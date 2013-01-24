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Ключевые слова для поиска

Качественное медицинское обслуживание населения

Анализ и технологии для поддержки высокого качестваобслуживания

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Что это значит?
Final CEE consent
Технологии и анализ данных способствуют качественной работе и виртуализации медицинского обслуживания.
Технологии и анализ данных способствуют качественной работе и виртуализации медицинского обслуживания.

В нынешней экосистеме здравоохранения обслуживание пациентов охватывает все компоненты. Передовые технологии и средства анализа позволяют принимать обоснованные клинические решения, виртуализировать медицинское обслуживание и учитывать пожелания пациентов, которые хотели бы оставаться на связи с врачами, не покидая комфортных условий собственного дома.

Если вы хотите интегрировать источники клинических данных или реализовать целевую программу телемедицины, компания Philips готова предложить свой опыт и технические решения для поддержки ориентированной на качество и скоординированной модернизации медицинского обслуживания.  

 
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Наши услуги и решения для охраны здоровья населения

Стратегическая оценка

Стратегическая оценка

Целевые подходы и инфраструктуры для повышения качества и отдачи

 

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Программы клинического качества

Программы клинического качества

Всесторонние подходы к повышению качества, показатели и решения

 

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Инициативы для людей и процессов

Инициативы для людей и процессов

Согласование ресурсов и процессов на всех этапах медицинского обслуживания

 

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Ресурсы

Примеры

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю