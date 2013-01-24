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Veradius Unity Передвижной рентгенохирургический аппарат с плоским детектором

Veradius Unity

Передвижной рентгенохирургический аппарат с плоским детектором

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Когда требуется точно установить транспедикулярные винты, стент-графт или электрод кардиостимулятора, мобильная рентгеновская система предоставляет для этого необходимый визуальный контроль. При этом необходимое качество изображений обеспечивается только при великолепно отлаженном взаимодействии между хирургом и оператором передвижного рентгенохирургического аппарата. Мы полностью изменили подход к работе хирургической команды, благодаря чему был достигнут новый уровень эффективности хирургических процедур.

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Документация

Брошюра (1)

Брошюра

  • ¹ Согласно результатам исследования Сауро. Попадание в 10% самых простых в работе решений основано на среднем результате 83,5 по шкале оценки удобства использования системы (System Usability Scale, SUS), полученном в ходе независимого исследования пользовательского интерфейса
  • ² Согласно данным испытаний пользователями UseLab GmbH. Данные результаты были получены в ходе испытаний, выполненных в ноябре 2013 г. независимой компанией Use-Lab GmbH. В испытаниях участвовали 30 медицинских работников из США (15 врачей в паре с медсестрами или рентгенолаборантами), которые выполняли задания, имитирующие рентгенохирургические процедуры в операционной. Никто из них прежде не работал с рентгенохирургическими аппаратами Philips, а также друг с другом.
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  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07643, Аппарат рентгеновский медицинский Veradius, варианты исполненеия Veradius, Veraidus Unity с принадлежностями

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