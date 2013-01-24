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Интервенционное лечение структурных заболеваний сердца

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Что это значит?
Final CEE consent

Точное распознавание структур сердца на основе медицинских изображений требует многолетнего обучения и опыта.

Применение и интерпретация данных рентгеновской и трехмерной ультразвуковой визуализации при процедурах, связанных со структурными заболеваниями сердца, могут оказаться непростой задачей — в особенности при введении катетеров, несущих имплантаты.

Быстрый и удобный доступ к усовершенствованной визуализации и навигация по анатомическим структурам сердца под контролем изображений в режиме реального времени помогут оптимальным образом спланировать и осуществить интервенцию.

 

Узнайте больше о наших решениях для лечения структурных заболеваний сердца.
Свяжитесь с нами
Combining live X-ray and live 3D ultrasound to treat structural heart disease

«Мы объединили два отдельных вида диагностической визуализации таким образом, что проведение интервенционной процедуры стало более уверенным».


Проф. Джон Кэрролл, MD

Интервенционный кардиолог,

Университет шт. Колорадо, Денвер

Отличная визуализация. Навигация в режиме реального времени.

Physicians share experiences with Philips HeartNavigator

Ясность при выполнении сложных процедур при структурных заболеваниях сердца

«С функцией HeartNavigator гораздо проще принимать клинические решения — сначала о выборе типа клапана, а затем о его размере. Это важные вещи, и возможность определить их заранее значит очень многое».

Д-р Х. Шрефель, кардиохирург

See with confidence every time during complex interventions

Достичь исключительной визуализации при низкой дозе

Рентгеновские системы AlluraClarity с технологией ClarityIQ обеспечивают высокое качество визуализации при лечении патологии клапанов, дефектов перегородки, обструкции/окклюзии и помогают получить отличные изображения при низкой лучевой нагрузке.
A new dimension in interventional imaging combines live X-ray and 3D ultrasound

Визуализация мягких тканей и катетеров/имплантатов

Функция EchoNavigator сочетает в себе рентгенологический контроль и трехмерную эхоКГ для лечения структурных заболеваниях сердца, что способствует уверенному определению локализации анатомических структур и устройств и повышает эффективность вмешательств.
  •  
    HeartNavigator Планирование и навигация при установке аортального клапана

    HeartNavigator  

    • Планирование и навигация при имплантации клапанов сердца (TAVI)
    • Простые и удобные измерения помогают избежать ошибок
    • Автоматическое планирование проекций для улучшения обзора
    OPT20
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    EPIQ Ультразвуковая система премиального класса

    EPIQ 7

    • Технология nSIGHT знаменует собой новый подход к формированию ультразвуковых изображений
    • Оптимизированный рабочий процесс благодаря великолепным эргономическим характеристикам
    • Технология Anatomical Intelligence: от изображений к решению
    795200
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    EchoNavigator Совмещение рентгеновского и ультразвукового изображений в режиме реального времени

    EchoNavigator  

    • Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
    • Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
    • Автоматические маркеры для ориентации и контроля
    OPT08
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю