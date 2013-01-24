Экспертиза Philips в области решений для повышения уровня комфорта пациентов, а также улучшения клинических и деловых показателей сыграли ключевую роль в открытии новых возможностей для улучшения оказания медицинской помощи и повышения эффективности.

Philips и Broward совместно работали над тем, чтобы понять существующие клинические, функциональные и эмоциональные потребности. На основе этих данных была создана карта взаимодействия, составлены рекомендации по процессу и оптимизации и была выполнена полная перепланировка пространства.