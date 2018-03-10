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IntraSight объединяет в себе современные инструменты визуализации, физиологии и ко-регистрации*. Программное обеспечение системы создано для четкой идентификации заболеваний коронарных и периферических сосудов, а также для оптимизации планов лечения. IntraSight работает на современной, масштабируемой платформе, дающей возможность внедрять новые инструменты и инновации по мере их появления в будущем.
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Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
Помощь в оказании надежной медицинской помощи
Помощь в оказании надежной медицинской помощи
Помощь в оказании надежной медицинской помощи
Помощь в оказании надежной медицинской помощи
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
Высокая производительность – отличный результат
Высокая производительность – отличный результат
Высокая производительность – отличный результат
Высокая производительность – отличный результат
Преимущество экосистемы Philips
Преимущество экосистемы Philips
Преимущество экосистемы Philips
Преимущество экосистемы Philips
Полный контроль во время процедуры
Полный контроль во время процедуры
Полный контроль во время процедуры
Полный контроль во время процедуры
Удобный демонстрационный режим
Удобный демонстрационный режим
Удобный демонстрационный режим
Удобный демонстрационный режим
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
Помощь в оказании надежной медицинской помощи
Помощь в оказании надежной медицинской помощи
Помощь в оказании надежной медицинской помощи
Помощь в оказании надежной медицинской помощи
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
Высокая производительность – отличный результат
Высокая производительность – отличный результат
Высокая производительность – отличный результат
Высокая производительность – отличный результат
Преимущество экосистемы Philips
Преимущество экосистемы Philips
Преимущество экосистемы Philips
Преимущество экосистемы Philips
Полный контроль во время процедуры
Полный контроль во время процедуры
Полный контроль во время процедуры
Полный контроль во время процедуры
Удобный демонстрационный режим
Удобный демонстрационный режим
Удобный демонстрационный режим
Удобный демонстрационный режим
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
|Touch screen module with articulating tableside mount
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|Touch screen module with articulating tableside mount
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|Touch screen module with articulating tableside mount
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Система для высокоточного управляемого лечения SyncVision оптимизирует процесс оценки пораженных участков, облегчает определение размеров сосудов и обеспечивает точное проведение терапии в сочетании с существующим процессом получения рентгеноскопических изображений.
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Цифровой катетер Eagle Eye Platinum – инструмент, которому доверяют*. Этот катетер для внутрисосудистой визуализации с уникальной функцией быстрого подключения по принципу «plug-and-play» предназначен для удобства использования и легкой доставки. К его характеристикам относятся мягкий конический кончик, гидрофильное покрытие GlyDx для улучшения скольжения, система доставки c быстрой сменой проводника (RX) для облегчения проталкивания, три рентгеноконтрастных маркера и возможность использования с системой SyncVision для ко-регистрации данных с ангиографическими изображениями.
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У цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST расстояние от кончика до трансдьюсера составляет 2,5 мм. Это позволяет исследовать большее количество сосудов, чем при использовании стандартных катетеров, благодаря более детальной визуализации сильно суженных пораженных участков и дистальных анатомических структур. Eagle Eye Platinum ST применяется с любыми направляющими катетерами начиная с диаметра 5 F и обладает всеми характеристиками нашей самой продаваемой модели Eagle Eye Platinum, включая удобство подключения по принципу «plug-and-play», три рентгеноконтрастных маркера, гидрофильное покрытие GlyDx и совместимость с системой SyncVision*.
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Более 20 лет компания Philips Volcano способствует постоянному внедрению инноваций и занимает лидирующие позиции в области оценки физиологических параметров кровотока с учётом потребностей пациентов. Теперь мы представляем вашему вниманию проводник с датчиком давления десятого поколения Verrata Plus.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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