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EchoNavigator Совмещение рентгеновского и ультразвукового изображений в режиме реального времени

EchoNavigator

Совмещение рентгеновского и ультразвукового изображений в режиме реального времени

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Технология SmartFusion — это увеличение объема информации и повышение надежности при диагностике и лечении. Интервенционная программа EchoNavigator в реальном времени автоматически объединяет текущее трехмерное изображение от чреспищеводного ультразвукового датчика и рентгеноскопическое изображение, что способствует более быстрой и понятной навигации инструментов и приспособлений в трехмерном пространстве, а также снижению расхода контрастного вещества

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