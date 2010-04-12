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Viva Collection

Кувшин блендера

CP9142
  • Для замены имеющегося кувшина блендера. Для замены имеющегося кувшина блендера. Для замены имеющегося кувшина блендера.
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    Viva Collection Кувшин блендера

    CP9142

    Для замены имеющегося кувшина блендера.

    Приготовление отличных смузи, вкусных супов и полезных соков. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Кувшин блендера

    Для замены имеющегося кувшина блендера.

    Приготовление отличных смузи, вкусных супов и полезных соков. Узнать обо всех преимуществах

    Для замены имеющегося кувшина блендера.

    Приготовление отличных смузи, вкусных супов и полезных соков. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Кувшин блендера

    Для замены имеющегося кувшина блендера.

    Приготовление отличных смузи, вкусных супов и полезных соков. Узнать обо всех преимуществах

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      Для замены имеющегося кувшина блендера.

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      • 1,5 л
      • ударопрочный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Запасной компонент

        Подходит для:
        HR2168/40

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