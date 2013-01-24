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Expression IP5 Информационный портал Expression IP5

Expression IP5

Информационный портал Expression IP5

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Экран
  • Цветной широкоформатный ЖК-экран с диагональю 19 дюймов (48,3 см)
  • Сенсорный экран
Особенности
  • Беспроводная связь с мониторами Expression
  • Для МРТ-процедурных
  • Управление исследованиями для удобного и эффективного клинического применения
  • Вывод данных через интерфейсы HL7 и RS232
  • Связь с системой Philips IntelliBridge Enterprise
Опции
  • Ленточный принтер (регистратор)
  • Беспроводной сканер штрих-кодов
  • Беспроводные клавиатура и мышь
  • Гибкая антенна для пультовой
  • Настольная подставка
  • Настенный кронштейн (дополнительно можно приобрести стрелу для ленточного принтера)
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08672 Система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии Expression с принадлежностями

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