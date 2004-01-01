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Ingenia 3.0T Circular Edition

Восстановленный МР-томограф

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Ingenia 3.0T Circular Edition — это путь к точности диагностических данных, расширенному спектру приложений и высокой производительности, необходимой для решения задач современного здравоохранения. Благодаря технологии dStream система Ingenia позволяет быстро формировать качественные цифровые изображения, при этом платформа iPatient помогает организовать работу с пациентами на всех этапах - от его расположения в томографе до просмотра итоговых изображений.

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Особенности
Технология dStream
Технология dStream

Технология dStream

Технология dStream позволяет получать информацию и быстро формировать цифровые изображения высокого качества*.

Технология dStream

Технология dStream
Технология dStream позволяет получать информацию и быстро формировать цифровые изображения высокого качества*.

Технология dStream

Технология dStream позволяет получать информацию и быстро формировать цифровые изображения высокого качества*.
Click here for more information
Технология dStream
Технология dStream

Технология dStream

Технология dStream позволяет получать информацию и быстро формировать цифровые изображения высокого качества*.
Платформа iPatient
Платформа iPatient

Платформа iPatient

При исследовании платформа iPatient помогает учитывать различия в поведении, состоянии, анатомии и физиологии пациентов, что способствует эффективности и точности получения данных.

Платформа iPatient

Платформа iPatient
При исследовании платформа iPatient помогает учитывать различия в поведении, состоянии, анатомии и физиологии пациентов, что способствует эффективности и точности получения данных.

Платформа iPatient

При исследовании платформа iPatient помогает учитывать различия в поведении, состоянии, анатомии и физиологии пациентов, что способствует эффективности и точности получения данных.
Click here for more information
Платформа iPatient
Платформа iPatient

Платформа iPatient

При исследовании платформа iPatient помогает учитывать различия в поведении, состоянии, анатомии и физиологии пациентов, что способствует эффективности и точности получения данных.
Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.

Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.

Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Click here for more information
Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Передовые решения для диагностики
Отличное качество изображений**

Отличное качество изображений**

Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.

Отличное качество изображений**

Отличное качество изображений**
Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.

Отличное качество изображений**

Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
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Передовые решения для диагностики
Отличное качество изображений**

Отличное качество изображений**

Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
EasyExpand
Передовые средства МРТ

Передовые средства МРТ

Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.

Передовые средства МРТ

Передовые средства МРТ
Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.

Передовые средства МРТ

Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.
Click here for more information
EasyExpand
Передовые средства МРТ

Передовые средства МРТ

Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.
  • Технология dStream
  • Платформа iPatient
  • Система IntelliSpace Portal
  • Передовые решения для диагностики
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Технология dStream
Технология dStream

Технология dStream

Технология dStream позволяет получать информацию и быстро формировать цифровые изображения высокого качества*.

Технология dStream

Технология dStream
Технология dStream позволяет получать информацию и быстро формировать цифровые изображения высокого качества*.

Технология dStream

Технология dStream позволяет получать информацию и быстро формировать цифровые изображения высокого качества*.
Click here for more information
Технология dStream
Технология dStream

Технология dStream

Технология dStream позволяет получать информацию и быстро формировать цифровые изображения высокого качества*.
Платформа iPatient
Платформа iPatient

Платформа iPatient

При исследовании платформа iPatient помогает учитывать различия в поведении, состоянии, анатомии и физиологии пациентов, что способствует эффективности и точности получения данных.

Платформа iPatient

Платформа iPatient
При исследовании платформа iPatient помогает учитывать различия в поведении, состоянии, анатомии и физиологии пациентов, что способствует эффективности и точности получения данных.

Платформа iPatient

При исследовании платформа iPatient помогает учитывать различия в поведении, состоянии, анатомии и физиологии пациентов, что способствует эффективности и точности получения данных.
Click here for more information
Платформа iPatient
Платформа iPatient

Платформа iPatient

При исследовании платформа iPatient помогает учитывать различия в поведении, состоянии, анатомии и физиологии пациентов, что способствует эффективности и точности получения данных.
Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.

Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.

Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Click here for more information
Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Передовые решения для диагностики
Отличное качество изображений**

Отличное качество изображений**

Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.

Отличное качество изображений**

Отличное качество изображений**
Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.

Отличное качество изображений**

Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
Click here for more information
Передовые решения для диагностики
Отличное качество изображений**

Отличное качество изображений**

Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
EasyExpand
Передовые средства МРТ

Передовые средства МРТ

Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.

Передовые средства МРТ

Передовые средства МРТ
Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.

Передовые средства МРТ

Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.
Click here for more information
EasyExpand
Передовые средства МРТ

Передовые средства МРТ

Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.

