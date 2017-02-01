Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Представляем наушники Philips Flite Everlite в строгом стиле с изящной металлической отделкой. Они созданы для обеспечения чистоты звучания и удобства при использовании в течение всего дня, а также имеют компактную складную конструкцию. Узнать обо всех преимуществах
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Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Представляем наушники Philips Flite Everlite в строгом стиле с изящной металлической отделкой. Они созданы для обеспечения чистоты звучания и удобства при использовании в течение всего дня, а также имеют компактную складную конструкцию. Узнать обо всех преимуществах
Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.
Компактная плоская складная конструкция для удобства и портативности.
Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн для полного комфорта в дороге.
Плоский кабель защищает наушники от спутывания, а фиксатор кабеля обеспечивает его долговечность.
Плоская конструкция оголовья и овальные металлические чашки наушников создают плавные линии и классическую форму.
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