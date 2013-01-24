Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Системы предупреждения и оперативного реагирования

Быстрое реагирование благодаря оценкам для ранних предупреждений

Свяжитесь с нами
*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*
*

Что это значит?
Final CEE consent
половина неожиданных смертей

Могут ли медицинские работники в общих палатах быстро реагировать на малейшие признаки ухудшения состояния? Признаки нестабильности состояния у пациента обычно проявляются за шесть-восемь часов до нежелательного эпизода.


При большом количестве пациентов и нехватке персонала лечебным учреждениям может оказаться сложно определить, какие из пациентов требуют более пристального наблюдения.

Раннее вмешательство дает возможность выиграть время. Средства оценки для ранних предупреждений (Early Warning Scoring, EWS), входящие в состав решения IntelliVue Guardian Solution, помогут быстро выявлять ухудшение состояния пациентов и отправлять соответствующие уведомления группам быстрого реагирования¹.

 

Узнайте больше о наших решениях для интенсивной терапии.

 

Свяжитесь с нами

Непрекращающееся наблюдение

Готовность к неожиданным осложнениям

Готовность к неожиданным осложнениям

Компания Philips помогла разработать улучшенные средства для раннего обнаружения ухудшения состояния в Региональном медицинском центре Орландо. Познакомьтесь с мнениями групп быстрого реагирования из этого центра.
Ручной расчет оценок EWS отнимает время и может приводить к ошибкам
Ручной расчет оценок EWS отнимает время и может приводить к ошибкам
Электронная система предупреждений позволяет автоматически документировать эпизод за считанные секунды
Электронная система предупреждений позволяет автоматически документировать эпизод за считанные секунды
Ограниченные ресурсы для поддержки растущего количества пациентов
Ограниченные ресурсы для поддержки растущего количества пациентов

Решение IntelliVue Guardian Solution с программой EWS

Программа оценок для ранних предупреждений Guardian EWS помогает проще и точнее выявлять тех пациентов в общих палатах, состояние которых может ухудшиться, и потенциально устранить необходимость в дорогостоящей транспортировке или повторной отправке в ОРИТ. Система определяет существенные отклонения в основных показателях пациента и автоматически проверяет точность данных, выполняя контрольные измерения с установленными пользователем интервалами.
  •  
    IntelliSpace Система управления оповещениями и событиями

    IntelliSpace Event Management

    • Интеграция данных различных систем улучшает рабочий процесс
    • Определение приоритета событий улучшает передачу сообщений
    • Комплексная поддержка
    866030
    Узнать больше

Оцените достоинства раннего выявления патологий

Смежные темы

Комплексная поддержка для решения проблем с сигналами тревоги

Комплексная поддержка для решения проблем с сигналами тревоги

Обеспечьте целенаправленную помощь благодаря быстрой выдаче актуальных сигналов тревоги, воспользовавшись нашими решениями для работы с ними, а также нашими консультационными услугами.

 

Прочитать материал

Задействуйте ресурсы ОРИТ, чтобы сократить расходы и улучшить результативность

Задействуйте ресурсы ОРИТ, чтобы сократить расходы и улучшить результативность

Добейтесь максимальной отдачи от ресурсов ОРИТ, используя решения для дистанционной интенсивной терапии, которые помогут улучшить работу с пациентами, сократить расходы и повысить качество обслуживания.

 

Прочитать материал

Обеспечение инфекционного контроля в больницах

Контроль внутрибольничных инфекций для ускорения выздоровления

Предотвратите распространение внутрибольничных инфекций с помощью средств, ускоряющих восстановление пациентов и сокращающих длительность госпитализации.

 

Прочитать материал

Ресурсы

  • Присоединяйтесь к движению по использованию оценок для ранних предупреждений (EWS)
    Присоединяйтесь к движению по использованию оценок для ранних предупреждений (EWS)
    Ускорьте оказание помощи благодаря монитору IntelliVue MP5SC
    Ускорьте оказание помощи благодаря монитору IntelliVue MP5SC

    Статьи

    1 Schein RM, Hazday N, Pena M, et. al. Clinical antecedents to in-hospital cardiopulmonary arrest. Chest. 1990;98:1388-1392. — Шайн Р.М., Хаздэй Н., Пена М. и др. Клинические предвестники остановки сердца в стационаре.
    2 Rutherford P, Lee B, Greiner A. Transforming Care at the Bedside. IHI Innovation Series white paper. Boston: Institute for Healthcare Improvement; 2004. — Рутерфорд П., Ли Б., Грайнер А. Преобразование медицинского ухода в палатах. Информационная статья из серии «Инновации в безопасности». (Можно найти на сайте www.IHI.org)
    3 Bellomo, Rinaldo, Well-implemented Early Warning Scores can help Rapid Response Teams in improving outcomes. — Белломо, Ринальдо. Качественная реализация оценок для ранних предупреждений может помочь группам быстрого реагирования улучшить исходы для пациентов. © Koninklijke Philips Electronics N.V., 2012 г.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю