональные устройства для подравнивания и стайлинга

Универсальные триммеры
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Какое устройство подойдет именно Вам?
Для какой части тела
Для чего предназначено
Минимальная длина среза волос
Можно промывать под водой
Электробритва
Медвежий рд
Лицо
Оцените нашу линейку электробритв, которые идеально сбривают каждый волосок максимально близко к коже.
Чистое и комфортное бритье.
да
OneBlade
Борода
Тело
Борода/Тело*
Подравнивание, создание контуров и бритье щетины любой длины
0.4мм – 14 мм
да
Триммеры

для бороды
Полная борода
Стрижка бороды
Лицо/Борода
Создавайте различные стили- щетину, короткие бороды и даже длинные бороды.
0.4мм – 20 мм
да
Универсальные триммеры
Мути жених борода
Тело мульти жениха
Лицо/Тело
Один универсальный инструмент для лица, головы и тела.
1 мм – 16 мм
да
Машинки для стрижки
Машинка для стрижки седая борода
Волосы на голове
Поддерживайте стрижку и создавайте новые стили, не выходя из дома.
0.5 мм – 42 мм
да
Триммер для тела
Грумер для тела
Тело
Подстригайте и сбривайте волосы любой длины ниже шеи.
Чистое бритье – 11 мм
да
Триммер для носа и ушей
Нос
Ухо
Тело мульти жениха
Нос/Уши/Брови
Устройство для стрижки волос в носу, ушах и бровей.
Комфортное удаление волос
да
*Модель QP2620 в комплекте имеет насадку для тела, остальные модели OneBlade QP25xxx подходят только для использования на лице
Philips No1 для России

Philips № 1 в мире по продажам электрических бритв*

*Источник: Euromonitor International Limited. Исследование электрических бытовых приборов 2019 года, согласно определению категории электрических бритв. Розничные продажи в натуральном выражении по данным 2018 года.