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Core Mobile Cистема для выполнения высокоточной терапии

Core Mobile

Cистема для выполнения высокоточной терапии

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Система Core Mobile разработана для развития метода высокоточного управляемого лечения и позволяет использовать различные методы визуализации и анализа физиологических параметров в рамках одной мобильной платформы¹. Система Core Mobile также обеспечивает ясность при выборе тактики лечения и получение надежных результатов, предоставляя дополнительную информацию на этапе диагностики и помогая в принятии решений при проведении инвазивных процедур.

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Особенности
Удобство
Полная интеграция и удобство

Полная интеграция и удобство

Система Core Mobile обеспечивает удобство благодаря возможности использования в нескольких различных операционных. Только продукты Philips Volcano характеризуются удобным управлением цифровыми ВСУЗИ с помощью сенсорного экрана по принципу «plug-and-play» в пределах стерильного поля, чтобы вы могли как можно быстрее получать необходимые результаты. Кроме того, только эти продукты предоставляют метод измерения iFR без гиперемии², ³.
Четкость изображений и уверенность в результатах
Одна система, множество вариантов

Одна система, множество вариантов

Система Core Mobile поддерживает полный комплект инструментов для визуализации и анализа физиологических параметров. Они включают: оценку пораженных участков с помощью измерения ФРК, метод iFR, iFR Scout, ВСУЗИ c цифровыми и ротационными катетерами с высоким разрешением, оценку прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo, автоматическую классификацию тканей с использованием ВГВСУЗИ и ВСУЗИ Pioneer Plus для проведения процедур на периферических сосудах.
Удобство использования
Интуитивно понятный интерфейс

Интуитивно понятный интерфейс

Система Core Mobile оснащена интуитивно понятным интерфейсом для удобства использования, а также универсальными элементами управления рабочим процессом для облегчения освоения методики. Для документирования полученных результатов доступны удобные инструменты измерения и маркировки. Система Core Mobile также позволяет оптимизировать рабочий процесс благодаря сервису DICOM Worklist для передачи данных пациентов. Полученные результаты можно архивировать с помощью сервиса сохранения данных DICOM Store, сохранить на DVD-диск или распечатать², ⁴.
Метод iFR
Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips Volcano прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9000 пациентов во множестве исследований и представлен во множестве публикаций в рецензируемых журналах⁵.
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой показывает наиболее значимый стеноз в середине сосуда при диффузном проксимальном поражении.
Фракционный резерв кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока

Измерение фракционного резерва кровотока

В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологических поражений с помощью измерения ФРК является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии⁶.
Оценка поражения с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать поражение.
Шкала оттенков серого
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения ангиографических процедур, обеспечивая детализированный просмотр. Метод ангиографии позволяет получить рентгенограмму контрастного вещества, в то время как метод ВСУЗИ обеспечивает визуализацию площади протяженности и местоположения бляшки, способствуя точной оценке поражения, состояния сосудов и оптимального расположения стента. По данным масштабных исследований применение ВСУЗИ в качестве методики контроля приводит к изменению тактики ЧКВ в 74% случаев и позволяет снизить частоту возникновения значимых неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE), инфаркта миокарда, реваскуляризации в целевом поражении, а также уровень смертности⁷, ⁸.
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
ВГ-ВСУЗИ
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в лаборатории катетеризации

Оценка пораженных участков в режиме реального времени в лаборатории катетеризации

Визуализация с помощью ВГ-ВСУЗИ позволяет получить цветную карту ткани бляшки с автоматическими измерениями характеристик просвета сосуда. Технология ВГ-ВСУЗИ позволяет использовать современные запатентованные методы спектрального анализа для классификации бляшек в соответствии с четырьмя типами тканей с точностью до 93–97%⁹.
  • 1. 505-0100.21, Operator's Manual, Core Integrated, 3.4X (p. 18); 505-0101.16, Operator's Manual, s5 Series FFR_iFR Option, v3.4x (p.15).
  • 2. VAL RPT, ПО S5-Core версии 3.4 с панелью управления Core Control Pad, 215-0007.02.
  • 3. Характеристики продукта. 809480-001, 202-0407.01.
  • 4. Requirements Specification Meridian VH SW, 806000-004 (pg 84).
  • 5. Пороговое значение iFR, равное 0,89, соответствует пороговому значению ФРК для определения ишемии, равному 0,80, при этом специфичность составляет 87,8%, чувствительность — 73,0% (руководство оператора iFR Operator’s Manual, 505-0101.23)
  • 6. N Engl J Med. 2012;367(11):991-1001.
  • 7. Witzenbichler B et al. Relationship Between Intravascular Ultrasound Guidance and Clinical Outcomes After Drug-Eluting Stents: The ADAPT-DES Study. Circulation 2014 Jan: 129,4;463-470
  • 8. Ahn et al. Meta-Analysis of Outcomes After Intravascular Ultrasound Guided Versus Angiography-Guided Drug-Eluting Stent Implantation in 26,503 Patients Enrolled in Three Randomized Trials and 14 Observational Studies. Am J Cardiol 2014; 113:1338-1347
  • 9. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • * Безопасность и эффективность применения ВСУЗИ с функцией виртуальной гистологии (ВГ) для определения характеристик поражений сосудов и типов тканей не подтверждены
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5860 Система для внутрисосудистых ультразвуковых исследований в исполнениях: Volcano CORE;, Volcano CORE Mobile, с принадлежностями

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