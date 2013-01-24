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Контроль лучевой нагрузки

Эффективный контроль лучевой нагрузки в операционной

Для современных сложных малоинвазивных процедур требуется интеллектуальный контроль лучевой нагрузки. Когда пациенту требуется максимум внимания, рентгеновская система не должна быть поводом для забот. Необходимо реализовать практичные решения, действующие не в ущерб качеству изображений. Этого можно достичь путем тщательной подготовки.

Визуализационная система

Встроенные функции контроля лучевой нагрузки могут обеспечить исключительное качество изображений и эффективность применения дозы излучения. Наша продуманная конструкция позволяет легко и эффективно применять эти методы контроля лучевой нагрузки, не отвлекаясь от пациента.
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Обзор
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Сопутствующие решения
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Фильтрация пучка

Постоянная фильтрация пучка отфильтровывает «мягкое» или не подходящее для диагностики рентгеновское излучение и входит в стандартную конфигурацию мобильных и стационарных визуализационных систем Philips. Для эффективного контроля лучевой нагрузки от хирургов и другого персонала не требуется никаких действий.
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Настройки дозы

Системы Philips предлагают специальные визуализационные режимы, в которых можно выбирать наиболее подходящие параметры визуализации. Каждый режим предназначен для обеспечения наилучшего качества изображений для выбранной процедуры при сохранении эффективного использования дозы.
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Съемный отсеивающий растр

Съемный отсеивающий растр на плоском детекторе упрощает визуализацию поверхностно расположенных органов и конечностей, формируя изображения превосходного качества при эффективном использовании дозы.

Медицинский персонал


Медицинский персонал необходимо инструктировать, чтобы помочь во внедрении мер эффективного использования дозы излучения в операционной. Участники коллектива играют серьезную роль в соблюдении мер предосторожности, которые необходимо внедрить для контроля лучевой нагрузки.

Кардиологи, сосудистые хирурги и хирурги-ортопеды — вот лишь некоторые из специалистов, которые движутся в направлении менее инвазивных вариантов лечения, предлагаемых хирургией с контролем по изображению. Активное соблюдение принципа минимальной необходимой дозы ALARA сотрудниками визуализационной бригады (хирургом и оператором рентгеновской системы) может помочь избежать нежелательной лучевой нагрузки.

Понимание принципов действия рентгеновского излучения и возможностей визуализационных систем позволит хирургам и их коллегам контролировать лучевую нагрузку в операционной как на пациентов, так и на самих сотрудников.

Контроль лучевой нагрузки в операционной — 10 простых шагов


Эти шаги помогут в соблюдении принципа минимальной необходимой дозы ALARA при контроле лучевой нагрузки.

1. Правильно сконфигурируйте систему
Создайте оптимальные условия для визуализации, проследив за тем, чтобы внешний свет не попадал на мониторы.
2. Используйте защитную экранировку
Убедитесь, что персонал операционной носит защитную одежду, и используйте имеющиеся свинцовые экраны согласно региональным рекомендациям.
3. Снимите отсеивающий растр
Для определенных процедур, например при съемке маленьких детей или исследовании небольших анатомических структур, по возможности снимайте отсеивающий растр, чтобы лучше контролировать лучевую нагрузку.
4. Правильно позиционируйте плоский детектор
Чтобы уменьшить количество рассеянного излучения и повысить качество изображений, располагайте плоский детектор как можно ближе к телу пациента (исследуемому участку).
5. Сохраняйте безопасное расстояние
Следите за тем, чтобы никто не приближался к источнику рентгеновского излучения ближе, чем это необходимо для процедуры.
6. Правильно выбирайте программы и частоту кадров
Тщательно выбирайте соответствующие настройки исследований и режим дозы (например, рентгеноскопию с низкой дозой для детей) и уменьшайте частоту кадров, чтобы обеспечить соблюдение требований клинических процедур.
7. Используйте лазерные визиры
Позиционируйте систему относительно области интереса без включения рентгеновского излучения, используя лазерные визиры.
8.Настраивайте коллимацию
Контролируйте лучевую нагрузку и увеличивайте качество изображений, отсекая ненужные фрагменты изображения с помощью коллиматоров (с ирисовой диафрагмой или прямыми створками).
9. Сокращайте время экспозиции
По возможности сводите время экспозиции к минимуму и не используйте рентгеноскопию, если не требуется обновление изображения.
10. Фиксируйте изображение
Чтобы уменьшить необходимость в повторной визуализации во время процедуры, выведите последнее зафиксированное изображение (LIH) на контрольный монитор.

Поддержка контроля лучевой нагрузки во всей организации


DoseWise Portal — это веб-решение, не привязанное к конкретной марке оборудования; оно обеспечивает сбор, измерение, анализ и документирование лучевой нагрузки на пациентов и персонал, помогая наладить контроль над качеством обслуживания, эффективностью и безопасностью сотрудников и пациентов.

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Повышение квалификации в области лучевой нагрузки для хирургов

Знать методы контроля лучевой нагрузки очень важно. Контроль лучевой нагрузки в операционной начинается с вас. Знакомство с мерами предосторожности поможет вам защитить себя, своих коллег и своих пациентов. Применяйте решения DoseWise, не ухудшающие качество изображений.
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Общие меры предосторожности

Что такое рассеянное излучение? Как время сбора данных и расстояние от источника влияют на лучевую нагрузку? Знание базовых принципов рентгеновского излучения может помочь в контроле лучевой нагрузки. Освойте более грамотные методы работы в поле излучения.
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Правильное использование системы

Знакомство с передовыми методами применения рентгеновского излучения в клинических ситуациях — обязательное условие для снижения лучевой нагрузки. Узнайте, почему расположение плоского детектора, коллимация и позиционирование рентгеновской трубки очень важны.
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Защитная одежда

Всегда соблюдайте местные требования по использованию защитной одежды в операционной. Носите эту одежду правильно, используйте дозиметр для мониторинга лучевой нагрузки и обращайтесь лицом к источнику излучения. Узнайте о том, как контролировать лучевую нагрузку при использовании правильной защитной одежды.
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Интегрированные в систему средства защиты

Фильтры, автоматическая регулировка дозы и импульсная рентгеноскопия — вот лишь некоторые из тех возможностей, которые могут помочь в контроле лучевой нагрузки. Узнайте о том, как средства радиационной защиты в современных рентгенохирургических системах могут принести пользу вам, вашим коллегам и вашим пациентам.

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю