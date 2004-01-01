Ingenia 3.0T Circular Edition — это путь к точности диагностических данных, расширенному спектру приложений и высокой производительности, необходимой для решения задач современного здравоохранения. Благодаря технологии dStream система Ingenia позволяет быстро формировать качественные цифровые изображения, при этом платформа iPatient помогает организовать работу с пациентами на всех этапах - от его расположения в томографе до просмотра итоговых изображений.
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При исследовании платформа iPatient помогает учитывать различия в поведении, состоянии, анатомии и физиологии пациентов, что способствует эффективности и точности получения данных.
Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Передовые решения для диагностики
Отличное качество изображений**
Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
Отличное качество изображений**
Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
Отличное качество изображений**
Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
EasyExpand
Передовые средства МРТ
Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.
Передовые средства МРТ
Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.
Передовые средства МРТ
Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.
Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.
При исследовании платформа iPatient помогает учитывать различия в поведении, состоянии, анатомии и физиологии пациентов, что способствует эффективности и точности получения данных.
Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Передовые решения для диагностики
Отличное качество изображений**
Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
Отличное качество изображений**
Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
Отличное качество изображений**
Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
EasyExpand
Передовые средства МРТ
Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.
Передовые средства МРТ
Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.
Передовые средства МРТ
Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.
Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.
Tехнические характеристики
Повышение эффективности с помощью платформы iPatient
Повышение эффективности с помощью платформы iPatient
Функция SmartStart
Да
[Да]
Функция SmartSelect
Да
[Да]
Функция SmartExam (опция)
Да
[Да]
Функция SmartLine (в зависимости от пакета)
Да
[Да]
Функция SmartLink (в зависимости от пакета)
Да
[Да]
Магнит Xtend
Магнит Xtend
Диаметр туннеля
70 см
[70 см]
Масса магнита
4600 кг
[4600 кг]
Максимальное поле обзора
55 см
[55 см]
Технология HeliumSave
(нулевое испарение гелия) Да
[(нулевое испарение гелия) Да]
Скорость испарения гелия
0 л/ч***
[0 л/ч***]
Условия для пациентов
Условия для пациентов
Туннель для пациента
70 см
[70 см]
Раструб с обеих сторон
Да
[Да]
Диаметр туннеля с обоих краев
95 см
[95 см]
Максимальная нагрузка на стол****
250 кг
[250 кг]
Система транспортировки пациента
FlexTrak
[FlexTrak]
Система транспортировки пациента (опция)
FlexTrak Mammo
[FlexTrak Mammo]
Беспроводная синхронизация по физиологическим показателям пациента
Да
[Да]
Набор решений для подавления акустических шумов
Да
[Да]
Планирование помещений
Планирование помещений
Общая масса гентри в сборе
≤ 5800 кг
[≤ 5800 кг]
Минимальные требования к помещению
30 м2
[30 м2]
Средства dStream для организации труда
Средства dStream для организации труда
Задняя РЧ-катушка FlexCoverage
Да
[Да]
Передняя РЧ-катушка FlexCoverage (опция)
Да
[Да]
Разъемы FlexConnect
Да
[Да]
Дека стола FlexTrak
Да
[Да]
Тележка FlexCaddy для хранения РЧ-катушек (опция)
Да
[Да]
Система транспортировки пациента FlexTrak (опция)
Да
[Да]
Решение для маммографии FlexTrakMammo (опция)
Да
[Да]
Повышение эффективности с помощью платформы iPatient
Повышение эффективности с помощью платформы iPatient