Philips Fusion and Navigation с полностью интегрированными средствами объединения текущего ультразвукового изображения с изображениями КТ, МРТ и ПЭТ позволяют повысить надежность диагностики даже в сложных для диагностирования случаях.
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Новый уровень удобства с автоматическим совмещением
Новый уровень удобства с автоматическим совмещением
В основе устройства лежит наша самая мощная архитектура, которая затрагивает все аспекты получения и обработки ультразвуковых сигналов, позволяя совершенствовать методы ультразвуковых исследований: автоматическая регистрация Auto Registration позволяет Fusion and Navigation обеспечивать успешное объединение объемов по данным КТ или МРТ с данным УЗИ менее чем за одну минуту для эффективного определения характеристик поражений. Регистрация изображений, полученных двумя методами визуализации, обычными способами может быть трудоемкой и технически сложной, часто занимая до 10 минут для достижения успешного объединения. Автоматическое объединение менее чем за одну минуту дает больше времени, чтобы сосредоточиться на предстоящей процедуре, и сокращает время на обеспечение точного объединения.
Новый уровень удобства с автоматическим совмещением
В основе устройства лежит наша самая мощная архитектура, которая затрагивает все аспекты получения и обработки ультразвуковых сигналов, позволяя совершенствовать методы ультразвуковых исследований: автоматическая регистрация Auto Registration позволяет Fusion and Navigation обеспечивать успешное объединение объемов по данным КТ или МРТ с данным УЗИ менее чем за одну минуту для эффективного определения характеристик поражений. Регистрация изображений, полученных двумя методами визуализации, обычными способами может быть трудоемкой и технически сложной, часто занимая до 10 минут для достижения успешного объединения. Автоматическое объединение менее чем за одну минуту дает больше времени, чтобы сосредоточиться на предстоящей процедуре, и сокращает время на обеспечение точного объединения.
Новый уровень удобства с автоматическим совмещением
В основе устройства лежит наша самая мощная архитектура, которая затрагивает все аспекты получения и обработки ультразвуковых сигналов, позволяя совершенствовать методы ультразвуковых исследований: автоматическая регистрация Auto Registration позволяет Fusion and Navigation обеспечивать успешное объединение объемов по данным КТ или МРТ с данным УЗИ менее чем за одну минуту для эффективного определения характеристик поражений. Регистрация изображений, полученных двумя методами визуализации, обычными способами может быть трудоемкой и технически сложной, часто занимая до 10 минут для достижения успешного объединения. Автоматическое объединение менее чем за одну минуту дает больше времени, чтобы сосредоточиться на предстоящей процедуре, и сокращает время на обеспечение точного объединения.
Новый уровень удобства с автоматическим совмещением
Новый уровень удобства с автоматическим совмещением
В основе устройства лежит наша самая мощная архитектура, которая затрагивает все аспекты получения и обработки ультразвуковых сигналов, позволяя совершенствовать методы ультразвуковых исследований: автоматическая регистрация Auto Registration позволяет Fusion and Navigation обеспечивать успешное объединение объемов по данным КТ или МРТ с данным УЗИ менее чем за одну минуту для эффективного определения характеристик поражений. Регистрация изображений, полученных двумя методами визуализации, обычными способами может быть трудоемкой и технически сложной, часто занимая до 10 минут для достижения успешного объединения. Автоматическое объединение менее чем за одну минуту дает больше времени, чтобы сосредоточиться на предстоящей процедуре, и сокращает время на обеспечение точного объединения.
Нарисуйте 3D-контур, чтобы визуализировать цель
Нарисуйте 3D-контур, чтобы визуализировать цель
Tumor contour — это полуавтоматический инструмент, который помогает очертить 3D-контур вокруг интересующей структуры. Врач может легко планировать и нацелиться на поражение во время интервенционной процедуры, а также улучшить навигацию во время вмешательства даже в сложных случаях, когда очаг не визуализируется ультразвуком. Поражение может быть визуализировано в 3D или 2D с помощью дополнительного метода и наложено на УЗИ- или КТ-изображение в реальном времени, что помогает визуализировать местоположение поражения относительно окружающих жизненно важных структур.
