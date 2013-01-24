Медицинский персонал



Медицинский персонал необходимо инструктировать, чтобы помочь во внедрении мер эффективного использования дозы излучения в операционной. Участники коллектива играют серьезную роль в соблюдении мер предосторожности, которые необходимо внедрить для контроля лучевой нагрузки.



Кардиологи, сосудистые хирурги и хирурги-ортопеды — вот лишь некоторые из специалистов, которые движутся в направлении менее инвазивных вариантов лечения, предлагаемых хирургией с контролем по изображению. Активное соблюдение принципа минимальной необходимой дозы ALARA сотрудниками визуализационной бригады (хирургом и оператором рентгеновской системы) может помочь избежать нежелательной лучевой нагрузки.



Понимание принципов действия рентгеновского излучения и возможностей визуализационных систем позволит хирургам и их коллегам контролировать лучевую нагрузку в операционной как на пациентов, так и на самих сотрудников.