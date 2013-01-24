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Катушка dStream для головы, шеи и позвоночника Катушка для МРТ

Катушка dStream для головы, шеи и позвоночника

Катушка для МРТ

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Интегрированная катушка для визуализации головного мозга, позвоночника и общих задач неврологической и нейро-сосудистой визуализации. В состав входит катушка для головы и шеи в сочетании с задней катушкой, интегрированной в стол, и основанием. Высокое отношение сигнал/шум благодаря элементу для визуализации шеи. Быстрая и удобная укладка пациента с бескабельным подключением верхней части катушки. На системах с широким туннелем катушку для головы можно наклонять, что расширяет возможности позиционирования и повышает комфорт пациента.

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Final CEE consent

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

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