|Экран
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|Особенности
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Беспроводная связь с мониторами Expression
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Для МРТ-процедурных
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Управление исследованиями для удобного и эффективного клинического применения
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Вывод данных через интерфейсы HL7 и RS232
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Связь с системой Philips IntelliBridge Enterprise
|Опции
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Ленточный принтер (регистратор)
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Беспроводной сканер штрих-кодов
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Беспроводные клавиатура и мышь
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Гибкая антенна для пультовой
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Настольная подставка
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Настенный кронштейн (дополнительно можно приобрести стрелу для ленточного принтера)