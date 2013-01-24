Точное распознавание структур сердца на основе медицинских изображений требует многолетнего обучения и опыта.
Применение и интерпретация данных рентгеновской и трехмерной ультразвуковой визуализации при процедурах, связанных со структурными заболеваниями сердца, могут оказаться непростой задачей — в особенности при введении катетеров, несущих имплантаты.
Быстрый и удобный доступ к усовершенствованной визуализации и навигация по анатомическим структурам сердца под контролем изображений в режиме реального времени помогут оптимальным образом спланировать и осуществить интервенцию.