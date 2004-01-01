Обеспечение эффективной работы в группе

Система FlexVision Pro разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия в системе FlexVision Pro или на других рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.