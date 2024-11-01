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Интегрированное рабочее место Philips FlexSpot

Интегрированное рабочее место в пультовой комнате, ориентированное на пользователя

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По мере добавления новых приложений растет потребность в максимальной оптимизации работы. FlexSpot обеспечивает удобный доступ ко всем приложениям на одном компактном настраиваемом рабочем месте, значительно уменьшая количество устройств и упрощая работу. Для сокращения времени между исследованиями специалисты могут выполнять различные задачи, не прерывая друг друга.

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Особенности
Полный контроль из одной точки
Полный контроль из одной точки

Полный контроль из одной точки

Возможность просмотра всех приложений и управления ими из одной точки в пультовой позволяет оптимизировать процесс работы. Наша интегрированная система FlexSpot оснащена одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Она позволяет управлять несколькими внешними источниками, настраивать конфигурации экрана в операционной и пультовой, а также работать со всеми доступными приложениями.

Полный контроль из одной точки

Полный контроль из одной точки
Возможность просмотра всех приложений и управления ими из одной точки в пультовой позволяет оптимизировать процесс работы. Наша интегрированная система FlexSpot оснащена одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Она позволяет управлять несколькими внешними источниками, настраивать конфигурации экрана в операционной и пультовой, а также работать со всеми доступными приложениями.

Полный контроль из одной точки

Возможность просмотра всех приложений и управления ими из одной точки в пультовой позволяет оптимизировать процесс работы. Наша интегрированная система FlexSpot оснащена одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Она позволяет управлять несколькими внешними источниками, настраивать конфигурации экрана в операционной и пультовой, а также работать со всеми доступными приложениями.
Click here for more information
Полный контроль из одной точки
Полный контроль из одной точки

Полный контроль из одной точки

Возможность просмотра всех приложений и управления ими из одной точки в пультовой позволяет оптимизировать процесс работы. Наша интегрированная система FlexSpot оснащена одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Она позволяет управлять несколькими внешними источниками, настраивать конфигурации экрана в операционной и пультовой, а также работать со всеми доступными приложениями.
Концепция работы Instant parallel Working
Концепция работы Instant parallel Working

Концепция работы Instant parallel Working

Система FlexSpot разработана специально для экономии времени. Специалисты в составе группы могут выполнять все необходимые действия в гибкой рабочей среде, не прерывая друг друга. Так в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для текущего или другого пациента, подготовить следующее исследование или подготовить отчет для другого пациента.

Концепция работы Instant parallel Working

Концепция работы Instant parallel Working
Система FlexSpot разработана специально для экономии времени. Специалисты в составе группы могут выполнять все необходимые действия в гибкой рабочей среде, не прерывая друг друга. Так в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для текущего или другого пациента, подготовить следующее исследование или подготовить отчет для другого пациента.

Концепция работы Instant parallel Working

Система FlexSpot разработана специально для экономии времени. Специалисты в составе группы могут выполнять все необходимые действия в гибкой рабочей среде, не прерывая друг друга. Так в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для текущего или другого пациента, подготовить следующее исследование или подготовить отчет для другого пациента.
Click here for more information
Концепция работы Instant parallel Working
Концепция работы Instant parallel Working

Концепция работы Instant parallel Working

Система FlexSpot разработана специально для экономии времени. Специалисты в составе группы могут выполнять все необходимые действия в гибкой рабочей среде, не прерывая друг друга. Так в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для текущего или другого пациента, подготовить следующее исследование или подготовить отчет для другого пациента.
Интуитивно понятные процедуры
Интуитивно понятные процедуры

Интуитивно понятные процедуры

Легко просматривайте информацию на контрастном черном фоне пользовательского интерфейса системы FlexSpot с выделенными активными приложениями и этапами для получения дополнительной информации. Все системы Azurion и интервенционные инструменты используют один и тот же стандартизированный пользовательский интерфейс, что упрощает обучение и ротацию медицинского персонала между рентгеноперационными.

Интуитивно понятные процедуры

Интуитивно понятные процедуры
Легко просматривайте информацию на контрастном черном фоне пользовательского интерфейса системы FlexSpot с выделенными активными приложениями и этапами для получения дополнительной информации. Все системы Azurion и интервенционные инструменты используют один и тот же стандартизированный пользовательский интерфейс, что упрощает обучение и ротацию медицинского персонала между рентгеноперационными.

