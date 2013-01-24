Система Core Mobile разработана для развития метода высокоточного управляемого лечения и позволяет использовать различные методы визуализации и анализа физиологических параметров в рамках одной мобильной платформы¹. Система Core Mobile также обеспечивает ясность при выборе тактики лечения и получение надежных результатов, предоставляя дополнительную информацию на этапе диагностики и помогая в принятии решений при проведении инвазивных процедур.