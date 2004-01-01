Интеллектуальные технологии, автоматизация и сетевые возможности. Рабочее пространство Advanced Visualization Workspace 15 призвано повысить уверенность при анализе диагностических изображений, одновременно сокращая время на составление отчетов благодаря оптимизированным рабочим процессам и автоматизации работы с результатами. Решение Philips для экспертной визуализации — это комплексная, масштабируемая платформа постобработки изображений, которая легко интегрируется в систему медицинского учреждения и помогает врачам выполнять расширенный анализ и последующее наблюдение даже в сложных условиях.
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Расширенные возможности интерпретации данных МР-кардиографии
Пакет MR Cardiac Suite впервые представляет новый, отмеченный наградами пользовательский интерфейс³, который обеспечивает удобный просмотр и анализ кардиологических МР-исследований в единой комплексной среде. Расширенные возможности интерпретации данных благодаря мультимодальному 2D- и 3D-просмотру, сравнению с предыдущими данными и гибким персонализированным конфигурациям экрана. Интуитивно понятная среда, позволяющая пользователям выполнять большинство задач с минимальным обучением⁴.
Расширенные возможности интерпретации данных МР-кардиографии
Пакет MR Cardiac Suite впервые представляет новый, отмеченный наградами пользовательский интерфейс³, который обеспечивает удобный просмотр и анализ кардиологических МР-исследований в единой комплексной среде. Расширенные возможности интерпретации данных благодаря мультимодальному 2D- и 3D-просмотру, сравнению с предыдущими данными и гибким персонализированным конфигурациям экрана. Интуитивно понятная среда, позволяющая пользователям выполнять большинство задач с минимальным обучением⁴.
Расширенные возможности интерпретации данных МР-кардиографии
Пакет MR Cardiac Suite впервые представляет новый, отмеченный наградами пользовательский интерфейс³, который обеспечивает удобный просмотр и анализ кардиологических МР-исследований в единой комплексной среде. Расширенные возможности интерпретации данных благодаря мультимодальному 2D- и 3D-просмотру, сравнению с предыдущими данными и гибким персонализированным конфигурациям экрана. Интуитивно понятная среда, позволяющая пользователям выполнять большинство задач с минимальным обучением⁴.
Расширенные возможности интерпретации данных МР-кардиографии
Пакет MR Cardiac Suite впервые представляет новый, отмеченный наградами пользовательский интерфейс³, который обеспечивает удобный просмотр и анализ кардиологических МР-исследований в единой комплексной среде. Расширенные возможности интерпретации данных благодаря мультимодальному 2D- и 3D-просмотру, сравнению с предыдущими данными и гибким персонализированным конфигурациям экрана. Интуитивно понятная среда, позволяющая пользователям выполнять большинство задач с минимальным обучением⁴.
Усовершенствованный рабочий процесс исследований сердца
Персонализированный рабочий процесс МР-кардиографии, ориентированный на результаты
Усовершенствованный рабочий процесс для обработки кардиологических МР-исследований, включая автоматическое очерчивание контуров ЛЖ/ПЖ, пользовательские протоколы просмотра и настройку в соответствии с клиническими задачами⁵; пользователь также может устанавливать свои собственные нормальные значения. Кроме того, доступна сводная информационная панель со всеми результатами в одном месте.
Персонализированный рабочий процесс МР-кардиографии, ориентированный на результаты
Усовершенствованный рабочий процесс для обработки кардиологических МР-исследований, включая автоматическое очерчивание контуров ЛЖ/ПЖ, пользовательские протоколы просмотра и настройку в соответствии с клиническими задачами⁵; пользователь также может устанавливать свои собственные нормальные значения. Кроме того, доступна сводная информационная панель со всеми результатами в одном месте.