Интуитивно понятные процедуры

Легко просматривайте информацию на контрастном черном фоне пользовательского интерфейса системы FlexSpot с выделенными активными приложениями и этапами для получения дополнительной информации. Все системы Azurion и интервенционные инструменты используют один и тот же стандартизированный пользовательский интерфейс, что упрощает обучение и ротацию медицинского персонала между рентгеноперационными.
Click here for more information
Интуитивно понятные процедуры
Интуитивно понятные процедуры

Интуитивно понятные процедуры

Легко просматривайте информацию на контрастном черном фоне пользовательского интерфейса системы FlexSpot с выделенными активными приложениями и этапами для получения дополнительной информации. Все системы Azurion и интервенционные инструменты используют один и тот же стандартизированный пользовательский интерфейс, что упрощает обучение и ротацию медицинского персонала между рентгеноперационными.
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Для упрощения и стандартизации настройки системы FlexSpot ваша персонализированная конфигурация будет применяться вместе с протоколами ProcedureCard. Вы можете создать неограниченное количество конфигураций для каждой процедуры и/или клинического пользователя в отделении. Вы даже сможете изменять размер и расположение элементов на экране вовремя работы для экономии времени.

Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы
Для упрощения и стандартизации настройки системы FlexSpot ваша персонализированная конфигурация будет применяться вместе с протоколами ProcedureCard. Вы можете создать неограниченное количество конфигураций для каждой процедуры и/или клинического пользователя в отделении. Вы даже сможете изменять размер и расположение элементов на экране вовремя работы для экономии времени.

Облегчение настройки и работы

Для упрощения и стандартизации настройки системы FlexSpot ваша персонализированная конфигурация будет применяться вместе с протоколами ProcedureCard. Вы можете создать неограниченное количество конфигураций для каждой процедуры и/или клинического пользователя в отделении. Вы даже сможете изменять размер и расположение элементов на экране вовремя работы для экономии времени.
Click here for more information
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Для упрощения и стандартизации настройки системы FlexSpot ваша персонализированная конфигурация будет применяться вместе с протоколами ProcedureCard. Вы можете создать неограниченное количество конфигураций для каждой процедуры и/или клинического пользователя в отделении. Вы даже сможете изменять размер и расположение элементов на экране вовремя работы для экономии времени.
Дополнительная система FlexSpot
Дополнительная система FlexSpot

Дополнительная система FlexSpot

Дополнительную систему FlexSpot можно установить в пультовой или операционной, чтобы получить дополнительное место для работы со всеми доступными приложениями. При этом один человек сможет наблюдать за выполнением процедуры, а другой — регистрировать данные или составлять отчеты, что обеспечивает высокую эффективность работы.

Дополнительная система FlexSpot

Дополнительная система FlexSpot
Дополнительную систему FlexSpot можно установить в пультовой или операционной, чтобы получить дополнительное место для работы со всеми доступными приложениями. При этом один человек сможет наблюдать за выполнением процедуры, а другой — регистрировать данные или составлять отчеты, что обеспечивает высокую эффективность работы.

Дополнительная система FlexSpot

Дополнительную систему FlexSpot можно установить в пультовой или операционной, чтобы получить дополнительное место для работы со всеми доступными приложениями. При этом один человек сможет наблюдать за выполнением процедуры, а другой — регистрировать данные или составлять отчеты, что обеспечивает высокую эффективность работы.
Click here for more information
Дополнительная система FlexSpot
Дополнительная система FlexSpot

Дополнительная система FlexSpot

Дополнительную систему FlexSpot можно установить в пультовой или операционной, чтобы получить дополнительное место для работы со всеми доступными приложениями. При этом один человек сможет наблюдать за выполнением процедуры, а другой — регистрировать данные или составлять отчеты, что обеспечивает высокую эффективность работы.
Оптимизация пультовой комнаты
Оптимизация пультовой комнаты

Оптимизация пультовой комнаты

Интеграция всех необходимых приложений на одном рабочем месте позволяет обеспечить удобство при работе в пультовой комнате. Это может оказать положительное влияние на рабочую зону, которая используется несколькими разными людьми во время работы с конкретным пациентом или в ходе смены.

Оптимизация пультовой комнаты

Оптимизация пультовой комнаты
Интеграция всех необходимых приложений на одном рабочем месте позволяет обеспечить удобство при работе в пультовой комнате. Это может оказать положительное влияние на рабочую зону, которая используется несколькими разными людьми во время работы с конкретным пациентом или в ходе смены.

