Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Запасные части и Аксессуары 

 

В данном разделе вы сможете найти аксессуары для товаров из категории Кофе, а также средства по уходу за вашей кофемашиной Philips или Saeco

Для точного подбора необходимого аксессуара может потребоваться модель вашего продукта

Модель вашего продукта указана на дверце внутри, либо на нижней части и может выглядеть, например так, HD8928/09
Поиск по номеру модели
Поиск аксессуара по номеру модели вашего продукта - наиболее простой и точный метод

Выполните поиск по номеру продукта.

Ключевые слова для поиска
Рекомендуемые результаты

    К сожалению, детали и аксессуары для данного продукта не найдены.

    Проверьте правильность введенного номера модели. Номер модели состоит из букв и цифр, например RQ1250/17 и HD7870/60.

    Если поиск по номеру модели не дал результатов, обратитесь в контактный центр.

    Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

    Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

    Показать продукты Скрыть продукты

    Найдено более 1 продукта.

    Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

    Изображение продукта

    Описание продукта

    Номер модели

    Назад к списку всех продуктов
    Поиск по номеру модели

    Выберите группу аксессуаров

    *Suggested retail price
    **Specifications shown are not applicable to all products within each range.