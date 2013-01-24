Пациенты, оказавшиеся в больнице, могут быть сильно обеспокоены как самими процедурами, так и результатами лечения. Беспокойство увеличивает уровень стресса у пациентов и ухудшает их впечатления от пребывания. Тем не менее, беспокойство может быть уменьшено при каждом взаимодействии с пациентом за счет внимательного отношения и надлежащего информирования.
Мы уверены, что хорошее медицинское обслуживание должно учитывать впечатления людей — это не менее важный фактор, чем медицинские или технические возможности. Профессиональная среда также должна предлагать пациентам психологическую поддержку и давать им ощущение благополучия.
Решение Ambient Experience объединяет в себе технологии (динамическое освещение, проекции и звук), дизайн помещений и усовершенствование рабочих процессов. Внедряя Ambient Experience, мы помогаем больницам создавать привлекательную и многоплановую среду. Эти решения приносят комфорт в обстановку, которая может вызывать стресс, и способствуют уменьшению беспокойства у пациентов.
Узнайте о том, что мы можем предложить отделениям радиологии, кардиологии, онкологии и неотложной помощи или всему учреждению в целом.