Нарисуйте 3D-контур, чтобы визуализировать цель
Tumor contour — это полуавтоматический инструмент, который помогает очертить 3D-контур вокруг интересующей структуры. Врач может легко планировать и нацелиться на поражение во время интервенционной процедуры, а также улучшить навигацию во время вмешательства даже в сложных случаях, когда очаг не визуализируется ультразвуком. Поражение может быть визуализировано в 3D или 2D с помощью дополнительного метода и наложено на УЗИ- или КТ-изображение в реальном времени, что помогает визуализировать местоположение поражения относительно окружающих жизненно важных структур.
Нарисуйте 3D-контур, чтобы визуализировать цель
Tumor contour — это полуавтоматический инструмент, который помогает очертить 3D-контур вокруг интересующей структуры. Врач может легко планировать и нацелиться на поражение во время интервенционной процедуры, а также улучшить навигацию во время вмешательства даже в сложных случаях, когда очаг не визуализируется ультразвуком. Поражение может быть визуализировано в 3D или 2D с помощью дополнительного метода и наложено на УЗИ- или КТ-изображение в реальном времени, что помогает визуализировать местоположение поражения относительно окружающих жизненно важных структур.
Tumor contour — это полуавтоматический инструмент, который помогает очертить 3D-контур вокруг интересующей структуры. Врач может легко планировать и нацелиться на поражение во время интервенционной процедуры, а также улучшить навигацию во время вмешательства даже в сложных случаях, когда очаг не визуализируется ультразвуком. Поражение может быть визуализировано в 3D или 2D с помощью дополнительного метода и наложено на УЗИ- или КТ-изображение в реальном времени, что помогает визуализировать местоположение поражения относительно окружающих жизненно важных структур.
Повысьте свою производительность при выполнении сложных инвазивных процедур
Улучшенная навигация иглы
Благодаря многоразовому адаптивному устройству для отслеживания иглы и широкому ассортименту коаксиальных инструментов с возможностью отслеживания кончика иглы функция объединения изображений и навигации предлагает широкий спектр совместимости с устройствами для биопсии и абляции в зависимости от степени сложности процедуры. Навигация иглы — это повышающий производительность инструмент при осуществлении сложных инвазивных процедур, таких как биопсия мелких сложных для визуализации пораженных участков или сложнодоступной абляции в непосредственной близости от жизненно важных структур. Проводите процедуры за меньшее время и с меньшим количеством подтверждающих исследований.
Улучшенная навигация иглы
Благодаря многоразовому адаптивному устройству для отслеживания иглы и широкому ассортименту коаксиальных инструментов с возможностью отслеживания кончика иглы функция объединения изображений и навигации предлагает широкий спектр совместимости с устройствами для биопсии и абляции в зависимости от степени сложности процедуры. Навигация иглы — это повышающий производительность инструмент при осуществлении сложных инвазивных процедур, таких как биопсия мелких сложных для визуализации пораженных участков или сложнодоступной абляции в непосредственной близости от жизненно важных структур. Проводите процедуры за меньшее время и с меньшим количеством подтверждающих исследований.
Улучшенная навигация иглы
Благодаря многоразовому адаптивному устройству для отслеживания иглы и широкому ассортименту коаксиальных инструментов с возможностью отслеживания кончика иглы функция объединения изображений и навигации предлагает широкий спектр совместимости с устройствами для биопсии и абляции в зависимости от степени сложности процедуры. Навигация иглы — это повышающий производительность инструмент при осуществлении сложных инвазивных процедур, таких как биопсия мелких сложных для визуализации пораженных участков или сложнодоступной абляции в непосредственной близости от жизненно важных структур. Проводите процедуры за меньшее время и с меньшим количеством подтверждающих исследований.
Повысьте свою производительность при выполнении сложных инвазивных процедур
Улучшенная навигация иглы
Благодаря многоразовому адаптивному устройству для отслеживания иглы и широкому ассортименту коаксиальных инструментов с возможностью отслеживания кончика иглы функция объединения изображений и навигации предлагает широкий спектр совместимости с устройствами для биопсии и абляции в зависимости от степени сложности процедуры. Навигация иглы — это повышающий производительность инструмент при осуществлении сложных инвазивных процедур, таких как биопсия мелких сложных для визуализации пораженных участков или сложнодоступной абляции в непосредственной близости от жизненно важных структур. Проводите процедуры за меньшее время и с меньшим количеством подтверждающих исследований.
Полностью интегрированное мультимодальное наложение изображений
Полностью интегрированное мультимодальное наложение изображений
Fusion and Navigation помогает сократить затраты и уменьшить продолжительность процедуры, обеспечивая мультимодальное объединение изображений в различных клинических сценариях. Быстрое и эффективное объединение КТ/МРТ/ПЭТ с УЗИ в реальном времени позволит вам принимать уверенные решения даже в сложных случаях. Fusion and Navigation также может использоваться вместе с контрастной эхографией. Комбинируя методы визуализации непосредственно в ультразвуковой системе, вы получаете доступ к передовым инструментам визуализации, позволяющим быстро принимать решения. Используйте объединение изображений при исследовании брюшной полости, предстательной железы, молочной железы или малых органов, сокращая время и зависимость от других методов визуализации.
Полностью интегрированное мультимодальное наложение изображений
Fusion and Navigation помогает сократить затраты и уменьшить продолжительность процедуры, обеспечивая мультимодальное объединение изображений в различных клинических сценариях. Быстрое и эффективное объединение КТ/МРТ/ПЭТ с УЗИ в реальном времени позволит вам принимать уверенные решения даже в сложных случаях. Fusion and Navigation также может использоваться вместе с контрастной эхографией. Комбинируя методы визуализации непосредственно в ультразвуковой системе, вы получаете доступ к передовым инструментам визуализации, позволяющим быстро принимать решения. Используйте объединение изображений при исследовании брюшной полости, предстательной железы, молочной железы или малых органов, сокращая время и зависимость от других методов визуализации.
Полностью интегрированное мультимодальное наложение изображений
Fusion and Navigation помогает сократить затраты и уменьшить продолжительность процедуры, обеспечивая мультимодальное объединение изображений в различных клинических сценариях. Быстрое и эффективное объединение КТ/МРТ/ПЭТ с УЗИ в реальном времени позволит вам принимать уверенные решения даже в сложных случаях. Fusion and Navigation также может использоваться вместе с контрастной эхографией. Комбинируя методы визуализации непосредственно в ультразвуковой системе, вы получаете доступ к передовым инструментам визуализации, позволяющим быстро принимать решения. Используйте объединение изображений при исследовании брюшной полости, предстательной железы, молочной железы или малых органов, сокращая время и зависимость от других методов визуализации.
Полностью интегрированное мультимодальное наложение изображений
Полностью интегрированное мультимодальное наложение изображений
Fusion and Navigation помогает сократить затраты и уменьшить продолжительность процедуры, обеспечивая мультимодальное объединение изображений в различных клинических сценариях. Быстрое и эффективное объединение КТ/МРТ/ПЭТ с УЗИ в реальном времени позволит вам принимать уверенные решения даже в сложных случаях. Fusion and Navigation также может использоваться вместе с контрастной эхографией. Комбинируя методы визуализации непосредственно в ультразвуковой системе, вы получаете доступ к передовым инструментам визуализации, позволяющим быстро принимать решения. Используйте объединение изображений при исследовании брюшной полости, предстательной железы, молочной железы или малых органов, сокращая время и зависимость от других методов визуализации.
Новый уровень удобства с автоматическим совмещением
Нарисуйте 3D-контур, чтобы визуализировать цель
Повысьте свою производительность при выполнении сложных инвазивных процедур
Полностью интегрированное мультимодальное наложение изображений
Новый уровень удобства с автоматическим совмещением
Новый уровень удобства с автоматическим совмещением
В основе устройства лежит наша самая мощная архитектура, которая затрагивает все аспекты получения и обработки ультразвуковых сигналов, позволяя совершенствовать методы ультразвуковых исследований: автоматическая регистрация Auto Registration позволяет Fusion and Navigation обеспечивать успешное объединение объемов по данным КТ или МРТ с данным УЗИ менее чем за одну минуту для эффективного определения характеристик поражений. Регистрация изображений, полученных двумя методами визуализации, обычными способами может быть трудоемкой и технически сложной, часто занимая до 10 минут для достижения успешного объединения. Автоматическое объединение менее чем за одну минуту дает больше времени, чтобы сосредоточиться на предстоящей процедуре, и сокращает время на обеспечение точного объединения.
Новый уровень удобства с автоматическим совмещением
В основе устройства лежит наша самая мощная архитектура, которая затрагивает все аспекты получения и обработки ультразвуковых сигналов, позволяя совершенствовать методы ультразвуковых исследований: автоматическая регистрация Auto Registration позволяет Fusion and Navigation обеспечивать успешное объединение объемов по данным КТ или МРТ с данным УЗИ менее чем за одну минуту для эффективного определения характеристик поражений. Регистрация изображений, полученных двумя методами визуализации, обычными способами может быть трудоемкой и технически сложной, часто занимая до 10 минут для достижения успешного объединения. Автоматическое объединение менее чем за одну минуту дает больше времени, чтобы сосредоточиться на предстоящей процедуре, и сокращает время на обеспечение точного объединения.
Новый уровень удобства с автоматическим совмещением
В основе устройства лежит наша самая мощная архитектура, которая затрагивает все аспекты получения и обработки ультразвуковых сигналов, позволяя совершенствовать методы ультразвуковых исследований: автоматическая регистрация Auto Registration позволяет Fusion and Navigation обеспечивать успешное объединение объемов по данным КТ или МРТ с данным УЗИ менее чем за одну минуту для эффективного определения характеристик поражений. Регистрация изображений, полученных двумя методами визуализации, обычными способами может быть трудоемкой и технически сложной, часто занимая до 10 минут для достижения успешного объединения. Автоматическое объединение менее чем за одну минуту дает больше времени, чтобы сосредоточиться на предстоящей процедуре, и сокращает время на обеспечение точного объединения.
Новый уровень удобства с автоматическим совмещением
Новый уровень удобства с автоматическим совмещением
В основе устройства лежит наша самая мощная архитектура, которая затрагивает все аспекты получения и обработки ультразвуковых сигналов, позволяя совершенствовать методы ультразвуковых исследований: автоматическая регистрация Auto Registration позволяет Fusion and Navigation обеспечивать успешное объединение объемов по данным КТ или МРТ с данным УЗИ менее чем за одну минуту для эффективного определения характеристик поражений. Регистрация изображений, полученных двумя методами визуализации, обычными способами может быть трудоемкой и технически сложной, часто занимая до 10 минут для достижения успешного объединения. Автоматическое объединение менее чем за одну минуту дает больше времени, чтобы сосредоточиться на предстоящей процедуре, и сокращает время на обеспечение точного объединения.
Нарисуйте 3D-контур, чтобы визуализировать цель
Нарисуйте 3D-контур, чтобы визуализировать цель
Tumor contour — это полуавтоматический инструмент, который помогает очертить 3D-контур вокруг интересующей структуры. Врач может легко планировать и нацелиться на поражение во время интервенционной процедуры, а также улучшить навигацию во время вмешательства даже в сложных случаях, когда очаг не визуализируется ультразвуком. Поражение может быть визуализировано в 3D или 2D с помощью дополнительного метода и наложено на УЗИ- или КТ-изображение в реальном времени, что помогает визуализировать местоположение поражения относительно окружающих жизненно важных структур.
Нарисуйте 3D-контур, чтобы визуализировать цель
Tumor contour — это полуавтоматический инструмент, который помогает очертить 3D-контур вокруг интересующей структуры. Врач может легко планировать и нацелиться на поражение во время интервенционной процедуры, а также улучшить навигацию во время вмешательства даже в сложных случаях, когда очаг не визуализируется ультразвуком. Поражение может быть визуализировано в 3D или 2D с помощью дополнительного метода и наложено на УЗИ- или КТ-изображение в реальном времени, что помогает визуализировать местоположение поражения относительно окружающих жизненно важных структур.
Нарисуйте 3D-контур, чтобы визуализировать цель
Tumor contour — это полуавтоматический инструмент, который помогает очертить 3D-контур вокруг интересующей структуры. Врач может легко планировать и нацелиться на поражение во время интервенционной процедуры, а также улучшить навигацию во время вмешательства даже в сложных случаях, когда очаг не визуализируется ультразвуком. Поражение может быть визуализировано в 3D или 2D с помощью дополнительного метода и наложено на УЗИ- или КТ-изображение в реальном времени, что помогает визуализировать местоположение поражения относительно окружающих жизненно важных структур.
Tumor contour — это полуавтоматический инструмент, который помогает очертить 3D-контур вокруг интересующей структуры. Врач может легко планировать и нацелиться на поражение во время интервенционной процедуры, а также улучшить навигацию во время вмешательства даже в сложных случаях, когда очаг не визуализируется ультразвуком. Поражение может быть визуализировано в 3D или 2D с помощью дополнительного метода и наложено на УЗИ- или КТ-изображение в реальном времени, что помогает визуализировать местоположение поражения относительно окружающих жизненно важных структур.
Повысьте свою производительность при выполнении сложных инвазивных процедур
Улучшенная навигация иглы
Благодаря многоразовому адаптивному устройству для отслеживания иглы и широкому ассортименту коаксиальных инструментов с возможностью отслеживания кончика иглы функция объединения изображений и навигации предлагает широкий спектр совместимости с устройствами для биопсии и абляции в зависимости от степени сложности процедуры. Навигация иглы — это повышающий производительность инструмент при осуществлении сложных инвазивных процедур, таких как биопсия мелких сложных для визуализации пораженных участков или сложнодоступной абляции в непосредственной близости от жизненно важных структур. Проводите процедуры за меньшее время и с меньшим количеством подтверждающих исследований.
Улучшенная навигация иглы
Благодаря многоразовому адаптивному устройству для отслеживания иглы и широкому ассортименту коаксиальных инструментов с возможностью отслеживания кончика иглы функция объединения изображений и навигации предлагает широкий спектр совместимости с устройствами для биопсии и абляции в зависимости от степени сложности процедуры. Навигация иглы — это повышающий производительность инструмент при осуществлении сложных инвазивных процедур, таких как биопсия мелких сложных для визуализации пораженных участков или сложнодоступной абляции в непосредственной близости от жизненно важных структур. Проводите процедуры за меньшее время и с меньшим количеством подтверждающих исследований.
Улучшенная навигация иглы
Благодаря многоразовому адаптивному устройству для отслеживания иглы и широкому ассортименту коаксиальных инструментов с возможностью отслеживания кончика иглы функция объединения изображений и навигации предлагает широкий спектр совместимости с устройствами для биопсии и абляции в зависимости от степени сложности процедуры. Навигация иглы — это повышающий производительность инструмент при осуществлении сложных инвазивных процедур, таких как биопсия мелких сложных для визуализации пораженных участков или сложнодоступной абляции в непосредственной близости от жизненно важных структур. Проводите процедуры за меньшее время и с меньшим количеством подтверждающих исследований.
Повысьте свою производительность при выполнении сложных инвазивных процедур
Улучшенная навигация иглы
Благодаря многоразовому адаптивному устройству для отслеживания иглы и широкому ассортименту коаксиальных инструментов с возможностью отслеживания кончика иглы функция объединения изображений и навигации предлагает широкий спектр совместимости с устройствами для биопсии и абляции в зависимости от степени сложности процедуры. Навигация иглы — это повышающий производительность инструмент при осуществлении сложных инвазивных процедур, таких как биопсия мелких сложных для визуализации пораженных участков или сложнодоступной абляции в непосредственной близости от жизненно важных структур. Проводите процедуры за меньшее время и с меньшим количеством подтверждающих исследований.
Полностью интегрированное мультимодальное наложение изображений
Полностью интегрированное мультимодальное наложение изображений
Fusion and Navigation помогает сократить затраты и уменьшить продолжительность процедуры, обеспечивая мультимодальное объединение изображений в различных клинических сценариях. Быстрое и эффективное объединение КТ/МРТ/ПЭТ с УЗИ в реальном времени позволит вам принимать уверенные решения даже в сложных случаях. Fusion and Navigation также может использоваться вместе с контрастной эхографией. Комбинируя методы визуализации непосредственно в ультразвуковой системе, вы получаете доступ к передовым инструментам визуализации, позволяющим быстро принимать решения. Используйте объединение изображений при исследовании брюшной полости, предстательной железы, молочной железы или малых органов, сокращая время и зависимость от других методов визуализации.
Полностью интегрированное мультимодальное наложение изображений
Fusion and Navigation помогает сократить затраты и уменьшить продолжительность процедуры, обеспечивая мультимодальное объединение изображений в различных клинических сценариях. Быстрое и эффективное объединение КТ/МРТ/ПЭТ с УЗИ в реальном времени позволит вам принимать уверенные решения даже в сложных случаях. Fusion and Navigation также может использоваться вместе с контрастной эхографией. Комбинируя методы визуализации непосредственно в ультразвуковой системе, вы получаете доступ к передовым инструментам визуализации, позволяющим быстро принимать решения. Используйте объединение изображений при исследовании брюшной полости, предстательной железы, молочной железы или малых органов, сокращая время и зависимость от других методов визуализации.
Полностью интегрированное мультимодальное наложение изображений
Fusion and Navigation помогает сократить затраты и уменьшить продолжительность процедуры, обеспечивая мультимодальное объединение изображений в различных клинических сценариях. Быстрое и эффективное объединение КТ/МРТ/ПЭТ с УЗИ в реальном времени позволит вам принимать уверенные решения даже в сложных случаях. Fusion and Navigation также может использоваться вместе с контрастной эхографией. Комбинируя методы визуализации непосредственно в ультразвуковой системе, вы получаете доступ к передовым инструментам визуализации, позволяющим быстро принимать решения. Используйте объединение изображений при исследовании брюшной полости, предстательной железы, молочной железы или малых органов, сокращая время и зависимость от других методов визуализации.
Полностью интегрированное мультимодальное наложение изображений
Полностью интегрированное мультимодальное наложение изображений
Fusion and Navigation помогает сократить затраты и уменьшить продолжительность процедуры, обеспечивая мультимодальное объединение изображений в различных клинических сценариях. Быстрое и эффективное объединение КТ/МРТ/ПЭТ с УЗИ в реальном времени позволит вам принимать уверенные решения даже в сложных случаях. Fusion and Navigation также может использоваться вместе с контрастной эхографией. Комбинируя методы визуализации непосредственно в ультразвуковой системе, вы получаете доступ к передовым инструментам визуализации, позволяющим быстро принимать решения. Используйте объединение изображений при исследовании брюшной полости, предстательной железы, молочной железы или малых органов, сокращая время и зависимость от других методов визуализации.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4936 Система объединения изображений и оперативной навигации PercuNav для ультразвуковых систем серии EPIQ, с принадлежностями
Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.