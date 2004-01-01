Ingenia 3.0T Circular Edition Восстановленный МР-томограф

Ingenia 3.0T Circular Edition — это путь к точности диагностических данных, расширенному спектру приложений и высокой производительности, необходимой для решения задач современного здравоохранения. Благодаря технологии dStream система Ingenia позволяет быстро формировать качественные цифровые изображения, при этом платформа iPatient помогает организовать работу с пациентами на всех этапах - от его расположения в томографе до просмотра итоговых изображений.