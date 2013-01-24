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Универсальные стайлеры для мужчин помогут
создать идеальный образ

Узнайте больше о последних моделях наших триммеров для бороды, для носа и универсальных стайлеров

 

Найдите идеальный инструмент для создания любого образа

Триммеры для бороды
Триммеры для бороды

Собирает до 90 % срезанных волосков

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20 встроенных установок длины (0,5–10 мм)
Значок: съемный триммер
Съемный компактный триммер
Значок батареи
Время работы до 80 минут — как в проводном, так и в беспроводном режиме
Дополнительная информация
Универсальные стайлеры Multi Groomer
Универсальные триммеры

Универсальное решение для ухода за всем телом

Значок: насадка для укладки
До 4 насадок для укладки и 4 регулируемых гребня
Значок: съемный триммер
Самозатачивающиеся лезвия
Значок батареи
До 60 минут автономной работы
Дополнительная информация
Триммеры для носа
Триммеры для носа

Не выдергивает волоски

Значок: можно мыть
Можно промывать под водой
Значок: съемный триммер
Простое и комфортное подравнивание нежелательных волосков
Значок батареи
Долгая работа от литиевой батареи типа АА
Дополнительная информация

Гиды по стилю из Центра идей

Борода клинышком
Борода клинышком
Короткая борода
Короткая борода
Стиль "Ван Дайк"
Стиль "Ван Дейк"
Небрежная борода
Небрежная борода

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Стиль

OneBlade

Волосы

тело

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