Персонализированный рабочий процесс МР-кардиографии, ориентированный на результаты
Усовершенствованный рабочий процесс для обработки кардиологических МР-исследований, включая автоматическое очерчивание контуров ЛЖ/ПЖ, пользовательские протоколы просмотра и настройку в соответствии с клиническими задачами⁵; пользователь также может устанавливать свои собственные нормальные значения. Кроме того, доступна сводная информационная панель со всеми результатами в одном месте.
Усовершенствованный рабочий процесс исследований сердца
Персонализированный рабочий процесс МР-кардиографии, ориентированный на результаты
Усовершенствованный рабочий процесс для обработки кардиологических МР-исследований, включая автоматическое очерчивание контуров ЛЖ/ПЖ, пользовательские протоколы просмотра и настройку в соответствии с клиническими задачами⁵; пользователь также может устанавливать свои собственные нормальные значения. Кроме того, доступна сводная информационная панель со всеми результатами в одном месте.
Кардиологический анализ
Комплексный анализ кардиологических данных с функциями CAD-RADS
Интеграция визуализации поражений коронарных сосудов на одном изображении для поддержки определения тяжести заболевания и передачи результатов. Управление результатами на одном экране с различными вариантами компоновки и отображения. Полуавтоматический рабочий процесс CAD-RADS, встроенный в приложение, обеспечивает стандартизированную передачу результатов. Опция групповой пакетной обработки позволяет одновременно сохранять MPR-изображения всех выбранных данных по коронарным артериям в систему PACS или на любые другие настроенные устройства.
Комплексный анализ кардиологических данных с функциями CAD-RADS
Интеграция визуализации поражений коронарных сосудов на одном изображении для поддержки определения тяжести заболевания и передачи результатов. Управление результатами на одном экране с различными вариантами компоновки и отображения. Полуавтоматический рабочий процесс CAD-RADS, встроенный в приложение, обеспечивает стандартизированную передачу результатов. Опция групповой пакетной обработки позволяет одновременно сохранять MPR-изображения всех выбранных данных по коронарным артериям в систему PACS или на любые другие настроенные устройства.
Комплексный анализ кардиологических данных с функциями CAD-RADS
Интеграция визуализации поражений коронарных сосудов на одном изображении для поддержки определения тяжести заболевания и передачи результатов. Управление результатами на одном экране с различными вариантами компоновки и отображения. Полуавтоматический рабочий процесс CAD-RADS, встроенный в приложение, обеспечивает стандартизированную передачу результатов. Опция групповой пакетной обработки позволяет одновременно сохранять MPR-изображения всех выбранных данных по коронарным артериям в систему PACS или на любые другие настроенные устройства.
Комплексный анализ кардиологических данных с функциями CAD-RADS
Интеграция визуализации поражений коронарных сосудов на одном изображении для поддержки определения тяжести заболевания и передачи результатов. Управление результатами на одном экране с различными вариантами компоновки и отображения. Полуавтоматический рабочий процесс CAD-RADS, встроенный в приложение, обеспечивает стандартизированную передачу результатов. Опция групповой пакетной обработки позволяет одновременно сохранять MPR-изображения всех выбранных данных по коронарным артериям в систему PACS или на любые другие настроенные устройства.
Поддержка случаев ишемического инсульта
CT ASPECT Scoring¹,² с поддержкой случаев ишемического инсульта
Поддерживает просмотр и анализ КТ-изображений без контрастирования для ведения пациентов с ишемическим инсультом при наличии диагностированной окклюзии крупных сосудов (LVO), например окклюзии средней мозговой артерии (СМА) или внутренней сонной артерии (ВСА), благодаря автоматизированному рабочему процессу. Приложение автоматически совмещает изображения, сегментирует области и обеспечивает расчет оценки ASPECT и автоматическую отправку результатов в систему PACS.
CT ASPECT Scoring¹,² с поддержкой случаев ишемического инсульта
Поддерживает просмотр и анализ КТ-изображений без контрастирования для ведения пациентов с ишемическим инсультом при наличии диагностированной окклюзии крупных сосудов (LVO), например окклюзии средней мозговой артерии (СМА) или внутренней сонной артерии (ВСА), благодаря автоматизированному рабочему процессу. Приложение автоматически совмещает изображения, сегментирует области и обеспечивает расчет оценки ASPECT и автоматическую отправку результатов в систему PACS.
CT ASPECT Scoring¹,² с поддержкой случаев ишемического инсульта
Поддерживает просмотр и анализ КТ-изображений без контрастирования для ведения пациентов с ишемическим инсультом при наличии диагностированной окклюзии крупных сосудов (LVO), например окклюзии средней мозговой артерии (СМА) или внутренней сонной артерии (ВСА), благодаря автоматизированному рабочему процессу. Приложение автоматически совмещает изображения, сегментирует области и обеспечивает расчет оценки ASPECT и автоматическую отправку результатов в систему PACS.
CT ASPECT Scoring¹,² с поддержкой случаев ишемического инсульта
Поддерживает просмотр и анализ КТ-изображений без контрастирования для ведения пациентов с ишемическим инсультом при наличии диагностированной окклюзии крупных сосудов (LVO), например окклюзии средней мозговой артерии (СМА) или внутренней сонной артерии (ВСА), благодаря автоматизированному рабочему процессу. Приложение автоматически совмещает изображения, сегментирует области и обеспечивает расчет оценки ASPECT и автоматическую отправку результатов в систему PACS.
LOBI
MR Longitudinal Brain Analysis (LOBI)
Функция MR Longitudinal Brain Analysis выявляет в динамике незначительные неврологические изменения. Теперь приложение поддерживает получение серии FLAIR*. Технология FLAIR* облегчает визуализацию симптома центральной вены при поражениях белого вещества, что может помочь при диагностике множественного склероза⁶. Теперь можно просматривать карту FLAIR*, сравнивать все 3 плоскости всех серий и сохранять последовательность FLAIR* в качестве новой серии DICOM.
MR Longitudinal Brain Analysis (LOBI)
Функция MR Longitudinal Brain Analysis выявляет в динамике незначительные неврологические изменения. Теперь приложение поддерживает получение серии FLAIR*. Технология FLAIR* облегчает визуализацию симптома центральной вены при поражениях белого вещества, что может помочь при диагностике множественного склероза⁶. Теперь можно просматривать карту FLAIR*, сравнивать все 3 плоскости всех серий и сохранять последовательность FLAIR* в качестве новой серии DICOM.
MR Longitudinal Brain Analysis (LOBI)
Функция MR Longitudinal Brain Analysis выявляет в динамике незначительные неврологические изменения. Теперь приложение поддерживает получение серии FLAIR*. Технология FLAIR* облегчает визуализацию симптома центральной вены при поражениях белого вещества, что может помочь при диагностике множественного склероза⁶. Теперь можно просматривать карту FLAIR*, сравнивать все 3 плоскости всех серий и сохранять последовательность FLAIR* в качестве новой серии DICOM.
Функция MR Longitudinal Brain Analysis выявляет в динамике незначительные неврологические изменения. Теперь приложение поддерживает получение серии FLAIR*. Технология FLAIR* облегчает визуализацию симптома центральной вены при поражениях белого вещества, что может помочь при диагностике множественного склероза⁶. Теперь можно просматривать карту FLAIR*, сравнивать все 3 плоскости всех серий и сохранять последовательность FLAIR* в качестве новой серии DICOM.
Усовершенствованный анализ сосудов
Усовершенствованный анализ сосудов с результатами спектрального анализа
Единое приложение для получения стандартных и спектральных КТ-данных с усовершенствованным рабочим процессом и пользовательским интерфейсом, предназначенное для более быстрого получения результатов. Приложение поддерживает все спектральные результаты для комплексного анализа сосудов. Используйте приложение Spectral Magic Glass для параллельного просмотра нескольких спектральных результатов. Для спектральных данных теперь доступна фотореалистичная реконструкция объема.
