Мобильная ультразвуковая система Philips Lumify (Android)

Ультразвуковая диагностика прямо у вас на ладони: решение Philips Lumify объединяет в себе датчики и приложение для выполнения УЗИ, устанавливаемое на совместимые смартфоны и планшеты на платформе Android. Получайте критически важные клинические данные быстро и легко в еще большем количестве мест оказания медицинской помощи: в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии, у постели пациента и в кабинете врача. При приобретении полного пакета Lumify вы получаете датчик(-и) Lumify, приложение Lumify, обновления программного обеспечения и гарантию от производителя. В пакет также входит сумка для переноски устройства и датчика.

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