Когда требуется точно установить транспедикулярные винты, стент-графт или электрод кардиостимулятора, мобильная рентгеновская система предоставляет для этого необходимый визуальный контроль. При этом необходимое качество изображений обеспечивается только при великолепно отлаженном взаимодействии между хирургом и оператором передвижного рентгенохирургического аппарата. Мы полностью изменили подход к работе хирургической команды, благодаря чему был достигнут новый уровень эффективности хирургических процедур.