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Откройте для себя мир кофе с помощью автоматических эспрессо-кофемашин Philips

Автоматические эспрессо-кофемашины Philips позволяют с легкостью готовить кофе из свежемолотых кофейных зерен и свежего молока одним нажатием кнопки.

Компактные автоматические эспрессо-кофемашины идеально подходят для ежедневного использования. Благодаря съёмной варочной группе и встроенной технологии AquaClean их легко очищать и поддерживать в хорошем состоянии. Мир кофе — это просто.
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Philips 5000

Серия Philips 5000

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Philips 3200

Philips 3200

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Philips 2200

Philips 2200

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Philips 1200

Philips 1200

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Philips серии 5000 с системой подачи молока LatteGo
Philips 3100
Icon Bohne
С помощью Philips 5000 вы можете приготовить до шести ароматных видов кофе из свежих кофейных зерен и молока.
Icon Bohne
LatteGo — это одна из самых простых в очистке систем подачи молока, так как в ней есть только две детали и отсутствуют шланги. Просто промойте ее под струей воды или поместите в посудомоечную машину.
Icon Bohne
Наслаждайтесь сливочным кофе с насыщенным вкусом, например латте маккиато и капучино, одним нажатием кнопки.
Icon Bohne
Наслаждаться кофе легко — один встроенный фильтр для воды AquaClean обеспечивает защиту от накипи и позволяет готовить до 5000 чашек* кофе.
Icon Bohne
Кофемолка из 100 % керамики обеспечит приготовление 20 000 чашек кофе.
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*С 8 сменными фильтрами. Интервал замены зависит от выбора напитков и количества процедур промывки и очистки.
Серия Philips 3200
Philips 3200
Значок кофейного зерна
С помощью Philips 3200 LatteGo вы можете приготовить до пяти ароматных видов кофе из свежих кофейных зерен и молока.
Значок кофейного зерна
LatteGo — это одна из самых простых в очистке систем подачи молока, так как в ней есть только две детали и отсутствуют шланги. Просто промойте ее под струей воды или поместите в посудомоечную машину.
Значок кофейного зерна
Наслаждайтесь сливочным кофе с насыщенным вкусом, например латте маккиато и капучино, одним нажатием кнопки.
Значок кофейного зерна
Наслаждаться кофе легко — один встроенный фильтр для воды AquaClean обеспечивает защиту от накипи и позволяет готовить до 5000 чашек* кофе.
Значок кофейного зерна
Кофемолка из 100 % керамики обеспечит приготовление 20 000 чашек кофе.
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При восьмикратной замене фильтра. Интервал замены зависит от выбранного напитка и количества процедур промывки/очистки.
Серия Philips 2200
Philips 2200
Значок кофейного зерна
С помощью Philips 2200 LatteGo вы можете приготовить до трех ароматных видов кофе из свежих кофейных зерен и молока.
Значок кофейного зерна
LatteGo — это одна из самых простых в очистке систем подачи молока, так как в ней есть только две детали и отсутствуют шланги. Просто промойте ее под струей воды или поместите в посудомоечную машину.
Значок кофейного зерна
Наслаждайтесь сливочным кофе с насыщенным вкусом, например капучино, одним нажатием кнопки.
Значок кофейного зерна
Наслаждаться кофе легко — один встроенный фильтр для воды AquaClean обеспечивает защиту от накипи и позволяет готовить до 5000 чашек* кофе.
Значок кофейного зерна
Кофемолка из 100 % керамики обеспечит приготовление 20 000 чашек кофе.
Показать продукт
* При восьмикратной замене фильтра. Интервал замены зависит от выбранного напитка и количества процедур промывки/очистки.
Серия Philips 1200
Philips 1200
Значок кофейного зерна
С помощью Philips 1200 с классическим капучинатором вы можете приготовить до двух ароматных видов кофе из свежих кофейных зерен и молока.
Значок кофейного зерна
Наслаждаться кофе легко — один встроенный фильтр для воды AquaClean обеспечивает защиту от накипи и позволяет готовить до 5000 чашек* кофе.
Значок кофейного зерна
Кофемолка из 100 % керамики обеспечит приготовление 20 000 чашек кофе.
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1 На моделях со встроенным молочным кувшином или автоматическим капучинатором (Philips серии 3000)

2 При восьмикратной замене фильтра. Интервал замены зависит от выбранного напитка и количества процедур промывки/очистки.

Серия Philips 5000

Philips 3200
Значок кофейного зерна
С помощью Philips 5000 вы можете приготовить до шести ароматных видов кофе из свежих кофейных зерен и молока.
Значок кофейного зерна
LatteGo — это одна из самых простых в очистке систем подачи молока, так как в ней есть только две детали и отсутствуют шланги. Просто промойте ее под струей воды или поместите в посудомоечную машину.
Значок кофейного зерна
Наслаждайтесь сливочным кофе с насыщенным вкусом, например латте маккиато и капучино, одним нажатием кнопки.
Значок кофейного зерна
Наслаждаться кофе легко — один встроенный фильтр для воды AquaClean обеспечивает защиту от накипи и позволяет готовить до 5000 чашек* кофе.
Значок кофейного зерна
Кофемолка из 100 % керамики обеспечит приготовление 20 000 чашек кофе.
Показать продукт

Philips 3200

Philips 3200
Значок кофейного зерна
С помощью Philips 3200 LatteGo вы можете приготовить до пяти ароматных видов кофе из свежих кофейных зерен и молока.
Значок кофейного зерна
LatteGo — это одна из самых простых в очистке систем подачи молока, так как в ней есть только две детали и отсутствуют шланги. Просто промойте ее под струей воды или поместите в посудомоечную машину.
Значок кофейного зерна
Наслаждайтесь сливочным кофе с насыщенным вкусом, например латте маккиато и капучино, одним нажатием кнопки.
Значок кофейного зерна
Наслаждаться кофе легко — один встроенный фильтр для воды AquaClean обеспечивает защиту от накипи и позволяет готовить до 5000 чашек* кофе.
Значок кофейного зерна
Кофемолка из 100 % керамики обеспечит приготовление 20 000 чашек кофе.
Показать продукт

Серия Philips 2200

Philips 2200
Значок кофейного зерна
С помощью Philips 2200 LatteGo вы можете приготовить до трех ароматных видов кофе из свежих кофейных зерен и молока.
Значок кофейного зерна
LatteGo — это одна из самых простых в очистке систем подачи молока, так как в ней есть только две детали и отсутствуют шланги. Просто промойте ее под струей воды или поместите в посудомоечную машину.
Значок кофейного зерна
Наслаждайтесь сливочным кофе с насыщенным вкусом, например капучино, одним нажатием кнопки.
Значок кофейного зерна
Наслаждаться кофе легко — один встроенный фильтр для воды AquaClean обеспечивает защиту от накипи и позволяет готовить до 5000 чашек* кофе.
Значок кофейного зерна
Кофемолка из 100 % керамики обеспечит приготовление 20 000 чашек кофе.
Показать продукт

Серия Philips 1200

Philips 2200
Значок кофейного зерна
С помощью Philips 1200 с классическим капучинатором вы можете приготовить до двух ароматных квидов кофе из свежих кофейных зерен и молока.
Значок кофейного зерна
Наслаждаться кофе легко — один встроенный фильтр для воды AquaClean обеспечивает защиту от накипи и позволяет готовить до 5000 чашек* кофе.
Значок кофейного зерна
Кофемолка из 100 % керамики обеспечит приготовление 20 000 чашек кофе.
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Значок категории кофеварки

Все автоматические эспрессо-кофемашины Philips

 

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Капучинатор LatteGo
Verschiedene Milchsysteme

Капучинатор LatteGo

Капучинатор LatteGo состоит из двух элементов, которые легко мыть под водой или в посудомоечной машине. Оставшееся молоко можно хранить в холодильнике, закрыв капучинатор крышкой.

Philips предлагает и другие 2 варианта приготовления кофе: вы можете взбить молоко, вручную опустив капучинатор (панарелло), или использовать автоматичекий капучинатор для создания нежной молочной пенки.

Автоматические эспрессо-кофемашины с контейнером для молока
Разнообразные настройки кофе
Kaffee-Vielfalt

Разнообразный кофе на ваш вкус

 

Автоматические кофемашины Philips позволяют приготовить желаемый кофе в любое время. В зависимости от модели можно легко регулировать крепость кофе, количество, объем молока, температуру и степень помола. Наслаждайтесь вкусом кофе, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен и свежего молока, в любое время.

Полностью автоматические эспрессо-кофемашины
Фильтр для воды AquaClean
Фильтр AquaClean

Фильтр для воды AquaClean

 

Фильтр AquaClean*** очищает воду, улучшая вкус  кофе. Вы сможете готовить до 5000 чашек кофе без очистки от накипи****.

Полностью автоматические эспрессо-кофемашины
Керамические жернова
Langanhaltende Leistung des Mahlwerks

Керамические жернова

Сохраняют аромат и вкус свежемолотых зерен. Сделанные из прочной керамики, они обеспечивают равномерный помол кофе, защищая зёрна от перегревания. Жернова имеют широкий диапазон помола – от тонкого для насыщенного эспрессо до крупного – для мягкого капучино.

Полностью автоматические эспрессо-кофемашины
Съёмная варочная группа
Herausnehmbarer Brühgruppe

Удобное обслуживание

Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемная варочная группа позволяет очищать ее под водой, а также легко получать доступ к внутренним компонентам устройства.

Полностью автоматические эспрессо-кофемашины

Автоматические эспрессо-кофемашины на ваш вкус

Series 5000

Philips 5000 LatteGo

Series 5000

EP5034
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Series 3200

Philips 3200 LatteGo

Series 3200

EP3246
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Series 2200

Philips 2200 LatteGo

Series 2200

EP2030
Сравнить функции
Series 2200

Philips 2000

Series 2200

EP2020
Сравнить функции

Виды кофе
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2

Системы подачи молока
  • LatteGo
  • LatteGo
  • LatteGo
  • Классический капучинатор

Капучино одним нажатием кнопки 
  • Да
  • Да
  • Да
  • Нет

Латте маккиато одним нажатием кнопки
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет

Можно мыть в посудомоечной машине
  • Да
  • Да
  • Да
  • -

Фильтр для воды
  • AquaClean
  • AquaClean
  • AquaClean
  • AquaClean

Цвета
  • Нержавеющая сталь, Чёрный, белый
  • Белый, серебристый, глянцевый черный
  • Коричневый, матовый черный, глянцевый черный
  • Матовый черный

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Уход и аксессуары

Уход и аксессуары

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Удаление накипи

Удаление накипи

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Информация об удалении накипи

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