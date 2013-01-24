Поскольку катетерная лаборатория не является изолированной частью больницы, технологии мониторирования физиологических показателей и построения диаграмм также не ограничиваются стенами такого кабинета. Прикроватное решение (Xper Flex Cardio Bedside Solution) и центральная станция (Central Station) предназначены для непрерывного мониторирования состояния пациента.