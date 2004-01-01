Новый уровень удобства с автоматическим совмещением

В основе устройства лежит наша самая мощная архитектура, которая затрагивает все аспекты получения и обработки ультразвуковых сигналов, позволяя совершенствовать методы ультразвуковых исследований: автоматическая регистрация Auto Registration позволяет Fusion and Navigation обеспечивать успешное объединение объемов по данным КТ или МРТ с данным УЗИ менее чем за одну минуту для эффективного определения характеристик поражений. Регистрация изображений, полученных двумя методами визуализации, обычными способами может быть трудоемкой и технически сложной, часто занимая до 10 минут для достижения успешного объединения. Автоматическое объединение менее чем за одну минуту дает больше времени, чтобы сосредоточиться на предстоящей процедуре, и сокращает время на обеспечение точного объединения.