В нынешней экосистеме здравоохранения обслуживание пациентов охватывает все компоненты. Передовые технологии и средства анализа позволяют принимать обоснованные клинические решения, виртуализировать медицинское обслуживание и учитывать пожелания пациентов, которые хотели бы оставаться на связи с врачами, не покидая комфортных условий собственного дома.
Если вы хотите интегрировать источники клинических данных или реализовать целевую программу телемедицины, компания Philips готова предложить свой опыт и технические решения для поддержки ориентированной на качество и скоординированной модернизации медицинского обслуживания.