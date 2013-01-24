Наши методы предполагают использование данных в режиме реального времени и результатов экспертного анализа для того, чтобы сократить простои и повысить эффективность применения капитальных активов.
Мы придерживаемся комплексного подхода и начинаем с оценки нагрузки на оборудование на основе данных от заказчика и результатов анализа для оборудования других изготовителей (при их наличии). Мы наблюдаем за процессом работы с пациентами для получения базовых данных, опрашиваем основных участников процесса и находим потенциальные возможности для улучшений. Затем мы подводим итоги и готовим свои рекомендации для изучения заказчиком.
Вот некоторые из достоинств нашего подхода:
- Повышение рентабельности за счет более эффективного использования оборудования и повышения скорости обслуживания пациентов
- Большая удовлетворенность пациентов благодаря тому, что у врачей и других медицинских работников появляется больше времени на то, чтобы учитывать потребности пациентов
Узнайте подробнее о том, как мы можем помочь добиться максимальной отдачи от капитальных активов.