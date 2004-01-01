Azurion Hybrid OR предоставляет возможность для проведения новых процедур при выполнении широкого спектра открытых и минимально инвазивных вмешательств. Это технологическое решение открывает перед специалистами широкие возможности, обеспечивает высокую эффективность и простоту использования. Работайте с комфортом благодаря внедрению новейших рекомендаций по 2D- и 3D-визуализации, строгих мер соблюдения стерильности и управления дозовой нагрузкой. Решения Azurion Hybrid OR позволяют вашему учреждению использовать передовые разработки, помогая вам снизить стоимость лечения.
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Превосходное качество визуализации и оптимизация процесса
Превосходное качество визуализации и оптимизация процесса
Система Azurion 7 улучшает клинический рабочий процесс за счет внедрения новейших рекомендаций по 2D- и 3D-визуализации в режиме реального времени. Технология, предполагающая наличие нескольких рабочих мест позволяет специалистам выполнять все виды работ, не мешая друг другу. Благодаря широким возможностям системы, приложения можно использовать прямо у стола или из других частей операционной или пультовой. Наши клиенты отмечают повышение эффективности работы рентгеноперационной, а также сокращение времени проведения процедур на 17%[1].
Превосходное качество визуализации и оптимизация процесса
Система Azurion 7 улучшает клинический рабочий процесс за счет внедрения новейших рекомендаций по 2D- и 3D-визуализации в режиме реального времени. Технология, предполагающая наличие нескольких рабочих мест позволяет специалистам выполнять все виды работ, не мешая друг другу. Благодаря широким возможностям системы, приложения можно использовать прямо у стола или из других частей операционной или пультовой. Наши клиенты отмечают повышение эффективности работы рентгеноперационной, а также сокращение времени проведения процедур на 17%[1].
Превосходное качество визуализации и оптимизация процесса
Система Azurion 7 улучшает клинический рабочий процесс за счет внедрения новейших рекомендаций по 2D- и 3D-визуализации в режиме реального времени. Технология, предполагающая наличие нескольких рабочих мест позволяет специалистам выполнять все виды работ, не мешая друг другу. Благодаря широким возможностям системы, приложения можно использовать прямо у стола или из других частей операционной или пультовой. Наши клиенты отмечают повышение эффективности работы рентгеноперационной, а также сокращение времени проведения процедур на 17%[1].
Превосходное качество визуализации и оптимизация процесса
Превосходное качество визуализации и оптимизация процесса
Система Azurion 7 улучшает клинический рабочий процесс за счет внедрения новейших рекомендаций по 2D- и 3D-визуализации в режиме реального времени. Технология, предполагающая наличие нескольких рабочих мест позволяет специалистам выполнять все виды работ, не мешая друг другу. Благодаря широким возможностям системы, приложения можно использовать прямо у стола или из других частей операционной или пультовой. Наши клиенты отмечают повышение эффективности работы рентгеноперационной, а также сокращение времени проведения процедур на 17%[1].
Полная свобода позиционирования и удобство использования
Полная свобода позиционирования и удобство использования
FlexArm освобождает пространство для свободного размещения медицинского персонала и обеспечивает полный охват тела пациента с симметричным доступом с обеих сторон стола. Дугу ангиографа можно свободно перемещать при выполнении различных процедур или полностью убрать от стола. FlexArm получила 92 балла [2] из 100 (что является исключительным случаем) по шкале удобства использования системы (SUS). Эта шкала является научно подтвержденной независимой шкалой, по которой технологические системы в среднем получают 68 баллов.
Полная свобода позиционирования и удобство использования
FlexArm освобождает пространство для свободного размещения медицинского персонала и обеспечивает полный охват тела пациента с симметричным доступом с обеих сторон стола. Дугу ангиографа можно свободно перемещать при выполнении различных процедур или полностью убрать от стола. FlexArm получила 92 балла [2] из 100 (что является исключительным случаем) по шкале удобства использования системы (SUS). Эта шкала является научно подтвержденной независимой шкалой, по которой технологические системы в среднем получают 68 баллов.
Полная свобода позиционирования и удобство использования
FlexArm освобождает пространство для свободного размещения медицинского персонала и обеспечивает полный охват тела пациента с симметричным доступом с обеих сторон стола. Дугу ангиографа можно свободно перемещать при выполнении различных процедур или полностью убрать от стола. FlexArm получила 92 балла [2] из 100 (что является исключительным случаем) по шкале удобства использования системы (SUS). Эта шкала является научно подтвержденной независимой шкалой, по которой технологические системы в среднем получают 68 баллов.
Полная свобода позиционирования и удобство использования
Полная свобода позиционирования и удобство использования
FlexArm освобождает пространство для свободного размещения медицинского персонала и обеспечивает полный охват тела пациента с симметричным доступом с обеих сторон стола. Дугу ангиографа можно свободно перемещать при выполнении различных процедур или полностью убрать от стола. FlexArm получила 92 балла [2] из 100 (что является исключительным случаем) по шкале удобства использования системы (SUS). Эта шкала является научно подтвержденной независимой шкалой, по которой технологические системы в среднем получают 68 баллов.
Переключитесь на формат, который вам необходим
Переключитесь на формат, который вам необходим
Будучи частью вашей гибридной операционной Azurion, наши клинические решения предлагают широкие возможности для проведения хирургических вмешательств на сосудах, сердце, позвоночнике, легких, а также нейрохирургических, ортопедических вмешательств или вмешательств вследствие травмы. Специальные интервенционные инструменты и современные устройства облегчают проведение каждого этапа вашей процедуры, когда вы принимаете решение, направляете, лечите и подтверждаете результаты лечения. Инструмент ProcedureCard предназначен для упрощения и стандартизации настройки системы при любых типах вмешательств, от рутинных до смешанных и сложных процедур.
Переключитесь на формат, который вам необходим
Будучи частью вашей гибридной операционной Azurion, наши клинические решения предлагают широкие возможности для проведения хирургических вмешательств на сосудах, сердце, позвоночнике, легких, а также нейрохирургических, ортопедических вмешательств или вмешательств вследствие травмы. Специальные интервенционные инструменты и современные устройства облегчают проведение каждого этапа вашей процедуры, когда вы принимаете решение, направляете, лечите и подтверждаете результаты лечения. Инструмент ProcedureCard предназначен для упрощения и стандартизации настройки системы при любых типах вмешательств, от рутинных до смешанных и сложных процедур.
Переключитесь на формат, который вам необходим
Будучи частью вашей гибридной операционной Azurion, наши клинические решения предлагают широкие возможности для проведения хирургических вмешательств на сосудах, сердце, позвоночнике, легких, а также нейрохирургических, ортопедических вмешательств или вмешательств вследствие травмы. Специальные интервенционные инструменты и современные устройства облегчают проведение каждого этапа вашей процедуры, когда вы принимаете решение, направляете, лечите и подтверждаете результаты лечения. Инструмент ProcedureCard предназначен для упрощения и стандартизации настройки системы при любых типах вмешательств, от рутинных до смешанных и сложных процедур.
Будучи частью вашей гибридной операционной Azurion, наши клинические решения предлагают широкие возможности для проведения хирургических вмешательств на сосудах, сердце, позвоночнике, легких, а также нейрохирургических, ортопедических вмешательств или вмешательств вследствие травмы. Специальные интервенционные инструменты и современные устройства облегчают проведение каждого этапа вашей процедуры, когда вы принимаете решение, направляете, лечите и подтверждаете результаты лечения. Инструмент ProcedureCard предназначен для упрощения и стандартизации настройки системы при любых типах вмешательств, от рутинных до смешанных и сложных процедур.
