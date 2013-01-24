Управление системами тревоги

Неактуальные сигналы тревоги создают лишнюю нагрузку на ресурсы лечебного учреждения, делают персонал менее внимательным к таким сигналам и могут повлиять на качество обслуживания пациентов. Отсутствие необходимой реакции в некоторых случаях может даже стать вопросом жизни и смерти.
Невнимание к сигналам тревоги из-за их избыточного количества было признано одной из основных технических опасностей для лечебных учреждений и стало темой для обсуждения государственных требований к безопасности пациентов в вопросах тревожной сигнализации в организации Joint Commission.
Нам хорошо известно об этой проблеме. Мы поможем вам модифицировать программу управления тревожной сигнализацией таким образом, чтобы обеспечить выдачу актуальных сигналов тревоги и уведомлений в реальном времени, что необходимо для ускорения реагирования и помощи на самых ранних стадиях.
Наш комплекс решений для тревожной сигнализации и консультационных услуг позволит медицинским работникам получать нужную информацию в нужное время для целенаправленной медицинской помощи.
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