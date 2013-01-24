При визуализационных исследованиях детей высококачественную визуализацию необходимо приспособить к небольшой массе тела пациента, чтобы контролировать дозу излучения. При исследованиях детей высококачественную визуализацию необходимо адаптировать к небольшой массе тела пациента, чтобы контролировать дозу излучения. Наши рентгеновские системы семейства AlluraClarity обеспечивают высокое качество изображений при сверхнизких уровнях дозы. Специальные средства для педиатрии улучшают точность, прогнозируемость, уверенность и четкость.