Эффективное управление дозой рентгеновского излучения
Эффективное управление дозой рентгеновского излучения
Система Azurion включает инструмент DoseWise, полный набор инструментов и технологических решений для управления дозовой нагрузкой. Технология ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию при низких дозах рентгеновского излучения для пациентов любой комплекции. Кроме того, семейство решений DoseAware обеспечивает немедленное предоставление информации о дозе облучения, чтобы врачи и сотрудники могли контролировать уровень облучения в процессе работы.
Эффективное управление дозой рентгеновского излучения
Система Azurion включает инструмент DoseWise, полный набор инструментов и технологических решений для управления дозовой нагрузкой. Технология ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию при низких дозах рентгеновского излучения для пациентов любой комплекции. Кроме того, семейство решений DoseAware обеспечивает немедленное предоставление информации о дозе облучения, чтобы врачи и сотрудники могли контролировать уровень облучения в процессе работы.
Эффективное управление дозой рентгеновского излучения
Система Azurion включает инструмент DoseWise, полный набор инструментов и технологических решений для управления дозовой нагрузкой. Технология ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию при низких дозах рентгеновского излучения для пациентов любой комплекции. Кроме того, семейство решений DoseAware обеспечивает немедленное предоставление информации о дозе облучения, чтобы врачи и сотрудники могли контролировать уровень облучения в процессе работы.
Эффективное управление дозой рентгеновского излучения
Эффективное управление дозой рентгеновского излучения
Система Azurion включает инструмент DoseWise, полный набор инструментов и технологических решений для управления дозовой нагрузкой. Технология ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию при низких дозах рентгеновского излучения для пациентов любой комплекции. Кроме того, семейство решений DoseAware обеспечивает немедленное предоставление информации о дозе облучения, чтобы врачи и сотрудники могли контролировать уровень облучения в процессе работы.
Поддержка выполнения санитарных требований
Поддержка выполнения санитарных требований
Наши системы помогают вам поддерживать стерильность операционной. Ламинарные потоки обеспечивают соответствие самым строгим стандартам чистоты воздуха с учетом расположения на потолке[4]. Система Azurion позволяет уменьшить количество перемещений[3] С-дуги, а также самих сотрудников, что является важным фактором поддержания стерильных условий. Даже в присутствии сотрудников и при наличии оборудования в помещении качество воздуха в операционной остается в пределах пороговых значений микробиологического загрязнения[4].
Поддержка выполнения санитарных требований
Наши системы помогают вам поддерживать стерильность операционной. Ламинарные потоки обеспечивают соответствие самым строгим стандартам чистоты воздуха с учетом расположения на потолке[4]. Система Azurion позволяет уменьшить количество перемещений[3] С-дуги, а также самих сотрудников, что является важным фактором поддержания стерильных условий. Даже в присутствии сотрудников и при наличии оборудования в помещении качество воздуха в операционной остается в пределах пороговых значений микробиологического загрязнения[4].
Поддержка выполнения санитарных требований
Наши системы помогают вам поддерживать стерильность операционной. Ламинарные потоки обеспечивают соответствие самым строгим стандартам чистоты воздуха с учетом расположения на потолке[4]. Система Azurion позволяет уменьшить количество перемещений[3] С-дуги, а также самих сотрудников, что является важным фактором поддержания стерильных условий. Даже в присутствии сотрудников и при наличии оборудования в помещении качество воздуха в операционной остается в пределах пороговых значений микробиологического загрязнения[4].
Наши системы помогают вам поддерживать стерильность операционной. Ламинарные потоки обеспечивают соответствие самым строгим стандартам чистоты воздуха с учетом расположения на потолке[4]. Система Azurion позволяет уменьшить количество перемещений[3] С-дуги, а также самих сотрудников, что является важным фактором поддержания стерильных условий. Даже в присутствии сотрудников и при наличии оборудования в помещении качество воздуха в операционной остается в пределах пороговых значений микробиологического загрязнения[4].
Полная интеграция в операционную
Полная интеграция в операционную
Операционные системы, интервенционные устройства и клинические инструменты компании Philips представляют собой комплексное решение, которое вам необходимо. Наши продукты также совместимы с продуктами наших основных партнеров в сфере разработки операционных: Getinge, Hillrom, NewCompliance, Mavig, Steris, Skytron и Stryker. По возможности мы внедряем использование уже имеющихся у вас инструментов, чтобы позволить вам достичь высоких клинических результатов и экономической выгоды.
Полная интеграция в операционную
Операционные системы, интервенционные устройства и клинические инструменты компании Philips представляют собой комплексное решение, которое вам необходимо. Наши продукты также совместимы с продуктами наших основных партнеров в сфере разработки операционных: Getinge, Hillrom, NewCompliance, Mavig, Steris, Skytron и Stryker. По возможности мы внедряем использование уже имеющихся у вас инструментов, чтобы позволить вам достичь высоких клинических результатов и экономической выгоды.
Полная интеграция в операционную
Операционные системы, интервенционные устройства и клинические инструменты компании Philips представляют собой комплексное решение, которое вам необходимо. Наши продукты также совместимы с продуктами наших основных партнеров в сфере разработки операционных: Getinge, Hillrom, NewCompliance, Mavig, Steris, Skytron и Stryker. По возможности мы внедряем использование уже имеющихся у вас инструментов, чтобы позволить вам достичь высоких клинических результатов и экономической выгоды.
Операционные системы, интервенционные устройства и клинические инструменты компании Philips представляют собой комплексное решение, которое вам необходимо. Наши продукты также совместимы с продуктами наших основных партнеров в сфере разработки операционных: Getinge, Hillrom, NewCompliance, Mavig, Steris, Skytron и Stryker. По возможности мы внедряем использование уже имеющихся у вас инструментов, чтобы позволить вам достичь высоких клинических результатов и экономической выгоды.
Превосходное качество визуализации и оптимизация процесса
Полная свобода позиционирования и удобство использования
Переключитесь на формат, который вам необходим
Эффективное управление дозой рентгеновского излучения
Превосходное качество визуализации и оптимизация процесса
Превосходное качество визуализации и оптимизация процесса
Система Azurion 7 улучшает клинический рабочий процесс за счет внедрения новейших рекомендаций по 2D- и 3D-визуализации в режиме реального времени. Технология, предполагающая наличие нескольких рабочих мест позволяет специалистам выполнять все виды работ, не мешая друг другу. Благодаря широким возможностям системы, приложения можно использовать прямо у стола или из других частей операционной или пультовой. Наши клиенты отмечают повышение эффективности работы рентгеноперационной, а также сокращение времени проведения процедур на 17%[1].
Превосходное качество визуализации и оптимизация процесса
Система Azurion 7 улучшает клинический рабочий процесс за счет внедрения новейших рекомендаций по 2D- и 3D-визуализации в режиме реального времени. Технология, предполагающая наличие нескольких рабочих мест позволяет специалистам выполнять все виды работ, не мешая друг другу. Благодаря широким возможностям системы, приложения можно использовать прямо у стола или из других частей операционной или пультовой. Наши клиенты отмечают повышение эффективности работы рентгеноперационной, а также сокращение времени проведения процедур на 17%[1].
Превосходное качество визуализации и оптимизация процесса
Система Azurion 7 улучшает клинический рабочий процесс за счет внедрения новейших рекомендаций по 2D- и 3D-визуализации в режиме реального времени. Технология, предполагающая наличие нескольких рабочих мест позволяет специалистам выполнять все виды работ, не мешая друг другу. Благодаря широким возможностям системы, приложения можно использовать прямо у стола или из других частей операционной или пультовой. Наши клиенты отмечают повышение эффективности работы рентгеноперационной, а также сокращение времени проведения процедур на 17%[1].
Превосходное качество визуализации и оптимизация процесса
Превосходное качество визуализации и оптимизация процесса
Система Azurion 7 улучшает клинический рабочий процесс за счет внедрения новейших рекомендаций по 2D- и 3D-визуализации в режиме реального времени. Технология, предполагающая наличие нескольких рабочих мест позволяет специалистам выполнять все виды работ, не мешая друг другу. Благодаря широким возможностям системы, приложения можно использовать прямо у стола или из других частей операционной или пультовой. Наши клиенты отмечают повышение эффективности работы рентгеноперационной, а также сокращение времени проведения процедур на 17%[1].
Полная свобода позиционирования и удобство использования
Полная свобода позиционирования и удобство использования
FlexArm освобождает пространство для свободного размещения медицинского персонала и обеспечивает полный охват тела пациента с симметричным доступом с обеих сторон стола. Дугу ангиографа можно свободно перемещать при выполнении различных процедур или полностью убрать от стола. FlexArm получила 92 балла [2] из 100 (что является исключительным случаем) по шкале удобства использования системы (SUS). Эта шкала является научно подтвержденной независимой шкалой, по которой технологические системы в среднем получают 68 баллов.
Полная свобода позиционирования и удобство использования
FlexArm освобождает пространство для свободного размещения медицинского персонала и обеспечивает полный охват тела пациента с симметричным доступом с обеих сторон стола. Дугу ангиографа можно свободно перемещать при выполнении различных процедур или полностью убрать от стола. FlexArm получила 92 балла [2] из 100 (что является исключительным случаем) по шкале удобства использования системы (SUS). Эта шкала является научно подтвержденной независимой шкалой, по которой технологические системы в среднем получают 68 баллов.
Полная свобода позиционирования и удобство использования
FlexArm освобождает пространство для свободного размещения медицинского персонала и обеспечивает полный охват тела пациента с симметричным доступом с обеих сторон стола. Дугу ангиографа можно свободно перемещать при выполнении различных процедур или полностью убрать от стола. FlexArm получила 92 балла [2] из 100 (что является исключительным случаем) по шкале удобства использования системы (SUS). Эта шкала является научно подтвержденной независимой шкалой, по которой технологические системы в среднем получают 68 баллов.
Полная свобода позиционирования и удобство использования
Полная свобода позиционирования и удобство использования
FlexArm освобождает пространство для свободного размещения медицинского персонала и обеспечивает полный охват тела пациента с симметричным доступом с обеих сторон стола. Дугу ангиографа можно свободно перемещать при выполнении различных процедур или полностью убрать от стола. FlexArm получила 92 балла [2] из 100 (что является исключительным случаем) по шкале удобства использования системы (SUS). Эта шкала является научно подтвержденной независимой шкалой, по которой технологические системы в среднем получают 68 баллов.
Переключитесь на формат, который вам необходим
Переключитесь на формат, который вам необходим
Будучи частью вашей гибридной операционной Azurion, наши клинические решения предлагают широкие возможности для проведения хирургических вмешательств на сосудах, сердце, позвоночнике, легких, а также нейрохирургических, ортопедических вмешательств или вмешательств вследствие травмы. Специальные интервенционные инструменты и современные устройства облегчают проведение каждого этапа вашей процедуры, когда вы принимаете решение, направляете, лечите и подтверждаете результаты лечения. Инструмент ProcedureCard предназначен для упрощения и стандартизации настройки системы при любых типах вмешательств, от рутинных до смешанных и сложных процедур.
Переключитесь на формат, который вам необходим
Будучи частью вашей гибридной операционной Azurion, наши клинические решения предлагают широкие возможности для проведения хирургических вмешательств на сосудах, сердце, позвоночнике, легких, а также нейрохирургических, ортопедических вмешательств или вмешательств вследствие травмы. Специальные интервенционные инструменты и современные устройства облегчают проведение каждого этапа вашей процедуры, когда вы принимаете решение, направляете, лечите и подтверждаете результаты лечения. Инструмент ProcedureCard предназначен для упрощения и стандартизации настройки системы при любых типах вмешательств, от рутинных до смешанных и сложных процедур.
Переключитесь на формат, который вам необходим
Будучи частью вашей гибридной операционной Azurion, наши клинические решения предлагают широкие возможности для проведения хирургических вмешательств на сосудах, сердце, позвоночнике, легких, а также нейрохирургических, ортопедических вмешательств или вмешательств вследствие травмы. Специальные интервенционные инструменты и современные устройства облегчают проведение каждого этапа вашей процедуры, когда вы принимаете решение, направляете, лечите и подтверждаете результаты лечения. Инструмент ProcedureCard предназначен для упрощения и стандартизации настройки системы при любых типах вмешательств, от рутинных до смешанных и сложных процедур.
Будучи частью вашей гибридной операционной Azurion, наши клинические решения предлагают широкие возможности для проведения хирургических вмешательств на сосудах, сердце, позвоночнике, легких, а также нейрохирургических, ортопедических вмешательств или вмешательств вследствие травмы. Специальные интервенционные инструменты и современные устройства облегчают проведение каждого этапа вашей процедуры, когда вы принимаете решение, направляете, лечите и подтверждаете результаты лечения. Инструмент ProcedureCard предназначен для упрощения и стандартизации настройки системы при любых типах вмешательств, от рутинных до смешанных и сложных процедур.
Эффективное управление дозой рентгеновского излучения
Эффективное управление дозой рентгеновского излучения
Система Azurion включает инструмент DoseWise, полный набор инструментов и технологических решений для управления дозовой нагрузкой. Технология ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию при низких дозах рентгеновского излучения для пациентов любой комплекции. Кроме того, семейство решений DoseAware обеспечивает немедленное предоставление информации о дозе облучения, чтобы врачи и сотрудники могли контролировать уровень облучения в процессе работы.
Эффективное управление дозой рентгеновского излучения
Система Azurion включает инструмент DoseWise, полный набор инструментов и технологических решений для управления дозовой нагрузкой. Технология ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию при низких дозах рентгеновского излучения для пациентов любой комплекции. Кроме того, семейство решений DoseAware обеспечивает немедленное предоставление информации о дозе облучения, чтобы врачи и сотрудники могли контролировать уровень облучения в процессе работы.
Эффективное управление дозой рентгеновского излучения
Система Azurion включает инструмент DoseWise, полный набор инструментов и технологических решений для управления дозовой нагрузкой. Технология ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию при низких дозах рентгеновского излучения для пациентов любой комплекции. Кроме того, семейство решений DoseAware обеспечивает немедленное предоставление информации о дозе облучения, чтобы врачи и сотрудники могли контролировать уровень облучения в процессе работы.
Эффективное управление дозой рентгеновского излучения
Эффективное управление дозой рентгеновского излучения
Система Azurion включает инструмент DoseWise, полный набор инструментов и технологических решений для управления дозовой нагрузкой. Технология ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию при низких дозах рентгеновского излучения для пациентов любой комплекции. Кроме того, семейство решений DoseAware обеспечивает немедленное предоставление информации о дозе облучения, чтобы врачи и сотрудники могли контролировать уровень облучения в процессе работы.
Поддержка выполнения санитарных требований
Поддержка выполнения санитарных требований
Наши системы помогают вам поддерживать стерильность операционной. Ламинарные потоки обеспечивают соответствие самым строгим стандартам чистоты воздуха с учетом расположения на потолке[4]. Система Azurion позволяет уменьшить количество перемещений[3] С-дуги, а также самих сотрудников, что является важным фактором поддержания стерильных условий. Даже в присутствии сотрудников и при наличии оборудования в помещении качество воздуха в операционной остается в пределах пороговых значений микробиологического загрязнения[4].
Поддержка выполнения санитарных требований
Наши системы помогают вам поддерживать стерильность операционной. Ламинарные потоки обеспечивают соответствие самым строгим стандартам чистоты воздуха с учетом расположения на потолке[4]. Система Azurion позволяет уменьшить количество перемещений[3] С-дуги, а также самих сотрудников, что является важным фактором поддержания стерильных условий. Даже в присутствии сотрудников и при наличии оборудования в помещении качество воздуха в операционной остается в пределах пороговых значений микробиологического загрязнения[4].
