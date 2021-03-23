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    Проверка подлинности

    Добро пожаловать на страницу проверки подлинности Philips

    Значок подлинности

    Поддельные лампы Philips становятся все доступнее — их можно приобрести в Интернете и розничных магазинах. Эти поддельные лампы имеют гораздо более низкое качество, чем оригинальная продукция. Поддельные лампы могут стать причиной ряда проблем, таких как нестабильные показатели эффективности, сбои в работе и ослепление водителей встречных транспортных средств, тем самым угрожая безопасности вашей жизни. Более того, покупка, продажа и владение поддельной продукцией может нарушать требования законодательства вашей страны.

     

    В целях защиты всех потребителей от покупки поддельных световых решений Philips мы создали проактивное и высокотехнологичное решение.

     

    Чтобы гарантировать подлинность продукции Philips, мы продаем всю свою продукцию в оригинальной упаковке с корпоративными символами Philips. Мы стремимся защитить наших потребителей от покупки низкопробной поддельной продукции, которая может повредить компоненты вашего автомобиля или причинить ущерб вашему здоровью.

    Как проверить подлинность продукции Philips?


    Проверьте упаковку на наличие QR-код или кода безопасности, как показано ниже. Если код отсутствует, нажмите здесь

    Больше инструкций см. в нашем видео

    Instructions video

    Часто задаваемые вопросы

    Какая продукция поддерживает процедуру проверки подлинности?
    См. список поддерживаемой продукции здесь.
    Что делать, если мне не удается подтвердить подлинность продукции с помощью QR-кода или кода безопасности?
    Повторите процедуру верификации, чтобы избежать каких-либо ошибок. Если подтвердить подлинность продукта все еще не удается, обратитесь в службу поддержки потребителей, чтобы получить дополнительную информацию, проясняющую этот вопрос.
    Как проверить подлинность продукта при его замене в автомастерской?
    Вы можете запросить в мастерской упаковку продукта, чтобы проверить его подлинность.
    Почему мой телефон не распознает QR-код?
    Камера телефона может не распознавать QR-код, если наведена на него под углом или не может сфокусироваться. Убедитесь, что поверхность, на которой напечатан код, расположена ровно. Если удерживать телефон слишком близко или далеко от QR-кода, он не будет считан. Попробуйте удерживать телефон чуть дальше от QR-кода и постепенно приближать его.
    Все ли смартфоны позволяют сканировать QR-коды?
    Да, большинство мобильных телефонов поддерживают сканирование QR-кодов через приложение для камеры. Если ваш телефон не позволяет сканировать QR-коды, просто загрузите приложение-сканер QR-кодов. Для получения дополнительной помощи обратитесь в нашу службу поддержки потребителей.
    Что делать, если на упаковке моего продукта нет QR-кода или кода безопасности?
    Есть 2 варианта: продукт может не поддерживать процедуру проверки подлинности (см. вопрос 2) либо может быть поддельным. Проверка подлинности поддерживается рядом наших ламп головного освещения; обратитесь в службу поддержки потребителей, чтобы получить дополнительную информацию, проясняющую этот вопрос.
    Почему мы не рекомендуем использовать поддельные лампы?
    Поддельные лампы могут стать причиной ряда проблем, таких как нестабильные показатели эффективности, сбои в работе и ослепление водителей встречных транспортных средств, тем самым угрожая безопасности вашей жизни. Более того, покупка, продажа и владение поддельной продукцией может нарушать требования законодательства вашей страны.

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