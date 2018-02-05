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Prodiva 1.5T CX МРТ

Обеспечьте поддержку принятия клинических решений благодаря эффективному использованию наших технологий для визуализации, разработанных на базе проверенной цифровой архитектуры dStream, доступной в более чем 2000 установленных систем по всему миру. Обеспечьте повышение пропускной способности отделения благодаря упрощенному рабочему процессу Breeze. Простой и понятный интерфейс пользователя в сочетании со стандартными протоколами сканирования позволяет правильно выполнять МР-исследования с первого дня работы вашего нового магнитно-резонансного томографа. А благодаря низким затратам на установку и размещение МР-системы, непрерывной поддержке исправной работы цифрового томографа и простым обновлениям Ваши возможности будут расширяться и в дальнейшем.

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  • 1. По результатам внутреннего исследования, посвященного сравнению рабочего процесса с использованием системы Achieva.
  • 2. По результатам внутреннего исследования, посвященного сравнению рабочего процесса при выполнении исследований головного мозга, позвоночника, скелетно-мышечной системы и всего тела с использованием МР‑системы Achieva.
  • 3. Зависит от прав, предусмотренных договором, и доступности в конкретном регионе.
  • 4. Эксплуатация в обычных условиях определяется как стандартное сканирование, выполняемое при бесперебойной подаче электричества и охлаждении магнита без проведения операций по обслуживанию.
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  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6814 от 05.02.2018 Система магнитно-резонансной томографии Prodiva 1.5T CX с принадлежностями

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