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Великолепная щетина на лице
Советы по созданию идеально ровной щетины. История щетины и интересные факты о подравнивании волосков на лице.
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Как ухаживать за круговой бородой?
Не секрет, что за круговой бородой необходимо регулярно ухаживать. Немного усилий – и результат не заставит себя ждать!
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