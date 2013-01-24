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Использование дизайн-мышления для изменения процесса лечения онкологических больных ​

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Что это значит?
Final CEE consent

Повышение качества лечения онкологических заболеваний

Медицинский центр Broward Health Medical Center (BHMC) планировал модернизировать свой устаревший, перегруженный инфузионный центр для взрослых пациентов, чтобы изменить впечатления пациентов от лечения, а также рабочий процесс и производительность персонала для получения преимуществ в условиях высокой конкуренции на рынке онкологии.

 

Команда медицинского центра Broward разработала концепцию модернизации с двойной целью.

 

  • Решение давних проблем материально-технического обеспечения
  • Обретение BHMC конкурентных преимуществ

 

Эта цель была обоснована, когда медицинский центр Broward получил награду за дизайн 2014 г. и приз «Аватар» в области здравоохранения за постоянное улучшение качества медицинского обслуживания в течение длительного времени. После открытия показатели удовлетворенности пациентов выросли до 100%*.

Достижение высокого уровня комфорта пациентов с использованием проектировочного мышления
"Этот новый дизайн, без сомнения, положительно повлияет на впечатления пациента, позволит нам перейти на мировой уровень и повлияет на финансовые результаты.”​

- Джина Конрой (Gena Conroy), директор по маркетингу и исследованию уровня удовлетворенности пациентов

Broward Health

Изменение процесса лечения онкологических заболеваний в медицинском центре Broward Health

Новые процессы для повышения эффективности
Перепланировка пространства
Повышение уровня комфорта пациентов

Наш подход

 

Экспертиза Philips в области решений для повышения уровня комфорта пациентов, а также улучшения клинических и деловых показателей сыграли ключевую роль в открытии новых возможностей для улучшения оказания медицинской помощи и повышения эффективности.

 

Philips и Broward совместно работали над тем, чтобы понять существующие клинические, функциональные и эмоциональные потребности. На основе этих данных была создана карта взаимодействия, составлены рекомендации по процессу и оптимизации и была выполнена полная перепланировка пространства.

Медицинский центр Broward Health

Результаты*

 

Медицинскому центру Broward удалось модернизировать все аспекты работы с пациентом и заранее учесть при проектировании предполагаемое увеличение потребностей пациентов в обслуживании. Ключевые мероприятия включали в себя: ​

 

  • Оценка клинических и операционных аспектов и пересмотр процесса работы для повышения эффективности
  • Полная перепланировка пространства на основе данных, особенностей рабочего процесса и имеющегося опыта

 

Позже медицинский центр Broward получил премию в области здравоохранения «Аватар» за постоянное улучшение качества на протяжении длительного времени.

Изменение процесса лечения онкологических заболеваний в медицинском центре Broward Health

Новые процессы для повышения эффективности
Перепланировка пространства
Повышение уровня комфорта пациентов
* Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
Broward Health

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю