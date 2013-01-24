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Удаленный доступ посредством медицинских мобильных приложений

Предоставьте вашим сотрудникам возможность использования мобильных медицинских приложений

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Что это значит?
Final CEE consent

Оперативный доступ к актуальной информации в любое время и в любом месте

 

Ориентированная на нужды пациента медицинская помощь требует более тесного взаимодействия между различными отделениями, специалистами разных профилей и непосредственно лечащего персонала. Потребность во взаимодействии сочетается с возросшей мобильностью сотрудников. Лечащие врачи хотели бы расширить возможности доступа к данным пациента, чтобы отслеживать динамику состояния пациента, изучать данные диагностических обследований и обсуждать лечение с коллегами и за пределами клинического учреждения.

Мобильные медицинские приложения — программы, которые можно загружать на смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства — призваны улучшить качество оказываемой медицинской помощи пациентам. Вместе с тем они несут дополнительные угрозы для безопасности для ИТ-инфраструктуры и личных данных пациентов. Для повышения уровня защиты, необходима политика, определяющая правила доступа, и медицинские приложения с защищенным доступом к данным пациентов.

 

Наша стратегия мобильного здравоохранения сфокусирована на трех основных элементах:

  • Встраиваемость в существующую ИТ-инфраструктуру учреждения
  • Глубокое понимание рабочих и клинических процессов
  • Устранение барьеров препятствующих эффективному взаимодействию

 

Узнайте больше о наших инновационных мобильных медицинских приложениях, которые обеспечивают доступ к важнейшей инофрмации на всех этапах оказания медицинской помощи

 

Свяжитесь с нами

Использование смартфонов для поддержки клинического взаимодействия
67% медицинских учреждений прошедших наш опрос, сообщили, что штатные медсестры используют личные смартфоны для обмена информацией с коллегами и повышения эффективности ухода за пациентами.¹

Стратегия мобильного здравоохранения

  •  
    IntelliVue Мобильное приложение для данных мониторинга пациентов

    IntelliVue Mobile Caregiver

    • Связь между врачами, находящимися в дороге, и повышение производительности
    • Мониторинг данных в реальном времени и просмотр прошлых данных для получения полной картины
    • Применение решения Philips или другой компании для повышения гибкости
    NOCTN197
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    IntelliVue Центральная система мониторинга

    IntelliVue Информационный центр iX

    • Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений
    • Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи
    • Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы
    NOCTN171
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    IntelliBridge Решение для совместной работы

    IntelliBridge Enterprise

    • Единая точка взаимодействия, предложенная компанией Philips, уменьшает сложность
    • Обмен данными на основе стандарта HL7 поддерживает различные системы
    • Автоматизация сокращает трудозатраты
    830070
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Создают ли интеграция и взаимодействие различных типов устройств новые угрозы сохранности данных?

 

Прочитать материал

¹ Spyglass Consulting Group, Point of Care Communications for Nursing 2014

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю