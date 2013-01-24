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для замены имеющегося кувшина
Этот кувшин необходим, чтобы изготавливать с помощью кухонного комбайна свежевыжатые соки, смузи и супы. Он подходит для мытья в посудомоечной машине и устойчив к царапинам. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один кувшин в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющегося кувшина
Этот кувшин необходим, чтобы изготавливать с помощью кухонного комбайна свежевыжатые соки, смузи и супы. Он подходит для мытья в посудомоечной машине и устойчив к царапинам. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один кувшин в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах
для замены имеющегося кувшина
Этот кувшин необходим, чтобы изготавливать с помощью кухонного комбайна свежевыжатые соки, смузи и супы. Он подходит для мытья в посудомоечной машине и устойчив к царапинам. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один кувшин в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющегося кувшина
Этот кувшин необходим, чтобы изготавливать с помощью кухонного комбайна свежевыжатые соки, смузи и супы. Он подходит для мытья в посудомоечной машине и устойчив к царапинам. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один кувшин в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах