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Будучи частью вашей гибридной операционной Azurion, наши клинические решения предлагают широкие возможности для проведения хирургических вмешательств на сосудах, сердце, позвоночнике, легких, а также нейрохирургических, ортопедических вмешательств или вмешательств вследствие травмы. Специальные интервенционные инструменты и современные устройства облегчают проведение каждого этапа вашей процедуры, когда вы принимаете решение, направляете, лечите и подтверждаете результаты лечения. Инструмент ProcedureCard предназначен для упрощения и стандартизации настройки системы при любых типах вмешательств, от рутинных до смешанных и сложных процедур.