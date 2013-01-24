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Ключевые слова для поиска

Клиническая и экономическая эффективность

Рационализация клинических процессов для повышения эффективности

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Что это значит?
Final CEE consent

Положитесь на наших опытных специалистов по медицинским и экономическим вопросам — они помогут сократить расходы и запустить лучшие в своем классе процессы. Наши эксперты по эффективности клинических процессов вместе с вашими сотрудниками будут работать над тем, чтобы достичь поставленных целей и улучшить качество обслуживания пациентов.

Области, которым уделяется основное внимание:

  • Контроль эффективности обслуживания пациентов и использования активов во всем учреждении.
  • Эффективность работы радиологического отделения.
  • Модернизация сердечной или комбинированной лаборатории катетеризации.
 
Узнайте о том, как мы можем помочь вам сделать процессы эффективнее
 
Контроль эффективности обслуживания пациентов во всем учреждении

Контроль эффективности обслуживания пациентов во всем учреждении


Вы ищете способы повысить эффективность обслуживания пациентов или отдачу от активов во всех отделениях учреждения? Вам нужно увеличить производительность труда в радиологическом отделении? А может быть, вы хотели бы модернизировать сердечную или гибридную лабораторию катетеризации с учетом передовых методов? Какими бы ни были задачи, наши консультанты готовы применить свой практический опыт и знания в медицине, чтобы помочь вам наладить эффективную и производительную работу.
Более активное участие сотрудников в процессе изменений

Более активное участие сотрудников в процессе изменений


Kaizen Events — это эффективная методика, которую представители компании Philips применяют для того, чтобы помочь клиникам быстро добиться улучшений с экономической и медицинской точек зрения. Эта методика, направленная на борьбу с лишними расходами и неэффективностью, поможет привлечь всех сотрудников учреждения к текущему процессу обучения, направленному на постоянное усовершенствование.
Упрощение принятия стратегических решений за счет рекомендаций , основанных на фактах

Упрощение принятия стратегических решений за счет рекомендаций, основанных на фактах

 

Наши консультанты начинают с комплексной оценки текущих методов работы, чтобы определить базовый уровень и увидеть единую картину. При оценке мы уделяем основное внимание документированным и недокументированным процессам, правилам и процедурам, эксплуатационным показателям и нагрузке на оборудование, а также пристальному наблюдению и анализу прохождения пациентов.

Предложение сопутствующих решений

Повышение производительности

Повышение производительности

Улучшенная производительность для достижения отличных результатов во всех сферах

 

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Использование и планирование капитальных активов (использование активов и планирование)

Использование и планирование капитальных активов (использование активов и планирование)

Повышение рентабельности

 

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Ресурсы

Примеры

Обзоры

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю