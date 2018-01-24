Компактные автоматические эспрессо-кофемашины идеально подходят для ежедневного использования. Благодаря съёмной варочной группе и встроенной технологии AquaClean их легко очищать и поддерживать в хорошем состоянии. Мир кофе — это просто.
Ключевые слова для поиска
1 На моделях со встроенным молочным кувшином или автоматическим капучинатором (Philips серии 3000)
2 При восьмикратной замене фильтра. Интервал замены зависит от выбранного напитка и количества процедур промывки/очистки.
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Капучинатор LatteGo
Капучинатор LatteGo состоит из двух элементов, которые легко мыть под водой или в посудомоечной машине. Оставшееся молоко можно хранить в холодильнике, закрыв капучинатор крышкой.
Philips предлагает и другие 2 варианта приготовления кофе: вы можете взбить молоко, вручную опустив капучинатор (панарелло), или использовать автоматичекий капучинатор для создания нежной молочной пенки.
Разнообразный кофе на ваш вкус
Автоматические кофемашины Philips позволяют приготовить желаемый кофе в любое время. В зависимости от модели можно легко регулировать крепость кофе, количество, объем молока, температуру и степень помола. Наслаждайтесь вкусом кофе, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен и свежего молока, в любое время.
Фильтр для воды AquaClean
Фильтр AquaClean*** очищает воду, улучшая вкус кофе. Вы сможете готовить до 5000 чашек кофе без очистки от накипи****.
Керамические жернова
Сохраняют аромат и вкус свежемолотых зерен. Сделанные из прочной керамики, они обеспечивают равномерный помол кофе, защищая зёрна от перегревания. Жернова имеют широкий диапазон помола – от тонкого для насыщенного эспрессо до крупного – для мягкого капучино.
Удобное обслуживание
Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемная варочная группа позволяет очищать ее под водой, а также легко получать доступ к внутренним компонентам устройства.
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Philips 5000 LatteGo
Series 5000
EP5034
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Philips 3200 LatteGo
Series 3200
EP3246
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Philips 2200 LatteGo
Series 2200
EP2030
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Philips 2000
Series 2200
EP2020
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Виды кофе
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Системы подачи молока
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Капучино одним нажатием кнопки
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Латте маккиато одним нажатием кнопки
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Можно мыть в посудомоечной машине
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Фильтр для воды
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Цвета
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