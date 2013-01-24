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Ключевые слова для поиска

Клиническая и экономическая эффективность

Повышение рентабельности

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Что это значит?
Final CEE consent

Наши методы предполагают использование данных в режиме реального времени и результатов экспертного анализа для того, чтобы сократить простои и повысить эффективность применения капитальных активов.

Мы придерживаемся комплексного подхода и начинаем с оценки нагрузки на оборудование на основе данных от заказчика и результатов анализа для оборудования других изготовителей (при их наличии). Мы наблюдаем за процессом работы с пациентами для получения базовых данных, опрашиваем основных участников процесса и находим потенциальные возможности для улучшений. Затем мы подводим итоги и готовим свои рекомендации для изучения заказчиком.

Вот некоторые из достоинств нашего подхода:  

  • Повышение рентабельности за счет более эффективного использования оборудования и повышения скорости обслуживания пациентов
  • Большая удовлетворенность пациентов благодаря тому, что у врачей и других медицинских работников появляется больше времени на то, чтобы учитывать потребности пациентов

 

Узнайте подробнее о том, как мы можем помочь добиться максимальной отдачи от капитальных активов.

 

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Высокий уровень оценки для определения общей мощности и путей к улучшению

Высокий уровень оценки для определения общей мощности и путей к улучшению


Мы проводим всестороннюю оценку имеющегося медицинского оборудования компании Philips и других производителей. Отчеты о нагрузке на системы и внутренние данные учреждения позволяют определить общую мощность, текущее использование и те случаи, когда отдачу оборудования можно улучшить.  
Анализ нагрузки на оборудование может открыть путь к более рациональной эксплуатации

Анализ нагрузки на оборудование может открыть путь к более рациональной эксплуатации  


Мы тщательно изучаем работу персонала и оборудования, чтобы провести детальный анализ процессов работы с пациентами. Это помогает измерить общее и эффективное время основных этапов каждого процесса и создать карты процессов, отражающие ключевые этапы и потенциальные затруднения.  
Ускорение окупаемости капитальных вложений

Ускорение окупаемости капитальных вложений  


Наша группа создает отчеты о нагрузке, карты процессов и другие материалы, которые помогают найти и поддержать наиболее важные области, требующие улучшения. Мы предлагаем ряд рекомендаций по улучшению отдачи оборудования, а также планы реализации.  

Предложение сопутствующих решений

Повышение производительности

Повышение производительности  

Улучшенная производительность для достижения отличных результатов во всех сферах здравоохранения

 

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Эффективность клинических процессов

Эффективность клинических процессов  

Рационализация клинических процессов для повышения эффективности

 

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Ресурсы

Примеры

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю