Положитесь на наших опытных специалистов по медицинским и экономическим вопросам — они помогут сократить расходы и запустить лучшие в своем классе процессы. Наши эксперты по эффективности клинических процессов вместе с вашими сотрудниками будут работать над тем, чтобы достичь поставленных целей и улучшить качество обслуживания пациентов.
Области, которым уделяется основное внимание:
- Контроль эффективности обслуживания пациентов и использования активов во всем учреждении.
- Эффективность работы радиологического отделения.
- Модернизация сердечной или комбинированной лаборатории катетеризации.