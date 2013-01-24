Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Он отдельно измеряет ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.