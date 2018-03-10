Ключевые слова для поиска

IntraSight

Платформа для интервенционных вмешательств

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IntraSight объединяет в себе современные инструменты визуализации, физиологии и ко-регистрации*. Программное обеспечение системы создано для четкой идентификации заболеваний коронарных и периферических сосудов, а также для оптимизации планов лечения. IntraSight работает на современной, масштабируемой платформе, дающей возможность внедрять новые инструменты и инновации по мере их появления в будущем.

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Особенности
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.

Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.

IntraSight предоставляет еще больше информации благодаря проведению оценок iFR, FFR и ВСУЗИ в сочетании с данными ангиограммы для обеспечения надлежащего ухода за пациентами, создания исключительного пользовательского опыта и оптимизации работы операционной.

Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.

Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
IntraSight предоставляет еще больше информации благодаря проведению оценок iFR, FFR и ВСУЗИ в сочетании с данными ангиограммы для обеспечения надлежащего ухода за пациентами, создания исключительного пользовательского опыта и оптимизации работы операционной.

Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.

IntraSight предоставляет еще больше информации благодаря проведению оценок iFR, FFR и ВСУЗИ в сочетании с данными ангиограммы для обеспечения надлежащего ухода за пациентами, создания исключительного пользовательского опыта и оптимизации работы операционной.
Click here for more information
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.

Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.

IntraSight предоставляет еще больше информации благодаря проведению оценок iFR, FFR и ВСУЗИ в сочетании с данными ангиограммы для обеспечения надлежащего ухода за пациентами, создания исключительного пользовательского опыта и оптимизации работы операционной.
Помощь в оказании надежной медицинской помощи
Помощь в оказании надежной медицинской помощи

Помощь в оказании надежной медицинской помощи

IntraSight предлагает комплексный набор клинически проверенных методов для упрощения сложных вмешательств, увеличения скорости стандартных процедур, снижения стоимости медицинской помощи и улучшения клинических исходов.

Помощь в оказании надежной медицинской помощи

Помощь в оказании надежной медицинской помощи
IntraSight предлагает комплексный набор клинически проверенных методов для упрощения сложных вмешательств, увеличения скорости стандартных процедур, снижения стоимости медицинской помощи и улучшения клинических исходов.

Помощь в оказании надежной медицинской помощи

IntraSight предлагает комплексный набор клинически проверенных методов для упрощения сложных вмешательств, увеличения скорости стандартных процедур, снижения стоимости медицинской помощи и улучшения клинических исходов.
Click here for more information
Помощь в оказании надежной медицинской помощи
Помощь в оказании надежной медицинской помощи

Помощь в оказании надежной медицинской помощи

IntraSight предлагает комплексный набор клинически проверенных методов для упрощения сложных вмешательств, увеличения скорости стандартных процедур, снижения стоимости медицинской помощи и улучшения клинических исходов.
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной

Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной

IntraSight построена на платформе, предоставляющей передовые возможности для вашей операционной, гарантируя тем самым, что вы всегда будете на шаг впереди в вопросах лечения ваших пациентов благодаря инновационным технологиям.

Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной

Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
IntraSight построена на платформе, предоставляющей передовые возможности для вашей операционной, гарантируя тем самым, что вы всегда будете на шаг впереди в вопросах лечения ваших пациентов благодаря инновационным технологиям.

Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной

IntraSight построена на платформе, предоставляющей передовые возможности для вашей операционной, гарантируя тем самым, что вы всегда будете на шаг впереди в вопросах лечения ваших пациентов благодаря инновационным технологиям.
Click here for more information
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной

Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной

IntraSight построена на платформе, предоставляющей передовые возможности для вашей операционной, гарантируя тем самым, что вы всегда будете на шаг впереди в вопросах лечения ваших пациентов благодаря инновационным технологиям.
Высокая производительность – отличный результат
Высокая производительность – отличный результат

Высокая производительность – отличный результат

Повышение производительности операционной за счет легкой интеграции, эффективной работы с клиническими кейсами и наличия интуитивно понятного пользовательского интерфейса. IntraSight экономит время и способствует снижению числа ошибок благодаря оптимизации потока данных и удобному управлению клиническим кейсом.

Высокая производительность – отличный результат

Высокая производительность – отличный результат
Повышение производительности операционной за счет легкой интеграции, эффективной работы с клиническими кейсами и наличия интуитивно понятного пользовательского интерфейса. IntraSight экономит время и способствует снижению числа ошибок благодаря оптимизации потока данных и удобному управлению клиническим кейсом.

Высокая производительность – отличный результат

Повышение производительности операционной за счет легкой интеграции, эффективной работы с клиническими кейсами и наличия интуитивно понятного пользовательского интерфейса. IntraSight экономит время и способствует снижению числа ошибок благодаря оптимизации потока данных и удобному управлению клиническим кейсом.
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Высокая производительность – отличный результат
Высокая производительность – отличный результат

Высокая производительность – отличный результат

Повышение производительности операционной за счет легкой интеграции, эффективной работы с клиническими кейсами и наличия интуитивно понятного пользовательского интерфейса. IntraSight экономит время и способствует снижению числа ошибок благодаря оптимизации потока данных и удобному управлению клиническим кейсом.
Преимущество экосистемы Philips
Преимущество экосистемы Philips

Преимущество экосистемы Philips

При интеграции с рентгенографической системой Philips сокращается время процедуры благодаря возможности импортировать информацию о пациенте одним нажатием кнопки.

Преимущество экосистемы Philips

Преимущество экосистемы Philips
При интеграции с рентгенографической системой Philips сокращается время процедуры благодаря возможности импортировать информацию о пациенте одним нажатием кнопки.

Преимущество экосистемы Philips

При интеграции с рентгенографической системой Philips сокращается время процедуры благодаря возможности импортировать информацию о пациенте одним нажатием кнопки.
Click here for more information
Преимущество экосистемы Philips
Преимущество экосистемы Philips

Преимущество экосистемы Philips

При интеграции с рентгенографической системой Philips сокращается время процедуры благодаря возможности импортировать информацию о пациенте одним нажатием кнопки.
Полный контроль во время процедуры
Полный контроль во время процедуры

Полный контроль во время процедуры

Новый модуль сенсорного экрана (TSM) обеспечивает полный контроль в стерильном поле. Просматривайте историю исследования, находясь прям у операционного стола. Платформа дает возможность быстро ориентироваться, делать пометки так же легко и быстро, как на обычном планшете, даже в перчатках.

Полный контроль во время процедуры

Полный контроль во время процедуры
Новый модуль сенсорного экрана (TSM) обеспечивает полный контроль в стерильном поле. Просматривайте историю исследования, находясь прям у операционного стола. Платформа дает возможность быстро ориентироваться, делать пометки так же легко и быстро, как на обычном планшете, даже в перчатках.

Полный контроль во время процедуры

Новый модуль сенсорного экрана (TSM) обеспечивает полный контроль в стерильном поле. Просматривайте историю исследования, находясь прям у операционного стола. Платформа дает возможность быстро ориентироваться, делать пометки так же легко и быстро, как на обычном планшете, даже в перчатках.
Click here for more information
Полный контроль во время процедуры
Полный контроль во время процедуры

Полный контроль во время процедуры

Новый модуль сенсорного экрана (TSM) обеспечивает полный контроль в стерильном поле. Просматривайте историю исследования, находясь прям у операционного стола. Платформа дает возможность быстро ориентироваться, делать пометки так же легко и быстро, как на обычном планшете, даже в перчатках.
Удобный демонстрационный режим
Удобный демонстрационный режим

Удобный демонстрационный режим

Режим демонстрации ускоряет обучение, повышает уверенность в рабочем процессе и поддерживает квалификацию персонала.

Удобный демонстрационный режим

Удобный демонстрационный режим
Режим демонстрации ускоряет обучение, повышает уверенность в рабочем процессе и поддерживает квалификацию персонала.

Удобный демонстрационный режим

Режим демонстрации ускоряет обучение, повышает уверенность в рабочем процессе и поддерживает квалификацию персонала.
Click here for more information
Удобный демонстрационный режим
Удобный демонстрационный режим

Удобный демонстрационный режим

Режим демонстрации ускоряет обучение, повышает уверенность в рабочем процессе и поддерживает квалификацию персонала.
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²

iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²

iFR - единственный индекс покоя измерения фракционного резерва кровотока, клиническая ценность и безопасность которого доказана в крупнейших исследованиях, когда-либо проводимых в области физиологии ¹,². Только метод iFR на практике доказал возможность экономии времени и денег в расчете на одного пациента ¹,². Метод iFR также упрощает рабочий процесс и способствует улучшению восприятия процедуры пациентами, позволяя выполнять измерение фракционного резерва кровотока без использования гиперемии за 5 сердечных циклов.

iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²

iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
iFR - единственный индекс покоя измерения фракционного резерва кровотока, клиническая ценность и безопасность которого доказана в крупнейших исследованиях, когда-либо проводимых в области физиологии ¹,². Только метод iFR на практике доказал возможность экономии времени и денег в расчете на одного пациента ¹,². Метод iFR также упрощает рабочий процесс и способствует улучшению восприятия процедуры пациентами, позволяя выполнять измерение фракционного резерва кровотока без использования гиперемии за 5 сердечных циклов.

iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²

iFR - единственный индекс покоя измерения фракционного резерва кровотока, клиническая ценность и безопасность которого доказана в крупнейших исследованиях, когда-либо проводимых в области физиологии ¹,². Только метод iFR на практике доказал возможность экономии времени и денег в расчете на одного пациента ¹,². Метод iFR также упрощает рабочий процесс и способствует улучшению восприятия процедуры пациентами, позволяя выполнять измерение фракционного резерва кровотока без использования гиперемии за 5 сердечных циклов.
Click here for more information
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²

iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²

iFR - единственный индекс покоя измерения фракционного резерва кровотока, клиническая ценность и безопасность которого доказана в крупнейших исследованиях, когда-либо проводимых в области физиологии ¹,². Только метод iFR на практике доказал возможность экономии времени и денег в расчете на одного пациента ¹,². Метод iFR также упрощает рабочий процесс и способствует улучшению восприятия процедуры пациентами, позволяя выполнять измерение фракционного резерва кровотока без использования гиперемии за 5 сердечных циклов.
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией

Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией

ВСУЗИ компании Philips обеспечивает визуализацию, необходимую для более детального представления о поражениях и выбора наилучшей тактики дальнейшего лечения. ВСУЗИ помогает врачам оценить маркеры заболевания, включая локализацию и морфологию поражений, объем кальция, наличие тромбов и диссекции. Кроме того, визуализация позволяет анализировать критические параметры, например, такие как размер поперечного сечения сосуда, и помогает в диагностике заболевания. Использования ВСУЗИ приводило к изменению стратегии лечения в 74 % случаев³.

Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией

Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
ВСУЗИ компании Philips обеспечивает визуализацию, необходимую для более детального представления о поражениях и выбора наилучшей тактики дальнейшего лечения. ВСУЗИ помогает врачам оценить маркеры заболевания, включая локализацию и морфологию поражений, объем кальция, наличие тромбов и диссекции. Кроме того, визуализация позволяет анализировать критические параметры, например, такие как размер поперечного сечения сосуда, и помогает в диагностике заболевания. Использования ВСУЗИ приводило к изменению стратегии лечения в 74 % случаев³.

Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией

ВСУЗИ компании Philips обеспечивает визуализацию, необходимую для более детального представления о поражениях и выбора наилучшей тактики дальнейшего лечения. ВСУЗИ помогает врачам оценить маркеры заболевания, включая локализацию и морфологию поражений, объем кальция, наличие тромбов и диссекции. Кроме того, визуализация позволяет анализировать критические параметры, например, такие как размер поперечного сечения сосуда, и помогает в диагностике заболевания. Использования ВСУЗИ приводило к изменению стратегии лечения в 74 % случаев³.
Click here for more information
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией

Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией

ВСУЗИ компании Philips обеспечивает визуализацию, необходимую для более детального представления о поражениях и выбора наилучшей тактики дальнейшего лечения. ВСУЗИ помогает врачам оценить маркеры заболевания, включая локализацию и морфологию поражений, объем кальция, наличие тромбов и диссекции. Кроме того, визуализация позволяет анализировать критические параметры, например, такие как размер поперечного сечения сосуда, и помогает в диагностике заболевания. Использования ВСУЗИ приводило к изменению стратегии лечения в 74 % случаев³.
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией

Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией

Ко-регистрация – инструмент совмещения данных, позволяющий видеть больше, чем показывает одна лишь ангиограмма. Определение мест падения значений iFR даёт лучшее понимание диффузного или очагового заболевания, а также указывает на расположение областей, вызывающих ишемию.

Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией

Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Ко-регистрация – инструмент совмещения данных, позволяющий видеть больше, чем показывает одна лишь ангиограмма. Определение мест падения значений iFR даёт лучшее понимание диффузного или очагового заболевания, а также указывает на расположение областей, вызывающих ишемию.

Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией

Ко-регистрация – инструмент совмещения данных, позволяющий видеть больше, чем показывает одна лишь ангиограмма. Определение мест падения значений iFR даёт лучшее понимание диффузного или очагового заболевания, а также указывает на расположение областей, вызывающих ишемию.
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Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией

Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией

Ко-регистрация – инструмент совмещения данных, позволяющий видеть больше, чем показывает одна лишь ангиограмма. Определение мест падения значений iFR даёт лучшее понимание диффузного или очагового заболевания, а также указывает на расположение областей, вызывающих ишемию.
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения

Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения

Будьте уверенны в вашем решении о лечении с использованием ко-регистрации с iFR*. Система позволяет рассчитать потенциальное влияние стента на ишемию пациента, чтобы оценить, будет ли имплантация соответствовать целям процедуры.

Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения

Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Будьте уверенны в вашем решении о лечении с использованием ко-регистрации с iFR*. Система позволяет рассчитать потенциальное влияние стента на ишемию пациента, чтобы оценить, будет ли имплантация соответствовать целям процедуры.

Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения

Будьте уверенны в вашем решении о лечении с использованием ко-регистрации с iFR*. Система позволяет рассчитать потенциальное влияние стента на ишемию пациента, чтобы оценить, будет ли имплантация соответствовать целям процедуры.
Click here for more information
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения

Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения

Будьте уверенны в вашем решении о лечении с использованием ко-регистрации с iFR*. Система позволяет рассчитать потенциальное влияние стента на ишемию пациента, чтобы оценить, будет ли имплантация соответствовать целям процедуры.
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ

Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ

Ко-регистрация с ВСУЗИ позволяет наложить внутреннее изображение сосуда на ангиограмму, что позволяет точно понять, где начинается и заканчивается заболевание*.

Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ

Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Ко-регистрация с ВСУЗИ позволяет наложить внутреннее изображение сосуда на ангиограмму, что позволяет точно понять, где начинается и заканчивается заболевание*.

Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ

Ко-регистрация с ВСУЗИ позволяет наложить внутреннее изображение сосуда на ангиограмму, что позволяет точно понять, где начинается и заканчивается заболевание*.
Click here for more information
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ

Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ

Ко-регистрация с ВСУЗИ позволяет наложить внутреннее изображение сосуда на ангиограмму, что позволяет точно понять, где начинается и заканчивается заболевание*.
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией

Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией

С помощью тройной ко-регистрации с iFR и ВСУЗИ* вы можете легко получить результаты измерений из объединенных данных ВСУЗИ, iFR и ангиограммы, чтобы определить необходимую стратегию лечения.

Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией

Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
С помощью тройной ко-регистрации с iFR и ВСУЗИ* вы можете легко получить результаты измерений из объединенных данных ВСУЗИ, iFR и ангиограммы, чтобы определить необходимую стратегию лечения.

Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией

С помощью тройной ко-регистрации с iFR и ВСУЗИ* вы можете легко получить результаты измерений из объединенных данных ВСУЗИ, iFR и ангиограммы, чтобы определить необходимую стратегию лечения.
Click here for more information
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией

Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией

С помощью тройной ко-регистрации с iFR и ВСУЗИ* вы можете легко получить результаты измерений из объединенных данных ВСУЗИ, iFR и ангиограммы, чтобы определить необходимую стратегию лечения.
  • Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
  • Помощь в оказании надежной медицинской помощи
  • Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
  • Высокая производительность – отличный результат
Посмотреть все особенности
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.

Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.

IntraSight предоставляет еще больше информации благодаря проведению оценок iFR, FFR и ВСУЗИ в сочетании с данными ангиограммы для обеспечения надлежащего ухода за пациентами, создания исключительного пользовательского опыта и оптимизации работы операционной.

Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.

Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
IntraSight предоставляет еще больше информации благодаря проведению оценок iFR, FFR и ВСУЗИ в сочетании с данными ангиограммы для обеспечения надлежащего ухода за пациентами, создания исключительного пользовательского опыта и оптимизации работы операционной.

Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.

IntraSight предоставляет еще больше информации благодаря проведению оценок iFR, FFR и ВСУЗИ в сочетании с данными ангиограммы для обеспечения надлежащего ухода за пациентами, создания исключительного пользовательского опыта и оптимизации работы операционной.
Click here for more information
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.
Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.

Интеллектуальная. Простая в использовании. Интегрированная в процесс лечения.

IntraSight предоставляет еще больше информации благодаря проведению оценок iFR, FFR и ВСУЗИ в сочетании с данными ангиограммы для обеспечения надлежащего ухода за пациентами, создания исключительного пользовательского опыта и оптимизации работы операционной.
Помощь в оказании надежной медицинской помощи
Помощь в оказании надежной медицинской помощи

Помощь в оказании надежной медицинской помощи

IntraSight предлагает комплексный набор клинически проверенных методов для упрощения сложных вмешательств, увеличения скорости стандартных процедур, снижения стоимости медицинской помощи и улучшения клинических исходов.

Помощь в оказании надежной медицинской помощи

Помощь в оказании надежной медицинской помощи
IntraSight предлагает комплексный набор клинически проверенных методов для упрощения сложных вмешательств, увеличения скорости стандартных процедур, снижения стоимости медицинской помощи и улучшения клинических исходов.

Помощь в оказании надежной медицинской помощи

IntraSight предлагает комплексный набор клинически проверенных методов для упрощения сложных вмешательств, увеличения скорости стандартных процедур, снижения стоимости медицинской помощи и улучшения клинических исходов.
Click here for more information
Помощь в оказании надежной медицинской помощи
Помощь в оказании надежной медицинской помощи

Помощь в оказании надежной медицинской помощи

IntraSight предлагает комплексный набор клинически проверенных методов для упрощения сложных вмешательств, увеличения скорости стандартных процедур, снижения стоимости медицинской помощи и улучшения клинических исходов.
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной

Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной

IntraSight построена на платформе, предоставляющей передовые возможности для вашей операционной, гарантируя тем самым, что вы всегда будете на шаг впереди в вопросах лечения ваших пациентов благодаря инновационным технологиям.

Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной

Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
IntraSight построена на платформе, предоставляющей передовые возможности для вашей операционной, гарантируя тем самым, что вы всегда будете на шаг впереди в вопросах лечения ваших пациентов благодаря инновационным технологиям.

Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной

IntraSight построена на платформе, предоставляющей передовые возможности для вашей операционной, гарантируя тем самым, что вы всегда будете на шаг впереди в вопросах лечения ваших пациентов благодаря инновационным технологиям.
Click here for more information
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной
Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной

Создана для удовлетворения растущих потребностей операционной

IntraSight построена на платформе, предоставляющей передовые возможности для вашей операционной, гарантируя тем самым, что вы всегда будете на шаг впереди в вопросах лечения ваших пациентов благодаря инновационным технологиям.
Высокая производительность – отличный результат
Высокая производительность – отличный результат

Высокая производительность – отличный результат

Повышение производительности операционной за счет легкой интеграции, эффективной работы с клиническими кейсами и наличия интуитивно понятного пользовательского интерфейса. IntraSight экономит время и способствует снижению числа ошибок благодаря оптимизации потока данных и удобному управлению клиническим кейсом.

Высокая производительность – отличный результат

Высокая производительность – отличный результат
Повышение производительности операционной за счет легкой интеграции, эффективной работы с клиническими кейсами и наличия интуитивно понятного пользовательского интерфейса. IntraSight экономит время и способствует снижению числа ошибок благодаря оптимизации потока данных и удобному управлению клиническим кейсом.

Высокая производительность – отличный результат

Повышение производительности операционной за счет легкой интеграции, эффективной работы с клиническими кейсами и наличия интуитивно понятного пользовательского интерфейса. IntraSight экономит время и способствует снижению числа ошибок благодаря оптимизации потока данных и удобному управлению клиническим кейсом.
Click here for more information
Высокая производительность – отличный результат
Высокая производительность – отличный результат

Высокая производительность – отличный результат

Повышение производительности операционной за счет легкой интеграции, эффективной работы с клиническими кейсами и наличия интуитивно понятного пользовательского интерфейса. IntraSight экономит время и способствует снижению числа ошибок благодаря оптимизации потока данных и удобному управлению клиническим кейсом.
Преимущество экосистемы Philips
Преимущество экосистемы Philips

Преимущество экосистемы Philips

При интеграции с рентгенографической системой Philips сокращается время процедуры благодаря возможности импортировать информацию о пациенте одним нажатием кнопки.

Преимущество экосистемы Philips

Преимущество экосистемы Philips
При интеграции с рентгенографической системой Philips сокращается время процедуры благодаря возможности импортировать информацию о пациенте одним нажатием кнопки.

Преимущество экосистемы Philips

При интеграции с рентгенографической системой Philips сокращается время процедуры благодаря возможности импортировать информацию о пациенте одним нажатием кнопки.
Click here for more information
Преимущество экосистемы Philips
Преимущество экосистемы Philips

Преимущество экосистемы Philips

При интеграции с рентгенографической системой Philips сокращается время процедуры благодаря возможности импортировать информацию о пациенте одним нажатием кнопки.
Полный контроль во время процедуры
Полный контроль во время процедуры

Полный контроль во время процедуры

Новый модуль сенсорного экрана (TSM) обеспечивает полный контроль в стерильном поле. Просматривайте историю исследования, находясь прям у операционного стола. Платформа дает возможность быстро ориентироваться, делать пометки так же легко и быстро, как на обычном планшете, даже в перчатках.

Полный контроль во время процедуры

Полный контроль во время процедуры
Новый модуль сенсорного экрана (TSM) обеспечивает полный контроль в стерильном поле. Просматривайте историю исследования, находясь прям у операционного стола. Платформа дает возможность быстро ориентироваться, делать пометки так же легко и быстро, как на обычном планшете, даже в перчатках.

Полный контроль во время процедуры

Новый модуль сенсорного экрана (TSM) обеспечивает полный контроль в стерильном поле. Просматривайте историю исследования, находясь прям у операционного стола. Платформа дает возможность быстро ориентироваться, делать пометки так же легко и быстро, как на обычном планшете, даже в перчатках.
Click here for more information
Полный контроль во время процедуры
Полный контроль во время процедуры

Полный контроль во время процедуры

Новый модуль сенсорного экрана (TSM) обеспечивает полный контроль в стерильном поле. Просматривайте историю исследования, находясь прям у операционного стола. Платформа дает возможность быстро ориентироваться, делать пометки так же легко и быстро, как на обычном планшете, даже в перчатках.
Удобный демонстрационный режим
Удобный демонстрационный режим

Удобный демонстрационный режим

Режим демонстрации ускоряет обучение, повышает уверенность в рабочем процессе и поддерживает квалификацию персонала.

Удобный демонстрационный режим

Удобный демонстрационный режим
Режим демонстрации ускоряет обучение, повышает уверенность в рабочем процессе и поддерживает квалификацию персонала.

Удобный демонстрационный режим

Режим демонстрации ускоряет обучение, повышает уверенность в рабочем процессе и поддерживает квалификацию персонала.
Click here for more information
Удобный демонстрационный режим
Удобный демонстрационный режим

Удобный демонстрационный режим

Режим демонстрации ускоряет обучение, повышает уверенность в рабочем процессе и поддерживает квалификацию персонала.
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²

iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²

iFR - единственный индекс покоя измерения фракционного резерва кровотока, клиническая ценность и безопасность которого доказана в крупнейших исследованиях, когда-либо проводимых в области физиологии ¹,². Только метод iFR на практике доказал возможность экономии времени и денег в расчете на одного пациента ¹,². Метод iFR также упрощает рабочий процесс и способствует улучшению восприятия процедуры пациентами, позволяя выполнять измерение фракционного резерва кровотока без использования гиперемии за 5 сердечных циклов.

iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²

iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
iFR - единственный индекс покоя измерения фракционного резерва кровотока, клиническая ценность и безопасность которого доказана в крупнейших исследованиях, когда-либо проводимых в области физиологии ¹,². Только метод iFR на практике доказал возможность экономии времени и денег в расчете на одного пациента ¹,². Метод iFR также упрощает рабочий процесс и способствует улучшению восприятия процедуры пациентами, позволяя выполнять измерение фракционного резерва кровотока без использования гиперемии за 5 сердечных циклов.

iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²

iFR - единственный индекс покоя измерения фракционного резерва кровотока, клиническая ценность и безопасность которого доказана в крупнейших исследованиях, когда-либо проводимых в области физиологии ¹,². Только метод iFR на практике доказал возможность экономии времени и денег в расчете на одного пациента ¹,². Метод iFR также упрощает рабочий процесс и способствует улучшению восприятия процедуры пациентами, позволяя выполнять измерение фракционного резерва кровотока без использования гиперемии за 5 сердечных циклов.
Click here for more information
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²
iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²

iFR сокращает затраты и время процедуры в расчете на одного пациента¹,²

iFR - единственный индекс покоя измерения фракционного резерва кровотока, клиническая ценность и безопасность которого доказана в крупнейших исследованиях, когда-либо проводимых в области физиологии ¹,². Только метод iFR на практике доказал возможность экономии времени и денег в расчете на одного пациента ¹,². Метод iFR также упрощает рабочий процесс и способствует улучшению восприятия процедуры пациентами, позволяя выполнять измерение фракционного резерва кровотока без использования гиперемии за 5 сердечных циклов.
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией

Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией

ВСУЗИ компании Philips обеспечивает визуализацию, необходимую для более детального представления о поражениях и выбора наилучшей тактики дальнейшего лечения. ВСУЗИ помогает врачам оценить маркеры заболевания, включая локализацию и морфологию поражений, объем кальция, наличие тромбов и диссекции. Кроме того, визуализация позволяет анализировать критические параметры, например, такие как размер поперечного сечения сосуда, и помогает в диагностике заболевания. Использования ВСУЗИ приводило к изменению стратегии лечения в 74 % случаев³.

Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией

Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
ВСУЗИ компании Philips обеспечивает визуализацию, необходимую для более детального представления о поражениях и выбора наилучшей тактики дальнейшего лечения. ВСУЗИ помогает врачам оценить маркеры заболевания, включая локализацию и морфологию поражений, объем кальция, наличие тромбов и диссекции. Кроме того, визуализация позволяет анализировать критические параметры, например, такие как размер поперечного сечения сосуда, и помогает в диагностике заболевания. Использования ВСУЗИ приводило к изменению стратегии лечения в 74 % случаев³.

Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией

ВСУЗИ компании Philips обеспечивает визуализацию, необходимую для более детального представления о поражениях и выбора наилучшей тактики дальнейшего лечения. ВСУЗИ помогает врачам оценить маркеры заболевания, включая локализацию и морфологию поражений, объем кальция, наличие тромбов и диссекции. Кроме того, визуализация позволяет анализировать критические параметры, например, такие как размер поперечного сечения сосуда, и помогает в диагностике заболевания. Использования ВСУЗИ приводило к изменению стратегии лечения в 74 % случаев³.
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Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией
Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией

Выбор наилучшей тактики лечения с чёткой визуализацией

ВСУЗИ компании Philips обеспечивает визуализацию, необходимую для более детального представления о поражениях и выбора наилучшей тактики дальнейшего лечения. ВСУЗИ помогает врачам оценить маркеры заболевания, включая локализацию и морфологию поражений, объем кальция, наличие тромбов и диссекции. Кроме того, визуализация позволяет анализировать критические параметры, например, такие как размер поперечного сечения сосуда, и помогает в диагностике заболевания. Использования ВСУЗИ приводило к изменению стратегии лечения в 74 % случаев³.
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией

Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией

Ко-регистрация – инструмент совмещения данных, позволяющий видеть больше, чем показывает одна лишь ангиограмма. Определение мест падения значений iFR даёт лучшее понимание диффузного или очагового заболевания, а также указывает на расположение областей, вызывающих ишемию.

Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией

Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Ко-регистрация – инструмент совмещения данных, позволяющий видеть больше, чем показывает одна лишь ангиограмма. Определение мест падения значений iFR даёт лучшее понимание диффузного или очагового заболевания, а также указывает на расположение областей, вызывающих ишемию.

Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией

Ко-регистрация – инструмент совмещения данных, позволяющий видеть больше, чем показывает одна лишь ангиограмма. Определение мест падения значений iFR даёт лучшее понимание диффузного или очагового заболевания, а также указывает на расположение областей, вызывающих ишемию.
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Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией
Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией

Более полное понимание анатомии и заболевания пациента с ко-регистрацией

Ко-регистрация – инструмент совмещения данных, позволяющий видеть больше, чем показывает одна лишь ангиограмма. Определение мест падения значений iFR даёт лучшее понимание диффузного или очагового заболевания, а также указывает на расположение областей, вызывающих ишемию.
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения

Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения

Будьте уверенны в вашем решении о лечении с использованием ко-регистрации с iFR*. Система позволяет рассчитать потенциальное влияние стента на ишемию пациента, чтобы оценить, будет ли имплантация соответствовать целям процедуры.

Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения

Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Будьте уверенны в вашем решении о лечении с использованием ко-регистрации с iFR*. Система позволяет рассчитать потенциальное влияние стента на ишемию пациента, чтобы оценить, будет ли имплантация соответствовать целям процедуры.

Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения

Будьте уверенны в вашем решении о лечении с использованием ко-регистрации с iFR*. Система позволяет рассчитать потенциальное влияние стента на ишемию пациента, чтобы оценить, будет ли имплантация соответствовать целям процедуры.
Click here for more information
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения
Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения

Ко-регистрация с iFR помогает спланировать стратегию лечения

Будьте уверенны в вашем решении о лечении с использованием ко-регистрации с iFR*. Система позволяет рассчитать потенциальное влияние стента на ишемию пациента, чтобы оценить, будет ли имплантация соответствовать целям процедуры.
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ

Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ

Ко-регистрация с ВСУЗИ позволяет наложить внутреннее изображение сосуда на ангиограмму, что позволяет точно понять, где начинается и заканчивается заболевание*.

Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ

Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Ко-регистрация с ВСУЗИ позволяет наложить внутреннее изображение сосуда на ангиограмму, что позволяет точно понять, где начинается и заканчивается заболевание*.

Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ

Ко-регистрация с ВСУЗИ позволяет наложить внутреннее изображение сосуда на ангиограмму, что позволяет точно понять, где начинается и заканчивается заболевание*.
Click here for more information
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ
Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ

Еще больше данных с ко-регистрацией ВСУЗИ

Ко-регистрация с ВСУЗИ позволяет наложить внутреннее изображение сосуда на ангиограмму, что позволяет точно понять, где начинается и заканчивается заболевание*.
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией

Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией

С помощью тройной ко-регистрации с iFR и ВСУЗИ* вы можете легко получить результаты измерений из объединенных данных ВСУЗИ, iFR и ангиограммы, чтобы определить необходимую стратегию лечения.

Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией

Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
С помощью тройной ко-регистрации с iFR и ВСУЗИ* вы можете легко получить результаты измерений из объединенных данных ВСУЗИ, iFR и ангиограммы, чтобы определить необходимую стратегию лечения.

Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией

С помощью тройной ко-регистрации с iFR и ВСУЗИ* вы можете легко получить результаты измерений из объединенных данных ВСУЗИ, iFR и ангиограммы, чтобы определить необходимую стратегию лечения.
Click here for more information
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией
Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией

Быстрое определение клинических целей с тройной ко-регистрацией

С помощью тройной ко-регистрации с iFR и ВСУЗИ* вы можете легко получить результаты измерений из объединенных данных ВСУЗИ, iFR и ангиограммы, чтобы определить необходимую стратегию лечения.

Tехнические характеристики

Dimensions
Dimensions
Touch screen module with articulating tableside mount
  • H=7”, W=11.9”, D=9” Arm extends to a depth of 16.5” / 20” above the bedrail
Dimensions
Dimensions
Touch screen module with articulating tableside mount
  • H=7”, W=11.9”, D=9” Arm extends to a depth of 16.5” / 20” above the bedrail
Посмотреть все характеристики
Dimensions
Dimensions
Touch screen module with articulating tableside mount
  • H=7”, W=11.9”, D=9” Arm extends to a depth of 16.5” / 20” above the bedrail
  • 1. Davies JE, et al., Use of the Instantaneous Wave-free Ration or Fractional Flow Reserve in PCI. N Engl J Med. 2017 May 11;376(19):1824-1834
  • 2. Patel M. “Cost-effectiveness of instantaneous wave-Free Ratio (iFR) compared with Fractional Flow Reserve (FFR) to guide coronary revascularization decision making.” Late-breaking Clinical Trial presentation at ACC on March 10, 2018.
  • 3. Witzen B et al. Relationship Between Intravascular Ultrasound Guidance and Clinical Outcomes After Drug-Eluting Stents: The ADAPT-DES Study. Circulation 2014 Jan: 129,4;463-470.
  • * Инструменты ко-регистрации доступны в конфигурации IntraSight 7 с системой SyncVision.
  • Доступность продукта на рынке зависит от одобрения регуляторными органами страны. Обратитесь к местному торговому представителю, чтобы проверить наличие продукта в вашей стране.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте. Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17677 Система для внутрисосудистой ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы IntraSight с принадлежностями

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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