Поддержка выполнения санитарных требований
Наши системы помогают вам поддерживать стерильность операционной. Ламинарные потоки обеспечивают соответствие самым строгим стандартам чистоты воздуха с учетом расположения на потолке[4]. Система Azurion позволяет уменьшить количество перемещений[3] С-дуги, а также самих сотрудников, что является важным фактором поддержания стерильных условий. Даже в присутствии сотрудников и при наличии оборудования в помещении качество воздуха в операционной остается в пределах пороговых значений микробиологического загрязнения[4].
Наши системы помогают вам поддерживать стерильность операционной. Ламинарные потоки обеспечивают соответствие самым строгим стандартам чистоты воздуха с учетом расположения на потолке[4]. Система Azurion позволяет уменьшить количество перемещений[3] С-дуги, а также самих сотрудников, что является важным фактором поддержания стерильных условий. Даже в присутствии сотрудников и при наличии оборудования в помещении качество воздуха в операционной остается в пределах пороговых значений микробиологического загрязнения[4].
Полная интеграция в операционную
Полная интеграция в операционную
Операционные системы, интервенционные устройства и клинические инструменты компании Philips представляют собой комплексное решение, которое вам необходимо. Наши продукты также совместимы с продуктами наших основных партнеров в сфере разработки операционных: Getinge, Hillrom, NewCompliance, Mavig, Steris, Skytron и Stryker. По возможности мы внедряем использование уже имеющихся у вас инструментов, чтобы позволить вам достичь высоких клинических результатов и экономической выгоды.
Полная интеграция в операционную
Операционные системы, интервенционные устройства и клинические инструменты компании Philips представляют собой комплексное решение, которое вам необходимо. Наши продукты также совместимы с продуктами наших основных партнеров в сфере разработки операционных: Getinge, Hillrom, NewCompliance, Mavig, Steris, Skytron и Stryker. По возможности мы внедряем использование уже имеющихся у вас инструментов, чтобы позволить вам достичь высоких клинических результатов и экономической выгоды.
Полная интеграция в операционную
Операционные системы, интервенционные устройства и клинические инструменты компании Philips представляют собой комплексное решение, которое вам необходимо. Наши продукты также совместимы с продуктами наших основных партнеров в сфере разработки операционных: Getinge, Hillrom, NewCompliance, Mavig, Steris, Skytron и Stryker. По возможности мы внедряем использование уже имеющихся у вас инструментов, чтобы позволить вам достичь высоких клинических результатов и экономической выгоды.
Операционные системы, интервенционные устройства и клинические инструменты компании Philips представляют собой комплексное решение, которое вам необходимо. Наши продукты также совместимы с продуктами наших основных партнеров в сфере разработки операционных: Getinge, Hillrom, NewCompliance, Mavig, Steris, Skytron и Stryker. По возможности мы внедряем использование уже имеющихся у вас инструментов, чтобы позволить вам достичь высоких клинических результатов и экономической выгоды.
1. В отделении сосудистой хирургии больницы Святого Антония в Нидерландах время проведения интервенции с помощью системы Azurion сократилось на 17%. Результаты этого первого лабораторного исследования были проверены NAMSA, независимым сторонним экспертом по дизайну исследований и анализу данных исследований.
2. Исследование проводилось в рамках демонстрационной рентгеноперационной. Разработкой и контролем исследования занималась Use-Lab GmbH, независимая и объективная консалтинговая компания, работающая в области проектирования с учетом удобства использования и в сфере разработок интерфейсов пользователя. Use-Lab также провела анализ результатов исследования и оформила заключение.
3. После установки системы Azurion в отделении сосудистой хирургии Св. Антония перемещение персонала между операционной и пультовой сократилось на 29%.
4. Traversari A.A.L. et al., Effect of using ceiling-mounted systems for imaging in hybrid operating rooms on the level of colony-forming units during surgery, Journal of Hospital Infection (2018)
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Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями
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