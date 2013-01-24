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Xper Прикроватные мониторы

Xper Центральная станция

Прикроватные мониторы

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Поскольку катетерная лаборатория не является изолированной частью больницы, технологии мониторирования физиологических показателей и построения диаграмм также не ограничиваются стенами такого кабинета. Прикроватное решение (Xper Flex Cardio Bedside Solution) и центральная станция (Central Station) предназначены для непрерывного мониторирования состояния пациента.

Дилеры
Особенности
Расширение сферы медобслуживания || Комплексный сбор данных

Расширение сферы медобслуживания способствует повышению качества лечения

При работе с прикроватным решением Xper и центральной станцией собранные данные охватывают не только пребывание пациента в катетерной лаборатории, но и периоды времени до и после оказания медицинской помощи. Это решение предназначено для мониторинга физиологических параметров, построения графиков и формирования непрерывной записи процедуры на основе одного устройства на месте работы с пациентом.
Xper Information Management || Улучшение работы с пациентами

Система Xper Information Management для сбора данных по мере необходимости

Решение Xper Bedside Solution сохраняет все данные в базе системы Xper Information Management. За счет этого данные можно получать по требованию с любой системы Xper Information Management в больнице или из общебольничной системы. Информация, необходимая для высококачественного медицинского обслуживания, всегда будет под рукой.
Связь с медицинской информационной си... || Эффективный рабочий процесс

Интеграция с медицинской информационной системой способствует двухсторонней передачи данных для сост

Решение Xper Bedside Solution поддерживает опцию для связи с медицинской или кардиологической информационной системой. За счет этого информацию из общебольничной сети можно автоматически загружать в Xper Information Management, а данные по использованным расходным материалам и медикаментам можно легко передавать обратно в систему МИС.
Монитор Central Station || Специализированный мониторинг

Монитор Central Station обеспечивает мониторирование нескольких пациентов

Станция Xper Central Station обеспечивает непрерывный мониторинг до восьми пациентов на каждом устройстве. Поддерживается мониторинг нескольких кривых с полным отображением, а его параметрами, цветовым отображением, программируемыми пользовательскими сигналами тревоги и одновременным мониторингом можно управлять дистанционно.
Широкий экран || Комплексный сбор данных

Монитор с широким экраном показывает больше информации

На широкоэкранном мониторе решения Xper Bedside Solution одновременно выдаются журналы/графики и данные мониторинга с интевалом в 5 секунд.
Возможность доступа к изображениям || Улучшение работы с пациентами

Опция доступа к изображениям помогает предоставить всю необходимую информацию о состоянии здоровья п

Чтобы предоставить пациентам в палатах более подробную информацию о состоянии здоровья, им можно продемонстрировать изображения и сведения об их исследованиях непосредственно в палате пациента.
Специализированные функции || Эффективный рабочий процесс

Специализированные функции помогают соблюдать требования к мониторингу.

Решение Xper Bedside Solution помогает соблюдать местные требования к мониторингу НИАД и SpO2 у пациентов с обезболиванием при сохранении сознания. Данные функции включают в себя пользовательские параметры, автоматическую запись и расчет данных, а также автоматическое включение в отчет о катетеризации.
Итоговый кардиологический отчет || Комплексный сбор данных

Итоговый кардиологический отчет включает все собранные данные по пациенту

Решение Xper Bedside Solution объединяет данные, собранные в ходе пребывания пациента в катетерной лаборатории, в единый комплексный кардиологический отчет. Это позволяет получить всестороннюю картину состояния пациента.
Запись всех данных пациента || Эффективный рабочий процесс

Запись всех данных пациента для повышения качества

В сочетании со средствами анализа данных Xper Information Management Data Analysis прикроватное решение Xper Flex Cardio Bedside Solution записывает все данные пациентам для улучшенного статистического анализа и помогает внедрять меры контроля качества.
Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ || Комплексный сбор данных

Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ расширяет возможности диагностики

Анализ ЭКГ по 16 отведениям с использованием алгоритма Philips DXL. Этот пакет передовых средств для диагностики инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST выдает информацию, помогающую врачам интерпретировать ритм и форму записи самых разных групп пациентов. Он включает определение критических значений параметров, карты сегмента ST и функцию определения артерии с окклюзией, вызвавшей ишемию.
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