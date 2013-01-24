Прибор BiliChek предназначен для неинвазивного чрескожного определения уровня билирубина, который позволяет оценить риск возникновения гипербилирубинемии (неонатальной желтухи) у новорожденных. Благодаря использованию света вместо иглы, можно легко измерить уровень билирубина в сыворотке крови.