Медицинский центр Broward Health Medical Center (BHMC) планировал модернизировать свой устаревший, перегруженный инфузионный центр для взрослых пациентов, чтобы изменить впечатления пациентов от лечения, а также рабочий процесс и производительность персонала для получения преимуществ в условиях высокой конкуренции на рынке онкологии.
Команда медицинского центра Broward разработала концепцию модернизации с двойной целью.
- Решение давних проблем материально-технического обеспечения
- Обретение BHMC конкурентных преимуществ
Эта цель была обоснована, когда медицинский центр Broward получил награду за дизайн 2014 г. и приз «Аватар» в области здравоохранения за постоянное улучшение качества медицинского обслуживания в течение длительного времени. После открытия показатели удовлетворенности пациентов выросли до 100%*.