Усовершенствованный анализ сосудов с результатами спектрального анализа
Единое приложение для получения стандартных и спектральных КТ-данных с усовершенствованным рабочим процессом и пользовательским интерфейсом, предназначенное для более быстрого получения результатов. Приложение поддерживает все спектральные результаты для комплексного анализа сосудов. Используйте приложение Spectral Magic Glass для параллельного просмотра нескольких спектральных результатов. Для спектральных данных теперь доступна фотореалистичная реконструкция объема.
Усовершенствованный анализ сосудов с результатами спектрального анализа
Единое приложение для получения стандартных и спектральных КТ-данных с усовершенствованным рабочим процессом и пользовательским интерфейсом, предназначенное для более быстрого получения результатов. Приложение поддерживает все спектральные результаты для комплексного анализа сосудов. Используйте приложение Spectral Magic Glass для параллельного просмотра нескольких спектральных результатов. Для спектральных данных теперь доступна фотореалистичная реконструкция объема.
Усовершенствованный анализ сосудов с результатами спектрального анализа
Единое приложение для получения стандартных и спектральных КТ-данных с усовершенствованным рабочим процессом и пользовательским интерфейсом, предназначенное для более быстрого получения результатов. Приложение поддерживает все спектральные результаты для комплексного анализа сосудов. Используйте приложение Spectral Magic Glass для параллельного просмотра нескольких спектральных результатов. Для спектральных данных теперь доступна фотореалистичная реконструкция объема.
Отложения кальция в коронарных артериях
CT Calcium Automated Analysis¹
Приложение CT Calcium Automated Analysis¹ предоставляет сведения об отложениях кальция в коронарных артериях на КТ-изображениях грудной клетки без синхронизации и контрастирования на основе рекомендаций SCCT 2016. Приложение позволяет получать ключевые изображения с сегментированным кальцием для осмотра наряду с выполнением оценки категории отложений кальция в коронарных артериях и рекомендациями по ведению пациента. Приложение обеспечивает автоматическую отправку результатов прямо в систему PACS.
CT Calcium Automated Analysis¹
Приложение CT Calcium Automated Analysis¹ предоставляет сведения об отложениях кальция в коронарных артериях на КТ-изображениях грудной клетки без синхронизации и контрастирования на основе рекомендаций SCCT 2016. Приложение позволяет получать ключевые изображения с сегментированным кальцием для осмотра наряду с выполнением оценки категории отложений кальция в коронарных артериях и рекомендациями по ведению пациента. Приложение обеспечивает автоматическую отправку результатов прямо в систему PACS.
CT Calcium Automated Analysis¹
Приложение CT Calcium Automated Analysis¹ предоставляет сведения об отложениях кальция в коронарных артериях на КТ-изображениях грудной клетки без синхронизации и контрастирования на основе рекомендаций SCCT 2016. Приложение позволяет получать ключевые изображения с сегментированным кальцием для осмотра наряду с выполнением оценки категории отложений кальция в коронарных артериях и рекомендациями по ведению пациента. Приложение обеспечивает автоматическую отправку результатов прямо в систему PACS.
Приложение CT Calcium Automated Analysis¹ предоставляет сведения об отложениях кальция в коронарных артериях на КТ-изображениях грудной клетки без синхронизации и контрастирования на основе рекомендаций SCCT 2016. Приложение позволяет получать ключевые изображения с сегментированным кальцием для осмотра наряду с выполнением оценки категории отложений кальция в коронарных артериях и рекомендациями по ведению пациента. Приложение обеспечивает автоматическую отправку результатов прямо в систему PACS.
