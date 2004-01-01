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Если в интервенционной лаборатории выполняется целый ряд исследований, эффективное управление приложениями помогает улучшить работу в группе и медицинское обслуживание. С FlexVision Pro работу можно оптимизировать, интуитивно управляя доступными приложениями у стола с помощью мыши. Это повышает эффективность и позволяет реже покидать стерильное поле во время исследований.
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Доступ к нескольким внешним источникам
Доступ к нескольким внешним источникам
Доступ к нескольким внешним источникам
Доступ к нескольким внешним источникам
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе
Широкоформатный полноцветный ЖК-дисплей
Широкоформатный полноцветный ЖК-дисплей
Широкоформатный полноцветный ЖК-дисплей
Широкоформатный полноцветный ЖК-дисплей
Увеличение мелких деталей с помощью SuperZoom
Увеличение мелких деталей с помощью SuperZoom
Увеличение мелких деталей с помощью SuperZoom
Стандартизация настроек с помощью протоколов ProcedureCard
Стандартизация настроек с помощью протоколов ProcedureCard
Стандартизация настроек с помощью протоколов ProcedureCard
Переключаемое управление и общий указатель
Переключаемое управление и общий указатель
Переключаемое управление и общий указатель
Доступ к нескольким внешним источникам
Доступ к нескольким внешним источникам
Доступ к нескольким внешним источникам
Доступ к нескольким внешним источникам
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе
Широкоформатный полноцветный ЖК-дисплей
Широкоформатный полноцветный ЖК-дисплей
Широкоформатный полноцветный ЖК-дисплей
Широкоформатный полноцветный ЖК-дисплей
Увеличение мелких деталей с помощью SuperZoom
Увеличение мелких деталей с помощью SuperZoom
Увеличение мелких деталей с помощью SuperZoom
Стандартизация настроек с помощью протоколов ProcedureCard
Стандартизация настроек с помощью протоколов ProcedureCard
Стандартизация настроек с помощью протоколов ProcedureCard
Переключаемое управление и общий указатель
Переключаемое управление и общий указатель
Переключаемое управление и общий указатель
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В ходе неврологических интервенционных процедур основной целью является получение четких изображений при поддержании соответствующего уровня безопасности. Решение Philips Neuro Suite в сочетании с рентгеновской системой Azurion 7 нового поколения с детекторами (20 и 15 дюймов) предназначено для повышения качества выполняемой терапии и поддержки эффективного контроля в ходе рабочего процесса.
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Откройте для себя новые возможности малоинвазивных исследований сердца и сосудов с серией Azurion 7 с 12-дюймовым детектором. Эта усовершенствованная ангиографическая система нового поколения помогает оказывать пациентам качественную медицинскую помощь и повышает эффективность выполняемых процедур благодаря инновационным решениям в организации рабочего процесса.
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Откройте новые возможности для применения в интервенционной кардиологии, кардиологических исследованиях детей либо электрофизиологии благодаря двухпроекционной системе Azurion серии 7, оснащенной двумя детекторами (12 дюймов каждый). Данная платформа является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи.
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Выполните серию интервенционных процедур на сердце и сосудах с исключительной точностью и простотой благодаря двухпроекционной системе Azurion 7 с двумя детекторами диагональю 20 и 12 дюймов соответственно. Данная система является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи.
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