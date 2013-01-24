для замены имеющегося кувшина

Этот кувшин необходим, чтобы изготавливать с помощью кухонного комбайна свежевыжатые соки, смузи и супы. Он подходит для мытья в посудомоечной машине и устойчив к царапинам. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один кувшин в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах