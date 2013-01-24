Персональный уход для мужчин  

Можно промывать под водой

Можно промывать под водой

Для чего предназначено

Для чего предназначено

Для какой части тела

Для какой части тела

Электробритва Лицо Оцените нашу линейку электробритв, которые идеально сбривают каждый волосок максимально близко к коже. Чистое и комфортное бритье. да

OneBlade Борода/Тело* Подравнивание, создание контуров и бритье щетины любой длины 0.4мм – 14 мм да

Триммеры для бороды Лицо/Борода Создавайте различные стили- щетину, короткие бороды и даже длинные бороды. 0.4мм – 20 мм да

Универсальные триммеры Лицо/Тело Один универсальный инструмент для лица, головы и тела. 1 мм – 16 мм да

Машинки для стрижки Волосы на голове Поддерживайте стрижку и создавайте новые стили, не выходя из дома. 0.5 мм – 42 мм да

Триммер для тела Тело Подстригайте и сбривайте волосы любой длины ниже шеи. Чистое бритье – 11 мм да