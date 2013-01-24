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Veradius Unity Передвижной рентгенохирургический аппарат с плоским детектором

Veradius Unity

Передвижной рентгенохирургический аппарат с плоским детектором

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Когда требуется точно установить транспедикулярные винты, стент-графт или электрод кардиостимулятора, мобильная рентгеновская система предоставляет для этого необходимый визуальный контроль. При этом необходимое качество изображений обеспечивается только при великолепно отлаженном взаимодействии между хирургом и оператором передвижного рентгенохирургического аппарата. Мы полностью изменили подход к работе хирургической команды, благодаря чему был достигнут новый уровень эффективности хирургических процедур.

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Особенности
Не сложнее планшета
Когда управление С-дугой – не сложнее планшета

Когда управление С-дугой – не сложнее планшета

Упростите управление рентгенохирургическими процедурами до уровня планшетного ПК. Оператору достаточно коснуться пальцем сенсорного экрана на С-дуге, чтобы переместить шторки и ирисовую диафрагму в нужное положение на последнем зафиксированном изображении. Все функции отображаются в понятном виде. Оператору теперь проще выбрать нужную функцию, так как на экран выводятся только те из них, которые могут потребоваться на данном этапе работы.
Улучшение обмена данными для упрощения позиционирования
Улучшение обмена данными для упрощения позиционирования

Улучшение обмена данными для упрощения позиционирования

Функция ClearGuide и цветовая маркировка на C-дуге предлагают единообразные ориентиры для оператора и врача. Технология ClearGuide предоставляет операторам и врачам единый набор опорных цифр на корпусе детектора и изображении, которые можно использовать в целях позиционирования. Испытания, проведенные нашими пользователями, показали, что работа с функцией ClearGuide существенно улучшила обмен информацией о позиционировании системы¹.
Сокращение времени повторного позиционирования вдвое¹
Уменьшение времени повторного позиционирования на 42%¹

Уменьшение времени повторного позиционирования на 42%¹

С помощью функции Position Memory можно сохранить предыдущее положение в памяти и вызвать его, когда потребуется быстро выполнить повторное позиционирование. Система отображает и текущее, и сохраненное положение, что помогает оператору вернуться точно к нужной проекции.
Удобство, подтвержденное опытом пользователей¹
Удобство, подтвержденное опытом пользователей¹

Удобство, подтвержденное опытом пользователей¹

С целью количественной оценки преимуществ передвижного рентгенохирургического аппарата Veradius Unity в клинической практике мы подвергли эту систему серии жестких испытаний с участием независимых пользователей. Во время испытаний 30 врачей выполняли смоделированные процедуры в смоделированных условиях операционной. 80% участников сочли, что работать с системой Veradius Unity оказалось проще².
Простой доступ к пациенту
Простой доступ к пациенту

Простой доступ к пациенту

Новая С-дуга увеличенной глубины -73 см- обеспечивает больше пространства для доступа и сканирования пациентов нормального и тучного телосложения. У хирурга появляется больше места для работы. Также упрощается позиционирование С-дуги даже при сложных проекциях.
Непревзойденное качество изображений
Непревзойденное качество изображений

Непревзойденное качество изображений

Плоский детектор обеспечивает великолепное качество изображения без искажений, присущих всем системам с усилителем изображения, по всей площади и превосходное контрастное разрешение, что помогает принимать важные клинические решения. Цифровые снимки с высоким разрешением позволяют проверить размещение устройств. Четкие изображения сердца можно получать с частотой 30 кадров в секунду.
Строить контуры сосудов -легко и просто
Строить контуры сосудов - легко и просто

Строить контуры сосудов - легко и просто

Если требуется отметить бифуркацию или ответвление на "живых" рентгеноскопических изображениях, в этом поможет опция построения контуров, позволяющий рисовать на сенсорном экране мобильной просмотровой станции с помощью стилуса или пальца. Чтобы внести исправления, просто нажмите кнопку отмены.
Повышенная четкость металлических объектов
Повышенная четкость металлических объектов

Повышенная четкость металлических объектов

Для подавления артефактов от крупных металлических объектов, например от ортопедических имплантатов, при визуализации можно применить функцию поправки на металл - Metal Correction. Она корректирует контрастность и яркость изображений, когда в поле обзора попадают металлические объекты, повышая тем самым качество этих изображений.
Эффективный контроль дозы
Эффективный контроль дозы

Эффективный контроль дозы

Выбирать нужные настройки сбора данных на сенсорном экране рентгенохирургической системы стало проще. Эти настройки автоматически применяются для получения необходимого качества изображений для определенной процедуры и анатомической структуры; при этом доза рентгеновского излучения не превышает необходимой.
Превосходные изображения при низкой дозе
Превосходные изображения при низкой дозе

Превосходные изображения при низкой дозе

Высочайшая эффективность использования дозы обеспечивается за счет полного набора функций контроля дозы излучения, например, фильтров рентгеновского пучка, моноблочной конструкции генератора для формирования четких импульсов и съемного растра плоского детектора.
Стабильная работа системы
Стабильная работа системы

Стабильная работа системы

Служба дистанционного технического обслуживания связывает установленное у вас оборудование Philips Healthcare с нашими глобальными центрами дистанционного обслуживания, что способствует стабильной работе систем. Технические работы, которые прежде требовали выезда на место, теперь проводятся через удаленный канал связи с нашими экспертами; сюда входит определение ошибок в системе, диагностика, устранение неполадок и быстрый дистанционный ремонт.
  • ¹ Согласно результатам исследования Сауро. Попадание в 10% самых простых в работе решений основано на среднем результате 83,5 по шкале оценки удобства использования системы (System Usability Scale, SUS), полученном в ходе независимого исследования пользовательского интерфейса
  • ² Согласно данным испытаний пользователями UseLab GmbH. Данные результаты были получены в ходе испытаний, выполненных в ноябре 2013 г. независимой компанией Use-Lab GmbH. В испытаниях участвовали 30 медицинских работников из США (15 врачей в паре с медсестрами или рентгенолаборантами), которые выполняли задания, имитирующие рентгенохирургические процедуры в операционной. Никто из них прежде не работал с рентгенохирургическими аппаратами Philips, а также друг с другом.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07643, Аппарат рентгеновский медицинский Veradius, варианты исполненеия Veradius, Veraidus Unity с принадлежностями

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