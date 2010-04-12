Для замены имеющегося кувшина блендера.
Приготовление отличных смузи, вкусных супов и полезных соков. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для замены имеющегося кувшина блендера.
Приготовление отличных смузи, вкусных супов и полезных соков. Узнать обо всех преимуществах
Для замены имеющегося кувшина блендера.
Приготовление отличных смузи, вкусных супов и полезных соков. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для замены имеющегося кувшина блендера.
Приготовление отличных смузи, вкусных супов и полезных соков. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
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