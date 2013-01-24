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BiliChek Устройство для неинвазивной диагностики желтухи у новорожденных.

BiliChek

Устройство для неинвазивной диагностики желтухи у новорожденных.

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Прибор BiliChek предназначен для неинвазивного чрескожного определения уровня билирубина, который позволяет оценить риск возникновения гипербилирубинемии (неонатальной желтухи) у новорожденных. Благодаря использованию света вместо иглы, можно легко измерить уровень билирубина в сыворотке крови.

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Особенности
Неинвазивная методика || Снижение риска получения травм

Неинвазивные методы исследования уменьшают боль и снижают риск для здоровья

Аппарат для измерения билирубина BiliChek, эффективность которого подтверждена клиническими исследованиями, минимизирует материальные и временные затраты, связанные с забором крови и лабораторным анализом. Его использование снижает риск возникновения инфекций и травмирования, а также позволяет избежать боли и способствует оперативному принятию решений о начале лечения.
Удобный способ ввода данных || Мгновенный результат

Удобный способ ввода данных ускоряет рабочий процесс

Сканер штрих-кодов позволяет безошибочно вводить и проверять идентификационные данные медсестер и пациентов. С помощью цифровой клавиатуры можно вводить, загружать и сохранять информацию о пациентах и их показателях билирубина, а также указывать медицинских специалистов, которые проводили измерения. Аппарат подключается к базе электронных медицинских карт или лабораторной информационной системе.
Лауреат Gold Award || Дизайн, отмеченный наградами

Лауреат премии Gold Award журнала DESIGN

Аппарат BiliCheck был признан лучшим среди электронных устройств на 23 Ежегодной премии достижений в области дизайна, организованной журналом Design. Этой награды удостаиваются профессионалы, которые предложили необычные решения для достижения гармоничного сочетания технологий и промышленного дизайна.
Пошаговые инструкции || Мгновенный результат

Пошаговые инструкции сэкономят время

Доступные пошаговые инструкции, графическое сопровождение и оперативная система измерения повышают профессиональный уровень подготовки специалистов и их продуктивность. Встроенная система поддержки помогает пользователю в процессе проведения измерений и предоставляет доступ к меню online поддержки.
Эргономичная и надежная конструкция || Мгновенный результат

Эргономичная и надежная конструкция для длительной работы

Эргономичная легкая и компактная конструкция позволяет переносить аппарат, а встроенная перезаряжаемая литиевая батарея обеспечивает длительную эксплуатацию.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Особенности
Неинвазивная методика || Снижение риска получения травм

Неинвазивные методы исследования уменьшают боль и снижают риск для здоровья

Аппарат для измерения билирубина BiliChek, эффективность которого подтверждена клиническими исследованиями, минимизирует материальные и временные затраты, связанные с забором крови и лабораторным анализом. Его использование снижает риск возникновения инфекций и травмирования, а также позволяет избежать боли и способствует оперативному принятию решений о начале лечения.
Удобный способ ввода данных || Мгновенный результат

Удобный способ ввода данных ускоряет рабочий процесс

Сканер штрих-кодов позволяет безошибочно вводить и проверять идентификационные данные медсестер и пациентов. С помощью цифровой клавиатуры можно вводить, загружать и сохранять информацию о пациентах и их показателях билирубина, а также указывать медицинских специалистов, которые проводили измерения. Аппарат подключается к базе электронных медицинских карт или лабораторной информационной системе.
Лауреат Gold Award || Дизайн, отмеченный наградами

Лауреат премии Gold Award журнала DESIGN

Аппарат BiliCheck был признан лучшим среди электронных устройств на 23 Ежегодной премии достижений в области дизайна, организованной журналом Design. Этой награды удостаиваются профессионалы, которые предложили необычные решения для достижения гармоничного сочетания технологий и промышленного дизайна.
Пошаговые инструкции || Мгновенный результат

Пошаговые инструкции сэкономят время

Доступные пошаговые инструкции, графическое сопровождение и оперативная система измерения повышают профессиональный уровень подготовки специалистов и их продуктивность. Встроенная система поддержки помогает пользователю в процессе проведения измерений и предоставляет доступ к меню online поддержки.
Эргономичная и надежная конструкция || Мгновенный результат

Эргономичная и надежная конструкция для длительной работы

Эргономичная легкая и компактная конструкция позволяет переносить аппарат, а встроенная перезаряжаемая литиевая батарея обеспечивает длительную эксплуатацию.

Технические характеристики

Общее
Общее
Целевое назначение
  • До, во время и после фототерапии
Гестационный возраст
  • 27- 42 недели
Постнатальный возраст
  • 0 - 20 суток
Вес
  • 2,1 - 11,1 фунтов
Диапазон измерений чрескожного билирубина
  • -0 - 20 мг/дл
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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