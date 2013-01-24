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Внутрибольничные инфекции

Обеспечение инфекционного контроля в больницах

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Что это значит?
Final CEE consent
Последствия внутрибольничных инфекций, связанных с медицинским вмешательством

Согласно данным CDC, каждый день один из двадцати пяти пациентов в стационарах заражается как минимум одной внутрибольничной инфекцией¹.

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) — достаточно серьезная проблема. Они могут быть локальными или системными, затрагивать любую систему учреждения и быть связаны с медицинским оборудованием или с компонентами переливания крови². Борьба с внутрибольничными инфекциями на всей территории учреждения может помочь в улучшении работы с пациентами в ОРИТ и расширить возможности медицинского обслуживания.


Решения для интенсивной терапии Philips включают в себя средства, которые помогут медицинским работникам в борьбе с внутрибольничными инфекциями.

 

Узнайте больше о наших решениях для интенсивной терапии.

 

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Совершенствование рабочих процессов для борьбы с ВБИ

Совершенствование рабочих процессов для борьбы с ВБИ

Внутрибольничные инфекции встречаются чаще, если совместно используемое оборудование не проходит необходимой очистки. Наиболее распространенное мнение: лучше отказаться от совместного использования


Рассмотрите следующие варианты:

  • Модульный транспортный монитор, который остается рядом с пациентом
  • Используемые только для одного пациента отведения ЭКГ, манжеты для измерения артериального давления и датчики SpO2, рассчитанные на весь срок госпитализации
  • Получение диагностической ЭКГ в 12 отведениях с помощью монитора пациента — это помогает избежать перемещения оборудования между разными пациентами
  • Использование расходных материалов, которые подходят к оборудованию большинства изготовителей
  • Одноразовые маски для НИВЛ остаются рядом с пациентом, а чистое крепление обеспечивает быструю фиксацию маски в то время, когда она не используется

Быстрая корректировка медицинского обслуживания для предотвращения ВБИ

Быстрая корректировка медицинского обслуживания для предотвращения ВБИ

Передовые алгоритмы и анализ в режиме реального времени на месте ухода за пациентом могут сочетаться с современными решениями для мониторирования и респираторной поддержки, что снижает до минимума вероятность заражения.

  • Инструменты для поддержки клинических решений помогают выявить критерии для тяжелого сепсиса
  • Средства прикроватного мониторинга позволяют проводить важные измерения
  • Автоматизированная передача сообщений способствует своевременной выдаче предупреждений для медицинских работников
  • Решения для НИВЛ можно использовать для того, чтобы обойтись без эндотрахеальной интубации и уменьшить вероятность пневмонии из-за ИВЛ 

 

Организуйте работу грамотнее с помощью средств, поддерживающих инициативы инфекционного контроля, самостоятельное дыхание и быстрое восстановление.

Поддержка инфекционного контроля в больницах

Холост поставок использование пациент

Широкий выбор расходных материалов для поддержки инициатив инфекционного контроля

Мы предлагаем решения для контроля над инфекциями, которые соответствуют нуждам пациентов и позволяют не превышать бюджет.
Уменьшение количества расходных материалов, используемых для нескольких пациентов
Уменьшение количества расходных материалов, используемых для нескольких пациентов
Кабели ЭКГ остаются с пациентом и в автомобиле неотложной помощи, и в стационаре
Кабели ЭКГ остаются с пациентом и в автомобиле неотложной помощи, и в стационаре
Снижение количества смен расходных материалов уменьшает число контактов с пациентом
Снижение количества смен расходных материалов уменьшает число контактов с пациентом

Решения для инфекционного контроля

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Комплексная поддержка для решения проблем с сигналами тревоги

Комплексная поддержка для решения сложных проблем

Обеспечение целенаправленной необходимой помощи благодаря быстрому оповещению сигналами тревоги и возможность использования и консультационных услуг.

 

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Задействуйте ресурсы ОРИТ, чтобы сократить расходы и улучшить обслуживание

Задействуйте ресурсы ОРИТ, чтобы сократить расходы и повысить результативность

Добейтесь максимальной отдачи от ресурсов ОРИТ, использовав решения для дистанционной интенсивной терапии, которые помогут улучшить работу с пациентами, сократить расходы и повысить качество обслуживания.

 

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Ресурсы

  • Preempting hospital acquired infections
    Широкий выбор расходных материалов для поддержки инициатив инфекционного контроля

    1 Centers for Disease Control, Edwards JR, Bamberg W, et al. Multistate Point-Prevalence Survey of Health Care — Associated Infections. — Центры контроля заболеваний. Эдвардс Дж.Р., Бамберг В. и др. Многоцентровое исследование частоты выявления внутрибольничных инфекций.

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    3 Zahn, C. & Miller, M.R. (2003) Excess length of stay, charges, and mortality attributable to medical injuries during hospitalization. Journal of AmericanMedical Association, 290(14) 1868-1874 — Цан К., Миллер М.Р. (2003) Увеличение срока госпитализации, расходы и смертность, связанные с ятрогенными проблемами во время госпитализации. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=197442

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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