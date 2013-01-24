Персональный уход для мужчин  

Ключевые слова для поиска
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Для какой части тела
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Для чего предназначено
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Минимальная длина среза волос
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Можно промывать под водой
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Электробритва
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Лицо
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Оцените нашу линейку электробритв, которые идеально сбривают каждый волосок максимально близко к коже.
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Чистое и комфортное бритье.
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да
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OneBlade
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Борода/Тело*
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Подравнивание, создание контуров и бритье щетины любой длины
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0.4мм – 14 мм
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да
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Триммеры
для бороды
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Лицо/Борода
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Создавайте различные стили- щетину, короткие бороды и даже длинные бороды.
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0.4мм – 20 мм
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да
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Универсальные триммеры
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Лицо/Тело
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Один универсальный инструмент для лица, головы и тела.
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1 мм – 16 мм
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да
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Машинки для стрижки
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Волосы на голове
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Поддерживайте стрижку и создавайте новые стили, не выходя из дома.
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0.5 мм – 42 мм
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да
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Триммер для тела
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Тело
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Подстригайте и сбривайте волосы любой длины ниже шеи.
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Чистое бритье – 11 мм
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да
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Триммер для носа и ушей
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Нос/Уши/Брови
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Устройство для стрижки волос в носу, ушах и бровей.
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Комфортное удаление волос
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да