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Avalon Фетальный монитор

Avalon FM40

Фетальный монитор

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Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Они отдельно измеряют ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.

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Технические характеристики

Общее
Общее
Этап помощи
  • Дорододвый период
Тип пациента
  • Плод и мать
Дисплей
Дисплей
Отображение на экране монитора
  • 6,5 дюймов/16,51 см
Дисплей волн
  • ЭКГ матери
Работа сенсорного экрана
  • Стандарт
Опции
Опции
Параметры плода (неинвазивным методом)
  • УЗ/ТОКО
Возможность мониторинга двойни
  • Стандарт
Возможность мониторинга тройни
  • Дополнительно
Параметры плода (инвазивным методом)
  • Н/П
Технология Smart Pulse
  • Стандарт
Параметры матери
  • Пульс, ЭКГ матери, неинвазивное АД, SpO2
Кроссканальная проверка
  • Стандарт
Профиль движений плода
  • Стандарт
Интерфейсы
Интерфейсы
Системный интерфейс (дополнительно)
  • Серийный, локальная сеть
Интерфейсы PS/2
  • Дополнительно
Видео выход
  • Стандарт
Интерфейс для подключения Avalon CTS
  • Стандарт
Внешний сенсорный интерфейс
  • Стандарт
Показатели
Показатели
Интерпретация НСТ (дополнительно)
  • До трех частот сердцебиения плода
Таймер НСТ
  • Стандарт
Хранение данных
Хранение данных
Буфер данных
  • До одного час
Вес
Вес
Вес системы
  • <9,0 кг
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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