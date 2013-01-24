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Врожденный порок сердца

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Лечение врожденных пороков сердца

При проведении визуализации в рамках исследований детей необходимо учитывать небольшую массу тела пациентов, чтобы контролировать дозу облучения. При этом нельзя жертвовать качеством изображений, поскольку от полученных анатомических данных будет зависеть выбор оптимального лечения. Наши рентгеновские системы AlluraClarity гарантируют получение высококачественных изображений при очень низких дозах облучения. Инструменты, специально предназначенные для детей, обеспечивают большую точность, предсказуемость, надежность и четкость изображений.

При визуализационных исследованиях детей высококачественную визуализацию необходимо приспособить к небольшой массе тела пациента, чтобы контролировать дозу излучения. При исследованиях детей высококачественную визуализацию необходимо адаптировать к небольшой массе тела пациента, чтобы контролировать дозу излучения. Наши рентгеновские системы семейства AlluraClarity обеспечивают высокое качество изображений при сверхнизких уровнях дозы. Специальные средства для педиатрии улучшают точность, прогнозируемость, уверенность и четкость.

 

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю