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Philips IntelliSpace Discovery* представляет собой единое решение для комплексного анализа данных в медицинских научных исследованиях. В качестве неотъемлемой части вашей научно-исследовательской инфраструктуры это решение также обеспечит необходимую основу для использования нейронных сетей и других методов искусственного интеллекта. Возможности IntelliSpace Discovery позволяют создавать алгоритмы и модели ИИ под различные клинические и научные задачи. Программный интерфейс поддерживает интеграцию собственных инструментов в виде подключаемых модулей. Благодаря Intellispace Discovery внедрение новых инструментов и методов анализа требует меньших ресурсов, и это позволяет сосредоточиться на самой научной работе и публикации ее результатов.
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Экспертный анализ медицинских изображений
Интерфейс интегрированной среды разработки
Среда исполнения разработок
Управление наборами данных
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Профессиональные услуги Philips по поддержке проведения исследований и разработок
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю