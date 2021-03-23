Проверка подлинности

Поддельные лампы Philips становятся все доступнее — их можно приобрести в Интернете и розничных магазинах. Эти поддельные лампы имеют гораздо более низкое качество, чем оригинальная продукция. Поддельные лампы могут стать причиной ряда проблем, таких как нестабильные показатели эффективности, сбои в работе и ослепление водителей встречных транспортных средств, тем самым угрожая безопасности вашей жизни. Более того, покупка, продажа и владение поддельной продукцией может нарушать требования законодательства вашей страны.

В целях защиты всех потребителей от покупки поддельных световых решений Philips мы создали проактивное и высокотехнологичное решение.

Чтобы гарантировать подлинность продукции Philips, мы продаем всю свою продукцию в оригинальной упаковке с корпоративными символами Philips. Мы стремимся защитить наших потребителей от покупки низкопробной поддельной продукции, которая может повредить компоненты вашего автомобиля или причинить ущерб вашему здоровью.