Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Кувшин блендера

CP9129
Общая оценка / 5
  • для замены имеющегося кувшина для замены имеющегося кувшина для замены имеющегося кувшина
    -{discount-value}

    Кувшин блендера

    CP9129
    Общая оценка / 5

    для замены имеющегося кувшина

    Этот кувшин необходим, чтобы изготавливать с помощью кухонного комбайна свежевыжатые соки, смузи и супы. Он подходит для мытья в посудомоечной машине и устойчив к царапинам. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один кувшин в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    Кувшин блендера

    для замены имеющегося кувшина

    Этот кувшин необходим, чтобы изготавливать с помощью кухонного комбайна свежевыжатые соки, смузи и супы. Он подходит для мытья в посудомоечной машине и устойчив к царапинам. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один кувшин в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося кувшина

    Этот кувшин необходим, чтобы изготавливать с помощью кухонного комбайна свежевыжатые соки, смузи и супы. Он подходит для мытья в посудомоечной машине и устойчив к царапинам. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один кувшин в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    Кувшин блендера

    для замены имеющегося кувшина

    Этот кувшин необходим, чтобы изготавливать с помощью кухонного комбайна свежевыжатые соки, смузи и супы. Он подходит для мытья в посудомоечной машине и устойчив к царапинам. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один кувшин в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все food-processor-accessories

      для замены имеющегося кувшина

      Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

      • 1,5 л
      • белая/светло-серая ручка

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • HR7771/00
        • HR7771/50
        • HR7772/00
        • HR7772/50

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии