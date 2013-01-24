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IntelliSpace Discovery Единое решение для визуализации и анализа данных при проведении научных исследований.

IntelliSpace Discovery

Единое решение для визуализации и анализа данных при проведении научных исследований.

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Philips IntelliSpace Discovery* представляет собой единое решение для комплексного анализа данных в медицинских научных исследованиях. В качестве неотъемлемой части вашей научно-исследовательской инфраструктуры это решение также обеспечит необходимую основу для использования нейронных сетей и других методов искусственного интеллекта. Возможности IntelliSpace Discovery позволяют создавать алгоритмы и модели ИИ под различные клинические и научные задачи. Программный интерфейс поддерживает интеграцию собственных инструментов в виде подключаемых модулей. Благодаря Intellispace Discovery внедрение новых инструментов и методов анализа требует меньших ресурсов, и это позволяет сосредоточиться на самой научной работе и публикации ее результатов.

Особенности
Экспертная визуализация
Экспертный анализ медицинских изображений

Экспертный анализ медицинских изображений

Экспертный анализ медицинских изображений (Advanced Visualization) предоставляет доступ рентгенологам и лаборантам к инструментам обработки данных с использованием технологий ИИ и аналитическим алгоритмам.
Интерфейс среды разработки
Интерфейс интегрированной среды разработки

Интерфейс интегрированной среды разработки

Интерфейс интегрированной среды разработки создан с использованием передовых сред и алгоритмов ИИ для реализации новых передовых аналитических моделей специалистами по исследованию данных Data Scientist и разработчиками программного обеспечения.
Среда выполнения
Среда исполнения разработок

Среда исполнения разработок

Среда исполнения плагинов, приложений и алгоримтов (Runtime Environment) легко интегрируется в любой исследовательский рабочий процесс.
Решение для управления данными
Управление наборами данных

Управление наборами данных

Управление наборами данных в платформе IntelliSpace Discovery позволяет осуществлять агрегирование, кластеризацию и разметку данных для создания датасета (dataset), необходимого для реализации конкретного алгоритма ИИ.
IntelliSpace Discovery Store
Маркетплейс IntelliSpace Discovery Store

Маркетплейс IntelliSpace Discovery Store

В маркетплейсе IntelliSpace Discovery Store доступны новейшие приложения, плагины и алгоритмы для проведения исследований. Кроме того, маркетплейс позволяет обмениваться разработками и результатами исследований с другими членами сообщества, использующих платформу IntelliSpace Discovery.
Службы для проведения исследований Philips
Профессиональные услуги Philips по поддержке проведения исследований и разработок

Профессиональные услуги Philips по поддержке проведения исследований и разработок

Профессиональные услуги Philips по поддержке проведения исследований и создания новых алгоритмов и моделей ИИ позволяют создавать законченное исследовательское решение в соответствии с вашими потребностями.

Обновление для применения технологий искусственного интеллекта в сфере медицинских научных исследований

диаграмма преимуществ

Преимущества использования IntelliSpace Discovery

IntelliSpace Discovery предоставляет открытое и программируемое решение для ИИ в сочетании с технологиями усовершенствованной визуализации и управления данными

Неограниченный доступ ко всем приложениям и данным научного исследования: получите доступ к архитектуре «клиент-сервер», не требующей установки ПО, с помощью любого клиента, подключенного к имеющейся сети, используя стандартные веб-браузеры.
Выполнение клинического исследования: простые в применении комплекты для научных исследований обеспечивают доступ к передовым методам анализа и технологиям ИИ.
Возможность целевого развития методов ИИ: среды для комплексного развития, а также обработки и анализа данных обеспечивают непосредственный доступ к данным и обратную связь в реальном времени между врачами и специалистами по обработке данных с целью повышения уровня взаимодействия.
Эффективная оценка новых инструментов на базе ИИ: обработка завершенных наборов контрольных данных в среде выполнения на базе ИИ, входящей в состав архитектуры пакетной обработки.
Использование текущих средств: возможность взаимодействия со стандартными исследовательскими инструментами, например Python, и интеграции собственных результатов — многофункциональные программные интерфейсы обеспечивают беспрепятственную интеграцию с системой IntelliSpace Discovery.
Управление всеми данными и результатами научных исследований: решение для управления данными исследований взаимодействует с архивом научных исследований, не зависящим от производителя (VNRA), обеспечивая интеграцию всех требуемых данных, документов и результатов.
Преимущества профессиональной экспертизы от компании Philips: требуется помощь при разработке собственного решения? Эксперты компании Philips могут помочь с решением распространенных задач с целью достижения максимальной эффективности IntelliSpace Discovery. Наши специалисты могут в любой момент обеспечить поддержку по следующим вопросам: взаимодействие и интеграция инструментов, прием данных, создание модели, а также обучение.
Соответствие решения требованиям завтрашнего дня: в стремительно развивающейся среде технологий ИИ сервисные соглашения RightFiT компании Philips позволяют обновлять решения и устанавливать усовершенствования, обеспечивая возможность использования комплектов для научных исследований следующего поколения, передовых схем глубокого обучения, а также всех последующих усовершенствований платформы.
Комплексная экосистема решений: Discovery Store предлагает богатый выбор готовых к использованию инструментов и решений на базе ИИ с целью применения в рамках научных исследований. Используйте данную платформу, чтобы делиться собственными алгоритмами и инструментами с пользователями исследовательского сообщества ISD.

Служба Philips Research Services

Наша компания понимает, что каждая минута для вас ценна, поэтому мы стремимся максимально повысить эффективность вашего рабочего процесса. Для этого наша команда квалифицированных технических специалистов предоставляет дополнительную поддержку при выполнении научных исследований. Служба Philips Research Services обеспечивает прямой доступ к организации Philips Research, которая предоставляет возможность использования передовых программных инструментов для выполнения количественного анализа, совмещения изображений, сегментации, обработки и анализа данных.
Служба Philips Research Services помогает в создании рабочих процессов, соответствующих потребностям клиента, индивидуальной настройке исследовательской инфраструктуры, а также осуществляет поддержку по следующим вопросам в рамках научного исследования:
  • Разработка отдельных функций и алгоритмов исследования
  • Взаимодействие с существующей исследовательской инфраструктурой и инструментами
  • Обучение алгоритма ИИ
  • Анализ данных, а также управление данными
  • Внедрение плагинов и создание оболочки в соответствии с потребностями клиента
Данные опциональные службы предоставляются на почасовой основе.
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Что это значит?
Final CEE consent
  • * Решение IntelliSpace Discovery 3 предназначено исключительно для проведения научно-практических исследований и не может применяться в диагностических целях.

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