MR Cardiac Suite
Усовершенствованный рабочий процесс исследований сердца
Расширенные возможности интерпретации данных МР-кардиографии
Пакет MR Cardiac Suite впервые представляет новый, отмеченный наградами пользовательский интерфейс³, который обеспечивает удобный просмотр и анализ кардиологических МР-исследований в единой комплексной среде. Расширенные возможности интерпретации данных благодаря мультимодальному 2D- и 3D-просмотру, сравнению с предыдущими данными и гибким персонализированным конфигурациям экрана. Интуитивно понятная среда, позволяющая пользователям выполнять большинство задач с минимальным обучением⁴.
Расширенные возможности интерпретации данных МР-кардиографии
Пакет MR Cardiac Suite впервые представляет новый, отмеченный наградами пользовательский интерфейс³, который обеспечивает удобный просмотр и анализ кардиологических МР-исследований в единой комплексной среде. Расширенные возможности интерпретации данных благодаря мультимодальному 2D- и 3D-просмотру, сравнению с предыдущими данными и гибким персонализированным конфигурациям экрана. Интуитивно понятная среда, позволяющая пользователям выполнять большинство задач с минимальным обучением⁴.
Расширенные возможности интерпретации данных МР-кардиографии
Пакет MR Cardiac Suite впервые представляет новый, отмеченный наградами пользовательский интерфейс³, который обеспечивает удобный просмотр и анализ кардиологических МР-исследований в единой комплексной среде. Расширенные возможности интерпретации данных благодаря мультимодальному 2D- и 3D-просмотру, сравнению с предыдущими данными и гибким персонализированным конфигурациям экрана. Интуитивно понятная среда, позволяющая пользователям выполнять большинство задач с минимальным обучением⁴.
Расширенные возможности интерпретации данных МР-кардиографии
Пакет MR Cardiac Suite впервые представляет новый, отмеченный наградами пользовательский интерфейс³, который обеспечивает удобный просмотр и анализ кардиологических МР-исследований в единой комплексной среде. Расширенные возможности интерпретации данных благодаря мультимодальному 2D- и 3D-просмотру, сравнению с предыдущими данными и гибким персонализированным конфигурациям экрана. Интуитивно понятная среда, позволяющая пользователям выполнять большинство задач с минимальным обучением⁴.
Усовершенствованный рабочий процесс исследований сердца
Персонализированный рабочий процесс МР-кардиографии, ориентированный на результаты
Усовершенствованный рабочий процесс для обработки кардиологических МР-исследований, включая автоматическое очерчивание контуров ЛЖ/ПЖ, пользовательские протоколы просмотра и настройку в соответствии с клиническими задачами⁵; пользователь также может устанавливать свои собственные нормальные значения. Кроме того, доступна сводная информационная панель со всеми результатами в одном месте.
Персонализированный рабочий процесс МР-кардиографии, ориентированный на результаты
Усовершенствованный рабочий процесс для обработки кардиологических МР-исследований, включая автоматическое очерчивание контуров ЛЖ/ПЖ, пользовательские протоколы просмотра и настройку в соответствии с клиническими задачами⁵; пользователь также может устанавливать свои собственные нормальные значения. Кроме того, доступна сводная информационная панель со всеми результатами в одном месте.
Персонализированный рабочий процесс МР-кардиографии, ориентированный на результаты
Усовершенствованный рабочий процесс для обработки кардиологических МР-исследований, включая автоматическое очерчивание контуров ЛЖ/ПЖ, пользовательские протоколы просмотра и настройку в соответствии с клиническими задачами⁵; пользователь также может устанавливать свои собственные нормальные значения. Кроме того, доступна сводная информационная панель со всеми результатами в одном месте.
Усовершенствованный рабочий процесс исследований сердца
Персонализированный рабочий процесс МР-кардиографии, ориентированный на результаты
Усовершенствованный рабочий процесс для обработки кардиологических МР-исследований, включая автоматическое очерчивание контуров ЛЖ/ПЖ, пользовательские протоколы просмотра и настройку в соответствии с клиническими задачами⁵; пользователь также может устанавливать свои собственные нормальные значения. Кроме того, доступна сводная информационная панель со всеми результатами в одном месте.
Кардиологический анализ
Комплексный анализ кардиологических данных с функциями CAD-RADS
Интеграция визуализации поражений коронарных сосудов на одном изображении для поддержки определения тяжести заболевания и передачи результатов. Управление результатами на одном экране с различными вариантами компоновки и отображения. Полуавтоматический рабочий процесс CAD-RADS, встроенный в приложение, обеспечивает стандартизированную передачу результатов. Опция групповой пакетной обработки позволяет одновременно сохранять MPR-изображения всех выбранных данных по коронарным артериям в систему PACS или на любые другие настроенные устройства.
Комплексный анализ кардиологических данных с функциями CAD-RADS
Интеграция визуализации поражений коронарных сосудов на одном изображении для поддержки определения тяжести заболевания и передачи результатов. Управление результатами на одном экране с различными вариантами компоновки и отображения. Полуавтоматический рабочий процесс CAD-RADS, встроенный в приложение, обеспечивает стандартизированную передачу результатов. Опция групповой пакетной обработки позволяет одновременно сохранять MPR-изображения всех выбранных данных по коронарным артериям в систему PACS или на любые другие настроенные устройства.
Комплексный анализ кардиологических данных с функциями CAD-RADS
Интеграция визуализации поражений коронарных сосудов на одном изображении для поддержки определения тяжести заболевания и передачи результатов. Управление результатами на одном экране с различными вариантами компоновки и отображения. Полуавтоматический рабочий процесс CAD-RADS, встроенный в приложение, обеспечивает стандартизированную передачу результатов. Опция групповой пакетной обработки позволяет одновременно сохранять MPR-изображения всех выбранных данных по коронарным артериям в систему PACS или на любые другие настроенные устройства.
Комплексный анализ кардиологических данных с функциями CAD-RADS
Интеграция визуализации поражений коронарных сосудов на одном изображении для поддержки определения тяжести заболевания и передачи результатов. Управление результатами на одном экране с различными вариантами компоновки и отображения. Полуавтоматический рабочий процесс CAD-RADS, встроенный в приложение, обеспечивает стандартизированную передачу результатов. Опция групповой пакетной обработки позволяет одновременно сохранять MPR-изображения всех выбранных данных по коронарным артериям в систему PACS или на любые другие настроенные устройства.
Поддержка случаев ишемического инсульта
CT ASPECT Scoring¹,² с поддержкой случаев ишемического инсульта
Поддерживает просмотр и анализ КТ-изображений без контрастирования для ведения пациентов с ишемическим инсультом при наличии диагностированной окклюзии крупных сосудов (LVO), например окклюзии средней мозговой артерии (СМА) или внутренней сонной артерии (ВСА), благодаря автоматизированному рабочему процессу. Приложение автоматически совмещает изображения, сегментирует области и обеспечивает расчет оценки ASPECT и автоматическую отправку результатов в систему PACS.
CT ASPECT Scoring¹,² с поддержкой случаев ишемического инсульта
Поддерживает просмотр и анализ КТ-изображений без контрастирования для ведения пациентов с ишемическим инсультом при наличии диагностированной окклюзии крупных сосудов (LVO), например окклюзии средней мозговой артерии (СМА) или внутренней сонной артерии (ВСА), благодаря автоматизированному рабочему процессу. Приложение автоматически совмещает изображения, сегментирует области и обеспечивает расчет оценки ASPECT и автоматическую отправку результатов в систему PACS.
CT ASPECT Scoring¹,² с поддержкой случаев ишемического инсульта
Поддерживает просмотр и анализ КТ-изображений без контрастирования для ведения пациентов с ишемическим инсультом при наличии диагностированной окклюзии крупных сосудов (LVO), например окклюзии средней мозговой артерии (СМА) или внутренней сонной артерии (ВСА), благодаря автоматизированному рабочему процессу. Приложение автоматически совмещает изображения, сегментирует области и обеспечивает расчет оценки ASPECT и автоматическую отправку результатов в систему PACS.
CT ASPECT Scoring¹,² с поддержкой случаев ишемического инсульта
Поддерживает просмотр и анализ КТ-изображений без контрастирования для ведения пациентов с ишемическим инсультом при наличии диагностированной окклюзии крупных сосудов (LVO), например окклюзии средней мозговой артерии (СМА) или внутренней сонной артерии (ВСА), благодаря автоматизированному рабочему процессу. Приложение автоматически совмещает изображения, сегментирует области и обеспечивает расчет оценки ASPECT и автоматическую отправку результатов в систему PACS.
LOBI
MR Longitudinal Brain Analysis (LOBI)
Функция MR Longitudinal Brain Analysis выявляет в динамике незначительные неврологические изменения. Теперь приложение поддерживает получение серии FLAIR*. Технология FLAIR* облегчает визуализацию симптома центральной вены при поражениях белого вещества, что может помочь при диагностике множественного склероза⁶. Теперь можно просматривать карту FLAIR*, сравнивать все 3 плоскости всех серий и сохранять последовательность FLAIR* в качестве новой серии DICOM.
MR Longitudinal Brain Analysis (LOBI)
Функция MR Longitudinal Brain Analysis выявляет в динамике незначительные неврологические изменения. Теперь приложение поддерживает получение серии FLAIR*. Технология FLAIR* облегчает визуализацию симптома центральной вены при поражениях белого вещества, что может помочь при диагностике множественного склероза⁶. Теперь можно просматривать карту FLAIR*, сравнивать все 3 плоскости всех серий и сохранять последовательность FLAIR* в качестве новой серии DICOM.
MR Longitudinal Brain Analysis (LOBI)
Функция MR Longitudinal Brain Analysis выявляет в динамике незначительные неврологические изменения. Теперь приложение поддерживает получение серии FLAIR*. Технология FLAIR* облегчает визуализацию симптома центральной вены при поражениях белого вещества, что может помочь при диагностике множественного склероза⁶. Теперь можно просматривать карту FLAIR*, сравнивать все 3 плоскости всех серий и сохранять последовательность FLAIR* в качестве новой серии DICOM.
Функция MR Longitudinal Brain Analysis выявляет в динамике незначительные неврологические изменения. Теперь приложение поддерживает получение серии FLAIR*. Технология FLAIR* облегчает визуализацию симптома центральной вены при поражениях белого вещества, что может помочь при диагностике множественного склероза⁶. Теперь можно просматривать карту FLAIR*, сравнивать все 3 плоскости всех серий и сохранять последовательность FLAIR* в качестве новой серии DICOM.
Усовершенствованный анализ сосудов
Усовершенствованный анализ сосудов с результатами спектрального анализа
Единое приложение для получения стандартных и спектральных КТ-данных с усовершенствованным рабочим процессом и пользовательским интерфейсом, предназначенное для более быстрого получения результатов. Приложение поддерживает все спектральные результаты для комплексного анализа сосудов. Используйте приложение Spectral Magic Glass для параллельного просмотра нескольких спектральных результатов. Для спектральных данных теперь доступна фотореалистичная реконструкция объема.
Усовершенствованный анализ сосудов с результатами спектрального анализа
Единое приложение для получения стандартных и спектральных КТ-данных с усовершенствованным рабочим процессом и пользовательским интерфейсом, предназначенное для более быстрого получения результатов. Приложение поддерживает все спектральные результаты для комплексного анализа сосудов. Используйте приложение Spectral Magic Glass для параллельного просмотра нескольких спектральных результатов. Для спектральных данных теперь доступна фотореалистичная реконструкция объема.
Усовершенствованный анализ сосудов с результатами спектрального анализа
Единое приложение для получения стандартных и спектральных КТ-данных с усовершенствованным рабочим процессом и пользовательским интерфейсом, предназначенное для более быстрого получения результатов. Приложение поддерживает все спектральные результаты для комплексного анализа сосудов. Используйте приложение Spectral Magic Glass для параллельного просмотра нескольких спектральных результатов. Для спектральных данных теперь доступна фотореалистичная реконструкция объема.
Усовершенствованный анализ сосудов с результатами спектрального анализа
Единое приложение для получения стандартных и спектральных КТ-данных с усовершенствованным рабочим процессом и пользовательским интерфейсом, предназначенное для более быстрого получения результатов. Приложение поддерживает все спектральные результаты для комплексного анализа сосудов. Используйте приложение Spectral Magic Glass для параллельного просмотра нескольких спектральных результатов. Для спектральных данных теперь доступна фотореалистичная реконструкция объема.
Отложения кальция в коронарных артериях
CT Calcium Automated Analysis¹
Приложение CT Calcium Automated Analysis¹ предоставляет сведения об отложениях кальция в коронарных артериях на КТ-изображениях грудной клетки без синхронизации и контрастирования на основе рекомендаций SCCT 2016. Приложение позволяет получать ключевые изображения с сегментированным кальцием для осмотра наряду с выполнением оценки категории отложений кальция в коронарных артериях и рекомендациями по ведению пациента. Приложение обеспечивает автоматическую отправку результатов прямо в систему PACS.
CT Calcium Automated Analysis¹
Приложение CT Calcium Automated Analysis¹ предоставляет сведения об отложениях кальция в коронарных артериях на КТ-изображениях грудной клетки без синхронизации и контрастирования на основе рекомендаций SCCT 2016. Приложение позволяет получать ключевые изображения с сегментированным кальцием для осмотра наряду с выполнением оценки категории отложений кальция в коронарных артериях и рекомендациями по ведению пациента. Приложение обеспечивает автоматическую отправку результатов прямо в систему PACS.
CT Calcium Automated Analysis¹
Приложение CT Calcium Automated Analysis¹ предоставляет сведения об отложениях кальция в коронарных артериях на КТ-изображениях грудной клетки без синхронизации и контрастирования на основе рекомендаций SCCT 2016. Приложение позволяет получать ключевые изображения с сегментированным кальцием для осмотра наряду с выполнением оценки категории отложений кальция в коронарных артериях и рекомендациями по ведению пациента. Приложение обеспечивает автоматическую отправку результатов прямо в систему PACS.
Приложение CT Calcium Automated Analysis¹ предоставляет сведения об отложениях кальция в коронарных артериях на КТ-изображениях грудной клетки без синхронизации и контрастирования на основе рекомендаций SCCT 2016. Приложение позволяет получать ключевые изображения с сегментированным кальцием для осмотра наряду с выполнением оценки категории отложений кальция в коронарных артериях и рекомендациями по ведению пациента. Приложение обеспечивает автоматическую отправку результатов прямо в систему PACS.
² Данные функции могут быть доступны не во всех странах. Для получения подробных сведений обращайтесь в представительство компании Philips.
³ Награда IF Design Award, 2022 г.
⁴ Более 90% частых задач выполняются независимо — при 1,5 ч (макс.) обучения работе с полным пакетом для кардиологических МР-исследований MR Cardiac Suite.
⁵ Общие клинические задачи: ишемическая болезнь сердца и неишемическая кардиомиопатия (с функциональным анализом ЛЖ и ПЖ, T1/T2/T2* Mapping, перфузией с нагрузкой и в покое и поздним усилением с гадолинием).
⁶ Sati P et al. Nat Rev Neurol. 2016;12(12):714-722.
Продукт доступен для продажи не во всех странах. Обратитесь к торговому представителю, чтобы определить доступность в вашей стране.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.