Tехнические характеристики

Повышение эффективности с помощью платформы iPatient
Повышение эффективности с помощью платформы iPatient
Функция SmartStart
  • Да [Да]
Функция SmartSelect
  • Да [Да]
Функция SmartExam (опция)
  • Да [Да]
Функция SmartLine (в зависимости от пакета)
  • Да [Да]
Функция SmartLink (в зависимости от пакета)
  • Да [Да]
Магнит Xtend
Магнит Xtend
Диаметр туннеля
  • 70 см [70 см]
Масса магнита
  • 4600 кг [4600 кг]
Максимальное поле обзора
  • 55 см [55 см]
Технология HeliumSave
  • (нулевое испарение гелия) Да [(нулевое испарение гелия) Да]
Скорость испарения гелия
  • 0 л/ч*** [0 л/ч***]
Условия для пациентов
Условия для пациентов
Туннель для пациента
  • 70 см [70 см]
Раструб с обеих сторон
  • Да [Да]
Диаметр туннеля с обоих краев
  • 95 см [95 см]
Максимальная нагрузка на стол****
  • 250 кг [250 кг]
Система транспортировки пациента
  • FlexTrak [FlexTrak]
Система транспортировки пациента (опция)
  • FlexTrak Mammo [FlexTrak Mammo]
Беспроводная синхронизация по физиологическим показателям пациента
  • Да [Да]
Набор решений для подавления акустических шумов
  • Да [Да]
Планирование помещений
Планирование помещений
Общая масса гентри в сборе
  • ≤ 5800 кг [≤ 5800 кг]
Минимальные требования к помещению
  • 30 м2 [30 м2]
Средства dStream для организации труда
Средства dStream для организации труда
Задняя РЧ-катушка FlexCoverage
  • Да [Да]
Передняя РЧ-катушка FlexCoverage (опция)
  • Да [Да]
Разъемы FlexConnect
  • Да [Да]
Дека стола FlexTrak
  • Да [Да]
Тележка FlexCaddy для хранения РЧ-катушек (опция)
  • Да [Да]
Система транспортировки пациента FlexTrak (опция)
  • Да [Да]
Решение для маммографии FlexTrakMammo (опция)
  • Да [Да]
Повышение эффективности с помощью платформы iPatient
Повышение эффективности с помощью платформы iPatient
Функция SmartStart
  • Да [Да]
Функция SmartSelect
  • Да [Да]
Магнит Xtend
Магнит Xtend
Диаметр туннеля
  • 70 см [70 см]
Масса магнита
  • 4600 кг [4600 кг]
Посмотреть все характеристики
Повышение эффективности с помощью платформы iPatient
Повышение эффективности с помощью платформы iPatient
Функция SmartStart
  • Да [Да]
Функция SmartSelect
  • Да [Да]
Функция SmartExam (опция)
  • Да [Да]
Функция SmartLine (в зависимости от пакета)
  • Да [Да]
Функция SmartLink (в зависимости от пакета)
  • Да [Да]
Магнит Xtend
Магнит Xtend
Диаметр туннеля
  • 70 см [70 см]
Масса магнита
  • 4600 кг [4600 кг]
Максимальное поле обзора
  • 55 см [55 см]
Технология HeliumSave
  • (нулевое испарение гелия) Да [(нулевое испарение гелия) Да]
Скорость испарения гелия
  • 0 л/ч*** [0 л/ч***]
Условия для пациентов
Условия для пациентов
Туннель для пациента
  • 70 см [70 см]
Раструб с обеих сторон
  • Да [Да]
Диаметр туннеля с обоих краев
  • 95 см [95 см]
Максимальная нагрузка на стол****
  • 250 кг [250 кг]
Система транспортировки пациента
  • FlexTrak [FlexTrak]
Система транспортировки пациента (опция)
  • FlexTrak Mammo [FlexTrak Mammo]
Беспроводная синхронизация по физиологическим показателям пациента
  • Да [Да]
Набор решений для подавления акустических шумов
  • Да [Да]
Планирование помещений
Планирование помещений
Общая масса гентри в сборе
  • ≤ 5800 кг [≤ 5800 кг]
Минимальные требования к помещению
  • 30 м2 [30 м2]
Средства dStream для организации труда
Средства dStream для организации труда
Задняя РЧ-катушка FlexCoverage
  • Да [Да]
Передняя РЧ-катушка FlexCoverage (опция)
  • Да [Да]
Разъемы FlexConnect
  • Да [Да]
Дека стола FlexTrak
  • Да [Да]
Тележка FlexCaddy для хранения РЧ-катушек (опция)
  • Да [Да]
Система транспортировки пациента FlexTrak (опция)
  • Да [Да]
Решение для маммографии FlexTrakMammo (опция)
  • Да [Да]
  • *Скорость испарения гелия в обычных условиях.
  • **При перемещении по вертикали и горизонтали.
  • ¹ «20 победителей конкурса Best in KLAS в 2014 г.: Рейтинг 2014 Best in KLAS: Медицинское оборудование и инфраструктура», июль 2014 г. © KLAS Enterprises LLC., 2014 г. Все права защищены. www.KLASresearch.com
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. Все права защищены.

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