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FlexSpot Интегрированное рабочее место в пультовой комнате, ориентированное на пользователя

FlexSpot

Интегрированное рабочее место в пультовой комнате, ориентированное на пользователя

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По мере добавления новых приложений растет потребность в максимальной оптимизации работы. FlexSpot обеспечивает удобный доступ ко всем приложениям на одном компактном настраиваемом рабочем месте, значительно уменьшая количество устройств и упрощая работу. Для сокращения времени между исследованиями специалисты могут выполнять различные задачи, не прерывая друг друга.

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Особенности
Равномерность и эффективность
Беспрепятственный доступ ко всем приложениям

Беспрепятственный доступ ко всем приложениям

При наличии возможности просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате можно обеспечить более равномерный процесс работы. Наша интегрированная система FlexSpot оснащена одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Она позволяет управлять несколькими внешними источниками, настраивать конфигурации экрана в кабинете для исследований и пультовой комнате и открывать все доступные приложения.
Экономия времени и гибкость
Обеспечение эффективной работы в группе

Обеспечение эффективной работы в группе

Система FlexSpot разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Интуитивно понятные процедуры
Подсвечиваемые значки улучшают визуализацию

Подсвечиваемые значки улучшают визуализацию

Интерфейс пользователя FlexSpot со специальным черным фоном облегчает просмотр необходимой информации. Подсвечиваемые значки на элементах управления помогают ориентироваться и исключают вероятность совершения ошибки. Для всех элементов управления Azurion предусмотрен один и тот же стандартизованный интерфейс пользователя, который сокращает время обучения и облегчает переход медицинского персонала из одной интервенционной лаборатории в другую.
Облегчение настройки и работы
Стандартизация настроек с помощью протоколов ProcedureCard

Стандартизация настроек с помощью протоколов ProcedureCard

Для упрощения и стандартизации настройки системы FlexSpot соответствующая вашим индивидуальным потребностям конфигурация будет применяться вместе с протоколами ProcedureCard. В вашем отделении может быть создано неограниченное количество конфигураций для каждой процедуры и/или клинического пользователя. Возможно даже изменение расположения и размеров изображений на экране в процессе работы для экономии времени при переключении между источниками.
Дополнительная система FlexSpot
Использование в кабинете для исследований или пультовой комнате

Использование в кабинете для исследований или пультовой комнате

Дополнительная система FlexSpot может быть установлена в пультовой комнате или кабинете для исследований, обеспечивая наличие дополнительного рабочего места для просмотра и управления приложениями. Это позволяет, например, одному человеку наблюдать за выполнением процедуры, в то время как другой человек регистрирует данные или составляет отчеты, что обеспечивает высокую эффективность работы.
Порядок в пультовой комнате
Порядок в пультовой комнате

Порядок в пультовой комнате

Система FlexSpot позволяет создать эффективную рабочую среду, исключая необходимость размещения в ней дополнительных устройств.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, с принадлежностями
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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