Оптимизация пультовой комнаты

Интеграция всех необходимых приложений на одном рабочем месте позволяет обеспечить удобство при работе в пультовой комнате. Это может оказать положительное влияние на рабочую зону, которая используется несколькими разными людьми во время работы с конкретным пациентом или в ходе смены.
Click here for more information
Оптимизация пультовой комнаты
Оптимизация пультовой комнаты

Оптимизация пультовой комнаты

Интеграция всех необходимых приложений на одном рабочем месте позволяет обеспечить удобство при работе в пультовой комнате. Это может оказать положительное влияние на рабочую зону, которая используется несколькими разными людьми во время работы с конкретным пациентом или в ходе смены.
  • Полный контроль из одной точки
  • Концепция работы Instant parallel Working
  • Интуитивно понятные процедуры
  • Облегчение настройки и работы
Посмотреть все особенности
Полный контроль из одной точки
Полный контроль из одной точки

Полный контроль из одной точки

Возможность просмотра всех приложений и управления ими из одной точки в пультовой позволяет оптимизировать процесс работы. Наша интегрированная система FlexSpot оснащена одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Она позволяет управлять несколькими внешними источниками, настраивать конфигурации экрана в операционной и пультовой, а также работать со всеми доступными приложениями.

Полный контроль из одной точки

Полный контроль из одной точки
Возможность просмотра всех приложений и управления ими из одной точки в пультовой позволяет оптимизировать процесс работы. Наша интегрированная система FlexSpot оснащена одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Она позволяет управлять несколькими внешними источниками, настраивать конфигурации экрана в операционной и пультовой, а также работать со всеми доступными приложениями.

Полный контроль из одной точки

Возможность просмотра всех приложений и управления ими из одной точки в пультовой позволяет оптимизировать процесс работы. Наша интегрированная система FlexSpot оснащена одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Она позволяет управлять несколькими внешними источниками, настраивать конфигурации экрана в операционной и пультовой, а также работать со всеми доступными приложениями.
Click here for more information
Полный контроль из одной точки
Полный контроль из одной точки

Полный контроль из одной точки

Возможность просмотра всех приложений и управления ими из одной точки в пультовой позволяет оптимизировать процесс работы. Наша интегрированная система FlexSpot оснащена одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Она позволяет управлять несколькими внешними источниками, настраивать конфигурации экрана в операционной и пультовой, а также работать со всеми доступными приложениями.
Концепция работы Instant parallel Working
Концепция работы Instant parallel Working

Концепция работы Instant parallel Working

Система FlexSpot разработана специально для экономии времени. Специалисты в составе группы могут выполнять все необходимые действия в гибкой рабочей среде, не прерывая друг друга. Так в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для текущего или другого пациента, подготовить следующее исследование или подготовить отчет для другого пациента.

Концепция работы Instant parallel Working

Концепция работы Instant parallel Working
Система FlexSpot разработана специально для экономии времени. Специалисты в составе группы могут выполнять все необходимые действия в гибкой рабочей среде, не прерывая друг друга. Так в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для текущего или другого пациента, подготовить следующее исследование или подготовить отчет для другого пациента.

Концепция работы Instant parallel Working

Система FlexSpot разработана специально для экономии времени. Специалисты в составе группы могут выполнять все необходимые действия в гибкой рабочей среде, не прерывая друг друга. Так в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для текущего или другого пациента, подготовить следующее исследование или подготовить отчет для другого пациента.
Click here for more information
Концепция работы Instant parallel Working
Концепция работы Instant parallel Working

Концепция работы Instant parallel Working

Система FlexSpot разработана специально для экономии времени. Специалисты в составе группы могут выполнять все необходимые действия в гибкой рабочей среде, не прерывая друг друга. Так в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для текущего или другого пациента, подготовить следующее исследование или подготовить отчет для другого пациента.
Интуитивно понятные процедуры
Интуитивно понятные процедуры

Интуитивно понятные процедуры

Легко просматривайте информацию на контрастном черном фоне пользовательского интерфейса системы FlexSpot с выделенными активными приложениями и этапами для получения дополнительной информации. Все системы Azurion и интервенционные инструменты используют один и тот же стандартизированный пользовательский интерфейс, что упрощает обучение и ротацию медицинского персонала между рентгеноперационными.

Интуитивно понятные процедуры

Интуитивно понятные процедуры
Легко просматривайте информацию на контрастном черном фоне пользовательского интерфейса системы FlexSpot с выделенными активными приложениями и этапами для получения дополнительной информации. Все системы Azurion и интервенционные инструменты используют один и тот же стандартизированный пользовательский интерфейс, что упрощает обучение и ротацию медицинского персонала между рентгеноперационными.

Интуитивно понятные процедуры

Легко просматривайте информацию на контрастном черном фоне пользовательского интерфейса системы FlexSpot с выделенными активными приложениями и этапами для получения дополнительной информации. Все системы Azurion и интервенционные инструменты используют один и тот же стандартизированный пользовательский интерфейс, что упрощает обучение и ротацию медицинского персонала между рентгеноперационными.
Click here for more information
Интуитивно понятные процедуры
Интуитивно понятные процедуры

Интуитивно понятные процедуры

Легко просматривайте информацию на контрастном черном фоне пользовательского интерфейса системы FlexSpot с выделенными активными приложениями и этапами для получения дополнительной информации. Все системы Azurion и интервенционные инструменты используют один и тот же стандартизированный пользовательский интерфейс, что упрощает обучение и ротацию медицинского персонала между рентгеноперационными.
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Для упрощения и стандартизации настройки системы FlexSpot ваша персонализированная конфигурация будет применяться вместе с протоколами ProcedureCard. Вы можете создать неограниченное количество конфигураций для каждой процедуры и/или клинического пользователя в отделении. Вы даже сможете изменять размер и расположение элементов на экране вовремя работы для экономии времени.

Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы
Для упрощения и стандартизации настройки системы FlexSpot ваша персонализированная конфигурация будет применяться вместе с протоколами ProcedureCard. Вы можете создать неограниченное количество конфигураций для каждой процедуры и/или клинического пользователя в отделении. Вы даже сможете изменять размер и расположение элементов на экране вовремя работы для экономии времени.

Облегчение настройки и работы

Для упрощения и стандартизации настройки системы FlexSpot ваша персонализированная конфигурация будет применяться вместе с протоколами ProcedureCard. Вы можете создать неограниченное количество конфигураций для каждой процедуры и/или клинического пользователя в отделении. Вы даже сможете изменять размер и расположение элементов на экране вовремя работы для экономии времени.
Click here for more information
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Для упрощения и стандартизации настройки системы FlexSpot ваша персонализированная конфигурация будет применяться вместе с протоколами ProcedureCard. Вы можете создать неограниченное количество конфигураций для каждой процедуры и/или клинического пользователя в отделении. Вы даже сможете изменять размер и расположение элементов на экране вовремя работы для экономии времени.
Дополнительная система FlexSpot
Дополнительная система FlexSpot

Дополнительная система FlexSpot

Дополнительную систему FlexSpot можно установить в пультовой или операционной, чтобы получить дополнительное место для работы со всеми доступными приложениями. При этом один человек сможет наблюдать за выполнением процедуры, а другой — регистрировать данные или составлять отчеты, что обеспечивает высокую эффективность работы.

Дополнительная система FlexSpot

Дополнительная система FlexSpot
Дополнительную систему FlexSpot можно установить в пультовой или операционной, чтобы получить дополнительное место для работы со всеми доступными приложениями. При этом один человек сможет наблюдать за выполнением процедуры, а другой — регистрировать данные или составлять отчеты, что обеспечивает высокую эффективность работы.

Дополнительная система FlexSpot

Дополнительную систему FlexSpot можно установить в пультовой или операционной, чтобы получить дополнительное место для работы со всеми доступными приложениями. При этом один человек сможет наблюдать за выполнением процедуры, а другой — регистрировать данные или составлять отчеты, что обеспечивает высокую эффективность работы.
Click here for more information
Дополнительная система FlexSpot
Дополнительная система FlexSpot

Дополнительная система FlexSpot

Дополнительную систему FlexSpot можно установить в пультовой или операционной, чтобы получить дополнительное место для работы со всеми доступными приложениями. При этом один человек сможет наблюдать за выполнением процедуры, а другой — регистрировать данные или составлять отчеты, что обеспечивает высокую эффективность работы.
Оптимизация пультовой комнаты
Оптимизация пультовой комнаты

Оптимизация пультовой комнаты

Интеграция всех необходимых приложений на одном рабочем месте позволяет обеспечить удобство при работе в пультовой комнате. Это может оказать положительное влияние на рабочую зону, которая используется несколькими разными людьми во время работы с конкретным пациентом или в ходе смены.

Оптимизация пультовой комнаты

Оптимизация пультовой комнаты
Интеграция всех необходимых приложений на одном рабочем месте позволяет обеспечить удобство при работе в пультовой комнате. Это может оказать положительное влияние на рабочую зону, которая используется несколькими разными людьми во время работы с конкретным пациентом или в ходе смены.

Оптимизация пультовой комнаты

Интеграция всех необходимых приложений на одном рабочем месте позволяет обеспечить удобство при работе в пультовой комнате. Это может оказать положительное влияние на рабочую зону, которая используется несколькими разными людьми во время работы с конкретным пациентом или в ходе смены.
Click here for more information
Оптимизация пультовой комнаты
Оптимизация пультовой комнаты

Оптимизация пультовой комнаты

Интеграция всех необходимых приложений на одном рабочем месте позволяет обеспечить удобство при работе в пультовой комнате. Это может оказать положительное влияние на рабочую зону, которая используется несколькими разными людьми во время работы с конкретным пациентом или в ходе смены.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, с принадлежностями
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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