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Avalon Фетальный монитор

Avalon FM30

Фетальный монитор

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Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Он отдельно измеряет ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.

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Технические характеристики

Батарея
Батарея
Время работы (дополнительно)
  • До четырех (часы)
Этап помощи
  • Интранатальный период
Тип пациента
  • Плод и мать
Волны
Волны
Не для диагностического использования
  • Прямая ЭКГ плода, ЭКГ матери
Отображение на экране монитора
  • 6,5 дюймов/16,51 см
Работа сенсорного экрана
  • Стандарт
Опции
Опции
Внешние параметры плода
  • УЗ/ТОКО
Возможность мониторинга двойни
  • Стандарт
Возможность обследования тройни
  • Дополнительно
Внутренние параметры плода
  • Диагностическая ЭКГ, внутриматочное давление
Технология Smart Pulse
  • Стандарт
Кроссканальная проверка
  • Стандарт
Профиль движений плода
  • Стандарт
Интерфейсы
Интерфейсы
Системный интерфейс (дополнительно)
  • Серийный, локальная сеть
Интерфейсы PS/2
  • Дополнительно
Показатели
Показатели
Таймер НСТ
  • Стандарт
Интерпретация НСТ (дополнительно)
  • До трех частот сердцебиения плода
Хранение данных
Хранение данных
Буфер данных
  • До одного час
Вес
Вес
Вес без дополнительной батареи
  • 5,1 кг
Вес с дополнительной батареей
  • 5,3 кг
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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