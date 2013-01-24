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Core Mobile Cистема для выполнения высокоточной терапии

Core Mobile

Cистема для выполнения высокоточной терапии

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Система Core Mobile разработана для развития метода высокоточного управляемого лечения и позволяет использовать различные методы визуализации и анализа физиологических параметров в рамках одной мобильной платформы¹. Система Core Mobile также обеспечивает ясность при выборе тактики лечения и получение надежных результатов, предоставляя дополнительную информацию на этапе диагностики и помогая в принятии решений при проведении инвазивных процедур.

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  • 1. 505-0100.21, Operator's Manual, Core Integrated, 3.4X (p. 18); 505-0101.16, Operator's Manual, s5 Series FFR_iFR Option, v3.4x (p.15).
  • 2. VAL RPT, ПО S5-Core версии 3.4 с панелью управления Core Control Pad, 215-0007.02.
  • 3. Характеристики продукта. 809480-001, 202-0407.01.
  • 4. Requirements Specification Meridian VH SW, 806000-004 (pg 84).
  • 5. Пороговое значение iFR, равное 0,89, соответствует пороговому значению ФРК для определения ишемии, равному 0,80, при этом специфичность составляет 87,8%, чувствительность — 73,0% (руководство оператора iFR Operator’s Manual, 505-0101.23)
  • 6. N Engl J Med. 2012;367(11):991-1001.
  • 7. Witzenbichler B et al. Relationship Between Intravascular Ultrasound Guidance and Clinical Outcomes After Drug-Eluting Stents: The ADAPT-DES Study. Circulation 2014 Jan: 129,4;463-470
  • 8. Ahn et al. Meta-Analysis of Outcomes After Intravascular Ultrasound Guided Versus Angiography-Guided Drug-Eluting Stent Implantation in 26,503 Patients Enrolled in Three Randomized Trials and 14 Observational Studies. Am J Cardiol 2014; 113:1338-1347
  • 9. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • * Безопасность и эффективность применения ВСУЗИ с функцией виртуальной гистологии (ВГ) для определения характеристик поражений сосудов и типов тканей не подтверждены
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5860 Система для внутрисосудистых ультразвуковых исследований в исполнениях: Volcano CORE;, Volcano CORE Mobile, с принадлежностями

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